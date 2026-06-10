相続・資産承継の税制改正2026｜オーナー向け無料セミナーを帝国不動産が開催

帝国不動産株式会社

帝国不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木本啓紀、以下「帝国不動産」）は、2026年6月13日（土）、賃貸不動産オーナー向けに「令和8年度税制改正セミナー」を銀座本社にて開催します。本セミナーでは、令和8年度税制改正において注目される「貸付用不動産の評価方法の見直し」をテーマに、個人における「5年ルール」と法人における「3年ルール」の違いや、それぞれが資産承継・相続対策・不動産運用に与える影響について解説します。

講師には、相続税・資産税分野を専門とする渋谷税理士法人 代表社員税理士・宇梶精一氏を迎え、制度変更のポイントを図解を交えて分かりやすく説明します。また、セミナー終了後には、税理士による無料個別相談会も実施します。

■ 開催の背景

近年、不動産を活用した資産承継や相続対策への関心が高まる一方、税制改正による評価方法の変更は複雑化しており、「自分にどの制度が適用されるのか分かりにくい」「個人と法人のどちらが有利なのか判断が難しい」といった声も増えています。

特に、貸付用不動産に関する評価ルールについては、保有期間や承継タイミングによって評価方法が変わることから、制度理解の重要性が高まっています。

帝国不動産では、賃貸住宅の開発・管理に加え、オーナー向けの資産運用支援や情報提供にも取り組んでおり、今回のセミナーを通じて、税制改正への理解促進と、中長期的な資産形成・承継の判断支援につなげます。

■ セミナー概要

タイトル

令和8年度 税制改正セミナー ～路線価評価へのカウントダウン～

「貸付用不動産評価の個人5年・法人3年ルールを徹底比較」

日時

2026年6月13日（土）

受付開始 13:00

セミナー 13:30～15:00

会場

帝国不動産 銀座本社

東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー10階

定員

60名

参加費

無料

講師紹介

渋谷税理士法人

代表社員税理士 宇梶 精一 氏

2008年渋谷税理士法人を設立。

主に資産税（相続税・譲渡所得税）に関する税理士業務に携わる。

目まぐるしく変わる税制を、一般の方にも分かりやすく伝えることをモットーに、相続セミナーや個別相談を各地で多数実施。

主な内容

・判断は「税率」より先に「年数」で分かれる

・取得0～3年／3～5年／5年超で変わる評価の違い

・個人5年ルール（80％評価）の活用ポイント

・法人3年ルールが有効となるケース

・相続・株式評価・資産移転における考え方

・想定と異なる評価となりやすい注意点

税理士による無料個別相談

15:00～

1組15分／予約先着6組

■ 帝国不動産のオーナー向け情報発信について

帝国不動産では、賃貸住宅の開発・管理に加え、オーナー向けセミナーや個別相談を通じて、不動産運用・相続・税務・資産承継に関する情報提供を継続的に実施しています。今後も、社会制度や市場環境の変化に対応した情報発信を通じて、オーナーの長期的な資産形成と安定運用を支援します。

■ 帝国不動産株式会社について

2026年5月、株式会社アーキテクト・ディベロッパーより社名変更。帝国不動産は、「美しい暮らし方を住まいから」を企業理念に掲げ、賃貸集合住宅の開発・管理を一社一貫体制で手掛けているのが特長です。データ駆動型の経営とファイナンスのプロ集団の専門知見、そして社員の情熱を原動力に、オーナー・投資家・居住者へ「最善の答え」となる価値を提供しています。今後は、50年、100年先まで見据えた暮らしと資産のパートナーとして、次代の地域の未来を共創することを目指しています。

詳細 https://teikokufudosan.jp/