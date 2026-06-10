Link-U、データ主導でマンガIPの価値を最大化する新事業「Mangaful Base」を始動

Link-Uグループ株式会社

株式会社Link-U Technologies（以下「Link-U」）は、データ分析を強みに、マンガIPの価値最大化を一気通貫で支援する新事業「Link-U Mangaful Base（以下「Mangaful Base」）」を始動いたします。第一弾として、優れたマンガ作品を持ちながらも海外展開にハードルを感じている出版社様に向けて翻訳・配信支援サービスを開始いたします。

■ Mangaful Baseとは - データを起点にマンガIPの価値を最大化

Link-Uは、国内外でMAU2,000万超のマンガアプリを運営し、月間10億回の閲覧データと5億回の自社配信広告インプレッションデータといった大規模な情報を安定的に処理してまいりました。こうした大規模サービスの運営を通じて培ったデータ解析のノウハウと、各国の主要プラットフォームと繋がる流通ソリューションこそがMangaful Baseの中核です。Mangaful Baseは、これらの解析力と流通基盤を活かして「どの作品を・どの市場で・どう展開すれば価値が最大化するか」を見極め、実行まで一気通貫で支援する新事業です。さらに、本事業を通じて取得されるデータの分析を行い、ノウハウの蓄積を行うことで、提案と実行の精度を継続的に高めてまいります。

■ 第一弾：マンガIPの翻訳・配信支援

日本のマンガへの海外需要は過去最高水準にある一方で、「翻訳する作品の選定」や「翻訳コストの負担」が、海外展開のハードルとなっています。結果として、海外で広く読まれる可能性を持つ作品の多くが、まだそのポテンシャルを発揮しきれていません。

Link-Uはそのような作品を世界の読者に届けるため、マンガIPの翻訳・配信を一気通貫で実行し、出版社様の負担を大きく軽減する翻訳・配信支援サービスを提供します。出版社様は当社の翻訳提案に承認後、案件に応じた最小限のご負担で、北米や南米等の主要プラットフォームへのグローバル展開が可能となります。

■ Link-Uが提供する翻訳・配信支援の特徴

■ 今後の展開

- データに裏付けられたLink-U独自の提案力長年のマンガサービスの企画・開発・運営を通じて得られた業界動向の深い知見と、大規模サービスの運営で培ったデータ解析ノウハウを掛け合わせ、グローバル市場のトレンドを鋭く洞察したご提案を行います。- スピーディな翻訳＆配信当社グループ企業「Comikey Media Inc.」では、すでに500作品以上の翻訳実績を有しています。常時数百作品を稼働させる多言語翻訳体制と、各国の主要マンガ配信プラットフォームとのコネクションを活用し、スピーディな世界展開を実現します。- 柔軟なサービスプラン翻訳費用の負担割合や役割分担、収益分配の比率を柔軟に設計いたします。案件の内容に応じて、当社が翻訳費用を全額負担するプランもご用意しています。

Mangaful Baseは、翻訳・配信支援を皮切りに、マンガIPのライセンシング領域全体へ段階的に支援範囲を拡張していく構想です。各領域の意思決定をデータで裏付けることで、IPの価値を持続的に高めてまいります。

【株式会社Link-U Technologiesについて】

マンガ・エンタメ領域におけるプラットフォーム開発・運営、翻訳、データアナリティクスを強みとするテクノロジー企業です。国内外でMAU2,000万超のマンガアプリを運営し、月間10億回の閲覧データと5億回の自社配信広告インプレッションデータといった大規模な情報を安定的に処理しております。

- 法人名：株式会社Link-U Technologies- 本社所在地：東京都千代田区外神田2-2-3 住友不動産御茶ノ水ビル- 代表者：代表取締役CEO 大串 拓也- URL：https://technologies.link-u.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Link-U Technologies 新規事業開発担当

- お問い合わせフォーム：https://technologies.link-u.co.jp/contact