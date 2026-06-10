【全4回】大規模プレゼントキャンペーン開催決定！今年の夏は昭和西川公式Instagramをフォローして睡眠環境を整えよう！

写真拡大 (全3枚)

昭和西川株式会社

MuAtsu（ムアツ）を中心に様々な寝具を販売している昭和西川株式会社（本社：東京都中央区、代表：西川元一朗）が運営し、睡眠や寝具にまつわる情報をお届けしている公式Instagramにて、「夏の大感謝祭」として全4回にわたって快眠グッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催することが決定いたしました。


第1弾である今回は、看板商品である大人気マットレス「ムアツ」やSNSでも話題の「オーダーメイド枕」が景品の大盤振る舞い！参加必須の豪華キャンペーンになっております。
この機会にフォローして、寝苦しい夏の夜でも快適な睡眠空間で快眠しませんか？




【キャンペーン名】

昭和西川公式Instagram


夏の大感謝祭


プレゼントキャンペーン




【期間】

〈第1弾〉2026年6月10日（水）～6月19日（金）21:00まで




全4回開催予定なので是非フォローして続報をお待ちください！




【概要】

昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォローの上、キャンペーンの投稿にいいね＋希望の商品をコメントで応募完了！
さらにシェアで当選確率UP！


抽選で6名様に以下の景品をプレゼントします！




　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


　オーダーメイド枕ギフト券「MAKULABO X」 　5名


　30年MuAtsu XX Comfort シングル 　　　　 1名


　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝




〈オーダーメイド枕ギフト券「MAKULABO X」 商品ページ〉


https://www.nishikawa-store.com/products/mkgc24002



〈30年MuAtsu XX Comfort 商品ページ〉


https://www.nishikawa-store.com/products/mt3c23003




【応募方法】

〈Step.１〉


昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォロー


https://www.instagram.com/showanishikawa.official/


※既にフォローしている方はSTEP2からでOK！



〈Step.2〉


以下の投稿に「いいね」！


https://www.instagram.com/p/DZYm0tWkxPZ/



〈Step.3〉


どちらの商品がいいかコメント！


さらにシェアで当選確率アップ！


※その他応募要項は該当のInstagram投稿をご確認ください。



【公式Instagram】


https://www.instagram.com/showanishikawa.official/



【キャンペーン投稿】


https://www.instagram.com/p/DZYm0tWkxPZ/



【会社概要】


会社名：昭和西川株式会社


本社所在地：〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町1-4-15


代表者：西川 元一朗


URL：https://www.showanishikawa.co.jp/