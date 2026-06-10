【全4回】大規模プレゼントキャンペーン開催決定！今年の夏は昭和西川公式Instagramをフォローして睡眠環境を整えよう！
MuAtsu（ムアツ）を中心に様々な寝具を販売している昭和西川株式会社（本社：東京都中央区、代表：西川元一朗）が運営し、睡眠や寝具にまつわる情報をお届けしている公式Instagramにて、「夏の大感謝祭」として全4回にわたって快眠グッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催することが決定いたしました。
第1弾である今回は、看板商品である大人気マットレス「ムアツ」やSNSでも話題の「オーダーメイド枕」が景品の大盤振る舞い！参加必須の豪華キャンペーンになっております。
この機会にフォローして、寝苦しい夏の夜でも快適な睡眠空間で快眠しませんか？
【キャンペーン名】
昭和西川公式Instagram
夏の大感謝祭
プレゼントキャンペーン
【期間】
〈第1弾〉2026年6月10日（水）～6月19日（金）21:00まで
全4回開催予定なので是非フォローして続報をお待ちください！
【概要】
昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォローの上、キャンペーンの投稿にいいね＋希望の商品をコメントで応募完了！
さらにシェアで当選確率UP！
抽選で6名様に以下の景品をプレゼントします！
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オーダーメイド枕ギフト券「MAKULABO X」 5名
30年MuAtsu XX Comfort シングル 1名
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〈オーダーメイド枕ギフト券「MAKULABO X」 商品ページ〉
https://www.nishikawa-store.com/products/mkgc24002
〈30年MuAtsu XX Comfort 商品ページ〉
https://www.nishikawa-store.com/products/mt3c23003
【応募方法】
〈Step.１〉
昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォロー
https://www.instagram.com/showanishikawa.official/
※既にフォローしている方はSTEP2からでOK！
〈Step.2〉
以下の投稿に「いいね」！
https://www.instagram.com/p/DZYm0tWkxPZ/
〈Step.3〉
どちらの商品がいいかコメント！
さらにシェアで当選確率アップ！
※その他応募要項は該当のInstagram投稿をご確認ください。
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/showanishikawa.official/
【キャンペーン投稿】
https://www.instagram.com/p/DZYm0tWkxPZ/
【会社概要】
会社名：昭和西川株式会社
本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15
代表者：西川 元一朗
URL：https://www.showanishikawa.co.jp/