【全4回】大規模プレゼントキャンペーン開催決定！今年の夏は昭和西川公式Instagramをフォローして睡眠環境を整えよう！

昭和西川株式会社

MuAtsu（ムアツ）を中心に様々な寝具を販売している昭和西川株式会社（本社：東京都中央区、代表：西川元一朗）が運営し、睡眠や寝具にまつわる情報をお届けしている公式Instagramにて、「夏の大感謝祭」として全4回にわたって快眠グッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催することが決定いたしました。

第1弾である今回は、看板商品である大人気マットレス「ムアツ」やSNSでも話題の「オーダーメイド枕」が景品の大盤振る舞い！参加必須の豪華キャンペーンになっております。

この機会にフォローして、寝苦しい夏の夜でも快適な睡眠空間で快眠しませんか？

【キャンペーン名】

昭和西川公式Instagram

夏の大感謝祭

プレゼントキャンペーン

【期間】

〈第1弾〉2026年6月10日（水）～6月19日（金）21:00まで

全4回開催予定なので是非フォローして続報をお待ちください！

【概要】

昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォローの上、キャンペーンの投稿にいいね＋希望の商品をコメントで応募完了！

さらにシェアで当選確率UP！

抽選で6名様に以下の景品をプレゼントします！

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オーダーメイド枕ギフト券「MAKULABO X」 5名

30年MuAtsu XX Comfort シングル 1名

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〈オーダーメイド枕ギフト券「MAKULABO X」 商品ページ〉

https://www.nishikawa-store.com/products/mkgc24002



〈30年MuAtsu XX Comfort 商品ページ〉

https://www.nishikawa-store.com/products/mt3c23003

【応募方法】

〈Step.１〉

昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォロー

https://www.instagram.com/showanishikawa.official/

※既にフォローしている方はSTEP2からでOK！

〈Step.2〉

以下の投稿に「いいね」！

https://www.instagram.com/p/DZYm0tWkxPZ/

〈Step.3〉

どちらの商品がいいかコメント！

さらにシェアで当選確率アップ！

※その他応募要項は該当のInstagram投稿をご確認ください。

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/showanishikawa.official/

【キャンペーン投稿】

https://www.instagram.com/p/DZYm0tWkxPZ/



【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/