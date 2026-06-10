「男はつらいよ　お帰り 寅さん」シネマ・コンサート 名古屋公演がまもなく開催！山田洋次監督から名古屋のファンへメッセージが到着

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日本中を笑いと涙で包み込んできた映画シリーズ『男はつらいよ』の第50作『男はつらいよ お帰り 寅さん』のシネマ・コンサートが、6月20日（土）、愛知県芸術劇場 大ホールにて開催される。

『男はつらいよ お帰り 寅さん』シネマ・コンサートは、2024年6月に東京国際フォーラム ホールAで初演され、約5,000人の観客を魅了。終演後も鳴り止まない拍手と歓声に包まれ、大きな反響を呼んだ。

当時を振り返り、山田洋次監督は次のように語る。

「本当に素晴らしい公演でした。終わっても終わっても拍手と歓声が鳴り止まない。壇上から下がっても、また呼び戻され、それでもなお拍手が続いている。一体いつまで続くのだろうかと思うくらい、異様な感動に包まれました。今でもくっきりと覚えています。」

さらに、その熱狂について、

「“寅さん”を愛している仲間同士が、一緒に“寅さん”をもう一度観られてよかったという、同志的な愛情の集まり。それが鳴り止まない拍手になったのだと思います。」

と振り返った。

映画『男はつらいよ』シリーズは、1969年の第1作公開以来、2019年公開の『男はつらいよ お帰り 寅さん』まで全50作品が制作された、日本映画史に燦然と輝く国民的シリーズ。

主人公・車寅次郎、通称“寅さん”は、日本各地を旅し、ふらりと故郷・柴又へ帰ってきては、家族や恋するマドンナを巻き込み騒動を起こす。破天荒で自由奔放。しかし、その温かく優しい人柄は、多くの人々の心を掴み、長年にわたり愛され続けてきた。

『男はつらいよ お帰り 寅さん』は、新たに撮影された“今”の登場人物たちの姿と、4Kデジタル修復によってよみがえる過去シリーズの映像が交錯し、ひとつの物語として紡がれる奇跡の作品である。

シネマ・コンサートでは、映画のセリフや効果音はそのままに、音楽パートをフルオーケストラが映画全編上映に合わせて生演奏。映画館ともコンサートホールとも異なる、唯一無二の感動体験を味わうことができる。

まもなく開催される名古屋公演に向けて、山田監督は名古屋のファンへ、次のようにメッセージを寄せた。

「ぜひ劇場に足を運んで、生のオーケストラの演奏を聴きながら、寅さんの映画をもう一度鑑賞していただきたい。そして、僕が東京国際フォーラムで経験したような、“異様な”と言えるくらい不思議な感動を味わっていただければと思います。」

誰もが愛した“フーテンの寅さん”が、再び大スクリーンへ。

あの音楽が、オーケストラの生演奏で響き渡る。

映画史に残る国民的作品『男はつらいよ』を、シネマ・コンサートで体感する特別なひとときを、ぜひ会場でお楽しみいただきたい。

山田洋次監督のメッセージ動画は、下記よりご覧いただけます。

https://youtu.be/dxPmPjORBLo

公演チケットは好評発売中。

詳細は公演公式サイトをご確認ください。

公演概要

『男はつらいよ お帰り 寅さん』シネマ・コンサート

【名古屋公演】

日時：2026年6月20日(土)14:00開場/15:00開演

会場：愛知県芸術劇場 大ホール

上映作品：

『男はつらいよ お帰り 寅さん』（2019年公開・第50作）

上演時間：2時間20分（休憩込）予定

原作・監督：山田洋次 / 脚本：山田洋次 朝原雄三 / 音楽：山本直純 山本純ノ介

映画出演：

渥美清 ／ 倍賞千恵子 吉岡秀隆 後藤久美子 前田吟 池脇千鶴 夏木マリ 浅丘ルリ子

美保純 佐藤蛾次郎 桜田ひより 北山雅康 カンニング竹山 濱田マリ 出川哲朗 松野太紀 林家たま平

立川志らく 小林稔侍 笹野高史 橋爪功

コンサート出演：

指揮：岩村力

オーケストラ：中部フィルハーモニー交響楽団

※映画スタッフ・キャストの出演・登壇はありません。

チケット価格(税込/全席指定)： 11,000円

※3歳未満のお子様のご入場はお断りさせて頂きます。

公演公式サイト

https://www.promax.co.jp/tora-san26/

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▼2024年初演：東京公演の模様