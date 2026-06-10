アニメイトイオン松江が1階から2階へお引越し♪　2026年7月18日に移転リニューアルオープン！　さらにお買い物がしやすいお店へ

株式会社アニメイトホールディングス△イオン松江「アニメイトイオン松江」 ホームページ :https://www.animate.co.jp/shop/matsue/

株式会社アニメイトは、2026年7月18日に島根県松江市にある「アニメイトイオン松江」を1階から2階へ移転、リニューアルオープンいたします。

「アニメイト」は全国47都道府県に125店舗を展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店です。「アニメイトイオン松江」は2015年に全国47都道府県への出店を達成した最後の店舗としてオープンして以来、たくさんのお客様にご利用いただいている店舗となります。今回、イオン松江ショッピングセンターのリニューアルに伴い、1階から2階へ移転し、リニューアルオープンいたします！

話題のアニメグッズやマンガを多数取り揃え、様々な作品のフェアなども開催しているほか、リニューアルオープンを記念したキャンペーンも実施予定です。より新しくなる「アニメイトイオン松江」にぜひお越しください！

■店舗情報

△フロアマップ

リニューアルオープン日：2026年7月18日

住所：〒690-0001

島根県松江市東朝日町151

イオン松江ショッピングセンター2階

アクセス：JR松江駅より徒歩 8分

営業時間：10:00～21:00

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。予めご了承ください。

■関連URL

「アニメイトイオン松江」 ホームページ(https://www.animate.co.jp/shop/matsue/)

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