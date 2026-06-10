アニメイトイオン松江が1階から2階へお引越し♪　2026年7月18日に移転リニューアルオープン！　さらにお買い物がしやすいお店へ

写真拡大 (全2枚)

株式会社アニメイトホールディングス

△イオン松江

「アニメイトイオン松江」 ホームページ :
https://www.animate.co.jp/shop/matsue/


株式会社アニメイトは、2026年7月18日に島根県松江市にある「アニメイトイオン松江」を1階から2階へ移転、リニューアルオープンいたします。



「アニメイト」は全国47都道府県に125店舗を展開するアニメ・コミック・ゲームの専門店です。「アニメイトイオン松江」は2015年に全国47都道府県への出店を達成した最後の店舗としてオープンして以来、たくさんのお客様にご利用いただいている店舗となります。今回、イオン松江ショッピングセンターのリニューアルに伴い、1階から2階へ移転し、リニューアルオープンいたします！



話題のアニメグッズやマンガを多数取り揃え、様々な作品のフェアなども開催しているほか、リニューアルオープンを記念したキャンペーンも実施予定です。より新しくなる「アニメイトイオン松江」にぜひお越しください！




■店舗情報


△フロアマップ

リニューアルオープン日：2026年7月18日


住所：〒690-0001　


　　　島根県松江市東朝日町151　


　　　イオン松江ショッピングセンター2階


アクセス：JR松江駅より徒歩　8分


営業時間：10:00～21:00







※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。予めご了承ください。




■関連URL


「アニメイトイオン松江」 ホームページ(https://www.animate.co.jp/shop/matsue/)



「アニメイトイオン松江」 X(https://x.com/animateimte)