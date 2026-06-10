ニッスイの研究の歩みと魚類の多様性を伝える歴史資産「日本水産魚譜」を用いた2026年版カレンダーが第47回日本BtoB広告賞で「審査委員会特別賞」を受賞

株式会社ニッスイ

株式会社ニッスイ(代表取締役 社長執行役員 田中 輝、東京都港区)が制作した2026年版ニッスイカレンダー(特装版、制作会社：株式会社DNPコミュニケーションデザイン)が、第47回日本BtoB広告賞(主催：一般社団法人日本BtoB広告協会)のカレンダーの部において、「審査委員会特別賞」に選出され、6月8日には東京都内で表彰式が開催されました。

受賞作は、ニッスイの歴史資産である「日本水産魚譜」に収められた魚類図の中から、四季折々の魚の姿を厳選してあしらったカレンダーです。魚類を精緻に描写した資料を、日々の暮らしや仕事の場で目にするカレンダーとして表現することで、魚の美しさや多様性、海の豊かさに親しんでいただくことを目指して制作しました。今回の受賞に際しては、「事業内容と密接に結びついた、美しさと文化性を兼ね備えた作品となっている」との講評を受けました。

なお、同カレンダーは第77回全国カレンダー展(主催：一般社団法人日本印刷産業連合会・産経新聞社)においても銀賞を受賞し、4年連続で入賞しています。

■「日本水産魚譜」について

「日本水産魚譜」は、ニッスイの前身である共同漁業株式会社が1920年に設置した、国内初の民間水産研究機関である「早鞆(はやとも)水産研究会」における漁場調査および魚類研究を背景に生まれたものです。昭和初期以降、画家がトロール漁船に乗船し、漁業の現場で観察とスケッチを繰り返して描いた千数百点におよぶ繊細な原色描画は、ニッスイの歴史的資産として今日まで大切に受け継がれています。

これらの魚譜をもとに、1961年の創業50周年を機に図鑑『日本水産魚譜』(檜山義夫・安田富士郎編著)を、そして2011年の100周年の折には、最新の魚類学に基づいて改めて編纂した『日本水産魚譜』(上野輝彌・坂本一男編著・監修)を刊行しています。

ニッスイは、「日本水産魚譜」を単なる社史資料にとどめず、魚類の多様性への理解を広げ、魚や海への関心を持っていただくための大切な資産と考えており、これまでも株主通信やPRポスターなどを通じて紹介してきました。カレンダーは、その取り組みの一環として、「日本水産魚譜」が持つ学術的・文化的価値を、より身近なコミュニケーションツールとして伝えるものです。

ニッスイは、創業以来、海と水産資源に向き合い、研究開発を重視しながら、食を通じた社会への貢献に取り組んできました。その根底には、創業の功労者である国司浩助(くにし・こうすけ)氏が提唱し、のちの2001年に「創業の理念」として位置づけた「水の水道におけるは、水産物の生産配給における理想である」に込められた、水産物を安定的に、無駄なく、必要とする人々へ届けたいという志があります。

現在は、長期ビジョン「GOOD FOODS 2030」のもと「人にも地球にもやさしい食を世界にお届けするリーディングカンパニー」を目指し、健やかな生活とサステナブルな未来を実現する新しい“食”の創造にまい進しています。今回の受賞を機に、ニッスイが創業期から受け継いできた志、研究を重んじる姿勢、そしてその知見を社会と共有する取り組みへの理解が一層深まることを期待しています。

■BtoB広告賞について

BtoB広告の普及、振興をはかるために1980年から開催されているBtoB広告作品のコンテストです。 BtoB広告分野のコミュニケーションツールにスポットを当て、その広告作品を通して展開される企業コミュニケーション活動（広告主）と制作にかかわる総合技術（制作社）の優れているものを表彰し、ビジネス・マーケティング・コミュニケーションの一翼を担うBtoB広告の発展と総合的なレベルアップを図ることを目的としています。