「KONAMI麻雀格闘倶楽部」選手契約更新への合意について

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KONAMI麻雀格闘倶楽部(コナミマージャンファイトクラブ)」にて、今秋開催予定の「Mリーグ2026-27シーズン」に向け、以下4名の所属選手と契約更新で合意したことをお知らせします。

＜氏名／所属団体＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169916/table/70_1_063b8a4c540852414e3efa6fb2409ff2.jpg?v=202606101151 ]

「Mリーグ2026-27シーズン」の開幕に向けて準備を整えてまいりますので、新シーズンも引き続き「KONAMI麻雀格闘倶楽部」をどうぞよろしくお願いいたします。

コナミアーケードゲームスは、今後も「Mリーグ」での「KONAMI麻雀格闘倶楽部」チームの活躍を通じて、さらに多くのゲームファン、麻雀ファンへ「面白い」「楽しい」をお届けしていきます。

麻雀プロチーム「KONAMI麻雀格闘倶楽部」について

「KONAMI麻雀格闘倶楽部(コナミマージャンファイトクラブ)」は、2018年から開催されている「Mリーグ」に参加する、コナミアーケードゲームスの麻雀プロチームです。チーム名は、多くのお客さまからご支持をいただいている人気オンライン対戦麻雀ゲーム「麻雀格闘倶楽部」シリーズにちなんでいます。

▼「KONAMI麻雀格闘倶楽部」チーム情報はこちら

https://m-league.jp/teams/fightclub/

▼「KONAMI麻雀格闘倶楽部」公式X

https://x.com/mfcmleague1

「麻雀格闘倶楽部」シリーズについて

「麻雀格闘倶楽部」シリーズは、2002年にアミューズメント施設で稼働を開始した、初心者から熟練雀士まで全てのプレーヤーが楽しめる日本プロ麻雀連盟公認のオンライン対戦型麻雀ゲームです。

アミューズメント施設のほか、モバイル、PCなどマルチプラットフォームで本格麻雀が楽しめます。プレーヤーのレベルに合った対戦相手とマッチングするため、初心者の方でも気軽にプレーいただけます。

プロ雀士が定期的にオンライン対戦に参加しており、マッチングするとプロ雀士本人との対局を

お楽しみいただけます。

▼「麻雀格闘倶楽部(アミューズメント・コナステ)」公式X

https://x.com/FIGHTCLUB573

▼アーケード版『麻雀格闘倶楽部 UNION』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/ac/index.html

▼コナステ版『麻雀格闘倶楽部 UNION』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/eacloud/p/common/title.html?game=mfc

『麻雀格闘倶楽部Sp』について

『麻雀格闘倶楽部Sp』は、日本プロ麻雀連盟公認のモバイル版無料オンライン対戦型麻雀ゲームです。

サポート機能を充実させることで初心者でも簡単にルールを覚えることができ、本格麻雀ゲームをお手軽にお楽しみいただけます。日本プロ麻雀連盟所属のMリーガーや有名プロ雀士との対局も可能で、「四人東風・半荘」「三人東風・半荘」の本格的な対局モードに加え、空き時間に楽しめる「四人一局」モードを搭載しています。

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』公式サイト

https://p.eagate.573.jp/game/mfc/mfc_sp/

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』公式X

https://x.com/mfcsp573

▼『麻雀格闘倶楽部Sp』アプリ ダウンロードはこちら

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id640023408

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.mfcsp

「Mリーグ」について

「Mリーグ」は、麻雀のプロスポーツ化を目的とし、2018年7月に発足したプロ麻雀リーグです。洗練されたリーグ空間の中で、企業とプロ契約を結び、ユニフォームをまとったMリーガー達がチームの威信をかけて知を競い合います。

▼「Mリーグ」公式サイト

https://m-league.jp/