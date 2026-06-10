NYC株式会社による株式会社角栄組への投資実行のお知らせ

NYC株式会社

NYC株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中塚庸仁、以下「NYC」）は、2026年2月13日付で、広島県庄原市を拠点に土木建設業および運送業を手掛ける株式会社角栄組（本社：広島県庄原市、代表取締役社長：柳田修孝、以下「角栄組」）の全株式を取得し、投資を実行したことをお知らせいたします。NYCはこれまでに、中小企業投資をはじめ、ベンチャー投資等を含む累計31社への投資を実行しています。

角栄組は、昭和48年（1973年）の創業以来、広島県庄原市を拠点に土木建設業および運送業を展開してきた地域密着型の企業です。

建設事業では、土木工事、舗装工事、水道施設工事等を手掛け、運送事業では広島県を中心とした輸送ネットワークを有しており、地域のインフラを支える事業基盤を築いています。しかしながら、今後の更なる発展・事業継続のためには次期経営体制の構築が必要と考え、NYCによる事業承継を決断されました。

NYCは、優れた技術やビジネスモデルを持つ優良中小企業を対象に投資を行う投資会社です。NYCはファンドではなく自己資金で投資を行うため、投資家の意向やリターンの分配に縛られず、自由度の高い支援が可能です。投資先企業の意向を反映した支援計画を提案し、よりよい形での事業承継を目指しています。

今後、NYCは角栄組の更なる企業価値向上のため、経営体制の強化等、様々な経営支援を行ってまいります。

【投資先紹介（一部）】

https://nycinc.jp/contents/category/group

【株式会社角栄組概要】

会社名 ：株式会社角栄組

代表者 ：柳田修孝

所在地 ：広島県庄原市是松町天神363-7

事業内容：

- 土木建設業（土木工事・とび土工工事・石工事・舗装工事・水道施設工事・管工事）- 一般貨物自動車運送業

設立 ：1978年5月

会社ＨＰ ：https://kakueigumi.co.jp/

【NYC概要】

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容 ：中小企業投資事業、ベンチャー投資事業

会社ＨＰ ：https://nycinc.jp/

YouTube：NYCの裏側/NYC株式会社(https://www.youtube.com/@nyccareer)

■本件に関するお問い合わせ

NYC株式会社 広報担当

E-mail：admin@nycinc.jp