【MIMI×重音テト】MIMI活動10周年記念コラボグッズ発売決定！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


2026年6月9日（火）より、【MIMI×重音テト】MIMI活動10周年記念コラボグッズ発売決定！


優しい音と歌詞で、たくさんの人の心に寄り添い続けてきたMIMIの世界。


「サイエンス」「マジックメイド」「トリックハート」の3楽曲から、かわいい重音テトがグッズになって登場！


音の余韻が、そっと小さな芽になる。


画面越しに出会ったあの歌声とともに、テトちゃんが画面を飛び出してあなたのそばへ。


【商品一覧】





【商品詳細】



■ぬいぐるみ（サイエンスちゃん、マジック・メイド、トリックハート）各\5,980 (税込)




【サイズ】20cm×13.9cm


【素材】ポリエステル



■アクリルフィギュア（サイエンス、マジック・メイド、トリックハート）各\2,200 (税込)




【サイズ】15cm×10cm


【素材】アクリル



■音楽再生風アクリルキーホルダー〈サイエンス、マジック・メイド、トリックハート〉各\1,200 (税込)




【サイズ】7cm×5cm


【素材】アクリル



■トレーディング音楽再生風クリアカード　全6種


　セット：\5,880（税込）/ 単品：\980（税込）




【サイズ】8cm×5.8cm
【素材】アクリル



■クッション〈サイエンス、マジック・メイド、トリックハート〉各\6,600 (税込)




【サイズ】35cm×35cm


【素材】ポリエステル



■【MIMI×重音テト】トレーディング缶バッジ　全12種


　全12種セット：\7,200（税込）/ 楽曲別セット：\2,400（税込）/ 単品：\600（税込）




【サイズ】5.7cm


【素材】紙・ブリキ



■トレーディングステッカー　全12種


　全12種セット：\7,200（税込）/楽曲別セット：\2,400（税込）/ 単品：\600（税込）




【サイズ】5cm×5cm


【素材】紙



■マグカップ〈サイエンス、マジック・メイド、トリックハート〉　各\2,500（税込）




【サイズ】8.2cm×9.5cm


【素材】陶器


【受注期間】



2026年6月9日（火）12：00～2026年6月28日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年9月中旬～下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22373/


【関連リンク】



【MIMI】公式X：https://x.com/mimi_3mi


【MIMI】公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCam3IAA-nyfxRL8_wDQ35VA


【重音テト】公式X：https://x.com/twindrill_teto?lang=ja


【重音テト】公式ホームページ：https://kasaneteto.jp/


【3774.】先生公式X：https://x.com/bokarokaku



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