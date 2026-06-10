【MIMI×重音テト】MIMI活動10周年記念コラボグッズ発売決定！
2026年6月9日（火）より、【MIMI×重音テト】MIMI活動10周年記念コラボグッズ発売決定！
優しい音と歌詞で、たくさんの人の心に寄り添い続けてきたMIMIの世界。
「サイエンス」「マジックメイド」「トリックハート」の3楽曲から、かわいい重音テトがグッズになって登場！
音の余韻が、そっと小さな芽になる。
画面越しに出会ったあの歌声とともに、テトちゃんが画面を飛び出してあなたのそばへ。
【商品一覧】
【商品詳細】
■ぬいぐるみ（サイエンスちゃん、マジック・メイド、トリックハート）各\5,980 (税込)
【サイズ】20cm×13.9cm
【素材】ポリエステル
■アクリルフィギュア（サイエンス、マジック・メイド、トリックハート）各\2,200 (税込)
【サイズ】15cm×10cm
【素材】アクリル
■音楽再生風アクリルキーホルダー〈サイエンス、マジック・メイド、トリックハート〉各\1,200 (税込)
【サイズ】7cm×5cm
【素材】アクリル
■トレーディング音楽再生風クリアカード 全6種
セット：\5,880（税込）/ 単品：\980（税込）
【サイズ】8cm×5.8cm
【素材】アクリル
■クッション〈サイエンス、マジック・メイド、トリックハート〉各\6,600 (税込)
【サイズ】35cm×35cm
【素材】ポリエステル
■【MIMI×重音テト】トレーディング缶バッジ 全12種
全12種セット：\7,200（税込）/ 楽曲別セット：\2,400（税込）/ 単品：\600（税込）
【サイズ】5.7cm
【素材】紙・ブリキ
■トレーディングステッカー 全12種
全12種セット：\7,200（税込）/楽曲別セット：\2,400（税込）/ 単品：\600（税込）
【サイズ】5cm×5cm
【素材】紙
■マグカップ〈サイエンス、マジック・メイド、トリックハート〉 各\2,500（税込）
【サイズ】8.2cm×9.5cm
【素材】陶器
【受注期間】
2026年6月9日（火）12：00～2026年6月28日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年9月中旬～下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22373/
【関連リンク】
【MIMI】公式X：https://x.com/mimi_3mi
【MIMI】公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCam3IAA-nyfxRL8_wDQ35VA
【重音テト】公式X：https://x.com/twindrill_teto?lang=ja
【重音テト】公式ホームページ：https://kasaneteto.jp/
【3774.】先生公式X：https://x.com/bokarokaku
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）