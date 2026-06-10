ダイレクト転職サイト「MyBRANDS」にアルバイト枠を新設。2026年8月31日（月）まで採用決定手数料無料キャンペーンを実施

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

株式会社 iDA（アイ・ディ・エー、以下 iDA / 本社：東京都渋谷区、代表取締役：堀井謙一郎）がプロデュースするダイレクト転職サイト「MyBRANDS」に、アルバイト求人枠を新設しました。

これを記念し、2026年8月31日（月）までの応募受付分でアルバイト採用が決定した場合、採用決定手数料が全額無料となるキャンペーンを実施します。「MyBRANDS」は企業が求人を掲載する際、掲載料は常時無料となり、採用が決まった時のみ成功報酬としてお支払いいただきますが、期間中はこの採用決定手数料を0円でご活用いただけます。

「MyBRANDS」の現状とニーズ

2024年8月のサイトリニューアル以降、UI・UXの改善により応募導線を強化し、現在の累計登録者数は約11万人、掲載ブランド数は1000社を超えました。ファッション・ビューティー業界経験者の登録比率が60％以上と高いのが特徴です。求職者は希望ブランドからも検索が可能で、企業としてもブランドに興味がある応募意欲の高い人材にリーチすることができます。

昨今、個人のライフスタイルやニーズに合わせた柔軟な働き方が主流となっており、企業もその傾向に合わせた雇用を積極的に行っています。これまで正社員・契約社員の求人情報が中心だった「MyBRANDS」にアルバイト検索機能が加わることで、短期・週末スタッフから長期アルバイトまで、ミスマッチの少ない応募を獲得できます。

キャンペーン期間中の特典

採用決定手数料 全額無料

期間中に採用が決定したアルバイト求人は、成功報酬0円。通常時も掲載料は無料です。

掲載数・原稿数の上限なし

店舗・エリア別、職種別の出し分けに制限はありません。何件でも掲載いただけます。

原稿作成は弊社で代行

素材（ロゴ・画像・募集要項）をお送りいただければ、編集部で掲載イメージを作成。

スカウト機能を標準搭載

登録者DBから条件に合う候補者へ直接スカウトを送信。応募意欲の高い層に効率接触。

＜キャンペーンについての法人からのお問い合わせ先＞

mybrands-info@ida-mode.com

【MyBRANDS について

業界トップクラスのファッション・コスメ求人ブランド数を誇るiDAがプロデュースする、ブランド・企業と求職者が直接やりとりできるダイレクト転職サイト。

MyBRANDS / MyBRANDS 転職エージェント

ファッション業界の全職種対応の採用支援サービス

https://www.mybrands.jp/

MyBRANDS 顧問

エキスパート人材による経営課題解決

https://studio.ida-mode.com/mybrands-jp/komon

MyBRANDS Pro

プロフェショナル人材による業界課題解決

https://studio.ida-mode.com/mybrands-jp/client/pro

MyBRANDS 新卒

ファッション業界に特化した新卒専門サイト

https://mybrands-shinsotsu.jp/

株式会社iDA について

1999年3月創業。ワールド・モード・ホールディングスのグループ企業であり、ファッション・ビューティー業界を中心にクライアントニーズに応じて人材紹介、派遣、教育、店舗運営などトータルメニューでサービスを提供。求職者のキャリアプランやライフスタイルに沿った提案を行い、年間約1800人の社員転籍等を実現しています。

https://www.ida-mode.com/