より遊びやすく、自由な冒険を。『ドラゴンズドグマ 2』大型アップデートを本日より配信！

株式会社カプコン

Nintendo Switch(TM)2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steamへ向けて2026年10月9日（金）の発売が発表された『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』は、王道ファンタジーの世界で自由な冒険を楽しめる『ドラゴンズドグマ 2』に新たな物語、新たなプレイ体験が加わった作品です。

いよいよ新たなエリアでの冒険をはじめとした追加コンテンツが始動した『ドラゴンズドグマ 2』。「ダークアリズン」の発売に先駆けて、自由な冒険の楽しみをそのままに、本作をより遊びやすくするため、2回に渡る本編のアップデートを開始いたしました。本日配信された第1回タイトルアップデートでは、繰り返し使用できるファストトラベル用のアイテム“刹那の永久石”の追加をはじめとした数々の再チューニングが行われています。また8月末に予定している第2回タイトルアップデートではフレームレートの向上や、セーブスロットの追加など、さらなる改善が行われる予定です。ぜひ、遊びやすさを高めた『ドラゴンズドグマ 2』の冒険を味わってください。

■『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』アナウンストレーラー公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9wnDopnPnz4 ]

https://youtu.be/9wnDopnPnz4

『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』公式サイト

https://www.dragonsdogma.com/2da/ja-jp/

・第1回タイトルアップデート：本日配信！

本日配信されたアップデートでは、繰り返し使用できるファストトラベル用のアイテム“刹那の永久石”の追加をはじめとした数々の再チューニングが施されています。

・第2回タイトルアップデート：2026年8月末配信予定

8月末に予定しているアップデートでは、フレームレートの向上やセーブスロットの追加など、さらなる改善が施される予定です。

公式サイトでは、第2回の内容の予告を含め、アップデートの詳細を公開中です。

https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/topics/update/(https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/topics/update/)

■誰も知らない英雄譚が、ここにある。『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』

王道ファンタジーの世界で自由な冒険を楽しめる『ドラゴンズドグマ 2』に、新たな物語や体験を追加したタイトルです。

「より遊びやすく。まだ見ぬ冒険を。そして、さらに手に取りやすく。」本編発売後に寄せられたユーザーの皆様の声を受け、この3つの想いを形にするため始動したプロジェクトです。

今回初対応となるNintendo Switch 2 版では、本編と新規要素をひとつにまとめたタイトルとして発売を予定しています。さらに新規要素は、PlayStation 5 / Xbox Series X|S / Steam ではエクスパンションDLCとしても配信予定です。

ダークアリズンで追加された極北の地「ノルガン」に待つもう一つの終末譚

極北の地「ノルガン」。新たな冒険が始まる

戦闘や探索で手に入る“遺戦品”を鑑定すると新たな武具やスキルが手に入る。ハックアンドスラッシュの楽しみも加わった

本編のフィールドにもさまざまな趣向のダンジョンが追加される

髪型やタトゥーのバリエーションも追加される



■『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』発売決定記念キャンペーンも本日より開催！

発売決定を記念して、Amazonギフトカード5,000円分が抽選で合計10名様に当たるキャンペーンを開催中！ さらに、「#DD2DA発売決定」をつけて、『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』に期待することや 『ドラゴンズドグマ 2』の感想を投稿すると当選率が2倍にアップ！ たくさんのご応募お待ちしております！

■キャンペーン期間

2026年6月10日（水） ～ 2026年6月23日（火） 13:00まで

■賞品

Amazonギフトカード5,000円分×10名様

※画像はイメージです。

※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、 Amazon社及びX社は実施に関与していません。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。

■参加方法

１.「ドラゴンズドグマ」公式Xアカウント（@DD_CAPCOM）をフォロー

２.キャンペーンポストをリポスト

さらに、「#DD2DA発売決定」をつけて、『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』に期待することや 『ドラゴンズドグマ 2』の感想を投稿すると当選率2倍！

■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260610/dd2da-cp/

なお、Nintendo Switch(TM)2 版では本編と新規要素をひとつにまとめたタイトルとして予約受付中！ また新規要素は、PlayStation 5 / Xbox Series X|S / Steam ではエクスパンションDLCとしても配信予定。既存ハードでは6月末ごろより予約受付を開始する予定です。さらにダウンロード版には予約特典として、パッケージ版には早期購入特典として“極北の地での装い 「ノルガン着飾りセット」”をプレゼント！ ぜひ、手に入れてください。

■商品名：ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン

■発売日：2026年10月９日（金）

■対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

■希望小売価格：

パッケージ版 5,990円（税込）※

ダウンロード版 5,990円（税込）

※パッケージ版は、Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5のみ発売

■ジャンル：オープンワールドアクション

■プレイ人数：１人

■CERO レーティング：D（17才以上対象）

■コピーライト：(C)CAPCOM

■公式サイト：https://www.dragonsdogma.com/2da/ja-jp/



■商品名：ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン エクスパンション（DLC） ※

※このコンテンツをプレイするには『ドラゴンズドグマ ２』本編が必要です。

■発売日：2026年10月９日（金）

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

■希望小売価格：ダウンロード版 ２,990円（税込）

■ジャンル：オープンワールドアクション

■プレイ人数：１人

■CERO レーティング：D（17才以上対象）

■公式サイト：https://www.dragonsdogma.com/2da/ja-jp/

※『Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition』および一部DLC販売終了のお知らせ

2026年6月25日9:00（JST）をもちまして、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam版における以下商品の販売を終了させていただきます。

・Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition

・はじめての旅の安心パック

・ハーピー呼び寄せアイテム「奇鳥寄せの狼煙」

・プレゼントアイテム「寵愛のペンダント」

・ポーン性格変化アイテム「リム粉の惑い香」

・脱獄アイテム「牢獄の簡易鍵」

・キャラクリエイトチケット「転身の秘術」

・ワープ先指定アイテム「戻りの礎」

・蘇生アイテム「竜の鼓動」

・異界交流ポイント「500リム」

・異界交流ポイント「1500リム」

・異界交流ポイント「2500リム」

既にご購入いただいたコンテンツは引き続きご利用いただけます。

なお、以下の商品につきましては引き続きお買い求めいただけます。

・『Dragon’s Dogma 2』

・キャンプセット「探検家の野営具一式」

・カスタムサウンド「ドラゴンズドグマ サウンドセット」

また、合わせて『Dragon's Dogma 2』本編のプライスダウンを予定しております。