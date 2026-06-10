父の日のプレゼントは約8割が「毎回違うものを贈りたい」のに選択肢が見つからない 母の日に比べ、プレゼントのマンネリ化が進行中？

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下 剛）のリカバリーウェア「ReD（レッド）」は、父の日のプレゼントに関するアンケート調査を行いました。約8割が「毎回違うものを贈りたい」と思っている一方で、約6割が“毎年同じものを贈りがち”と回答し、父の日に渡すプレゼントのマンネリ化が浮き彫りに。 また、 3人に2人は「健康・休養を意識したプレゼントを贈りたい」と回答しており、定番プレゼントに代わる新たな選択肢が注目されています。

調査トピックス

■マンネリ化

・約8割が「毎回違うものを贈りたい」と思っている

・約6割が"毎年同じものを贈りがち”と回答！プレゼントの"マンネリ化"が進行中

■選択肢の少なさ

・約3人に2人（65.7%）が「母の日と比べて父の日はプレゼントの選択肢は少ない」と回答。プレゼント選びは、母の日よりも父の日の方が難しい？

■好みがわかりにくい！

・約7割が父の日のプレゼント選びに“悩みあり”「父親の好みがわかりにくい」「定番以外に思いつかない」…。プレゼント選びの難しさがマンネリ化の要因に？

■新しい選択肢

・約7割が「健康・休養を意識したプレゼントを贈りたい」と回答。リカバリーウェアは約6割が好意的。定番プレゼントに代わる“新たな選択肢”として注目！

調査概要

内 容：父の日のプレゼントに関するアンケート調査

調査方法：インターネット調査（株式会社ネオマーケティング）

対象者：全国の20代～60代 男女300人

調査期間：2026年5月20日（水）～2026年5月25日（月）

※構成比（％）は小数点第１位を四捨五入しています。合計しても必ずしも100％にならない場合があります。

※調査上では、父の日のギフトまたはプレゼントとして聴取

調査結果

１. 父の日のプレゼントについて、約8割（76.7%）が「毎回違うものを贈りたい」と思っている一方で、約6割（59.0%）が"毎年同じものを贈りがち”と回答！プレゼントの"マンネリ化"が進行中

父の日のプレゼント選びの傾向について、59.0%が「毎年同じものを贈りがちである」と回答。これまでに贈ったことのあるプレゼントとしては「お酒・ビール」（50.7%）が最多で、次いで「食品・グルメ」（44.3%）、「ファッション・アクセサリー」（24.0%）と、定番カテゴリに集中する傾向が明らかになりました。一方で、「毎回違うものを贈りたい」と思っている人は76.7%（「そう思う」33.0%＋「ややそう思う」43.7%）にのぼり父の日プレゼントの"理想と現実"に大きなギャップがある実態がうかがえる結果となりました。

２. 約7割（65.7%）が「母の日と比べて父の日プレゼントの選択肢は少ない」と回答 プレゼント選びは、母の日よりも父の日の方が難しい？

母の日におけるプレゼントの選択肢の豊富さについて、65.7%（「そう思う」21.3%＋「ややそう思う」44.3%）が「父の日のプレゼントの方が選択肢が少ない」と回答。 さらに、プレゼント選びの難しさを比較した質問では、「母の日よりも父の日の方が難しい」という回答が多数派に。母の日には花やスイーツなど選択肢が豊富にある一方で、父の日プレゼントは選択肢が限られていると感じている人が多く、父の日と母の日の間に“プレゼント格差"が存在している実態が明らかになりました。

３. 約7割が父の日プレゼント選びに“悩みあり”。「父親の好みがわかりにくい」 「定番以外に思いつかない」…プレゼント選びの難しさがマンネリ化の要因に？

父の日プレゼントを選ぶ際のお悩みについて尋ねたところ、約7割がプレゼント選びに何らかの悩みを抱えていることが判明しました。悩みの内訳としては、「父親の好みがわかりにくい」（28.0%）が最多で、次いで「定番のプレゼント（お酒・ネクタイなど）以外に思いつかない」（26.0%）、「贈りたいものが思いつかない」（22.0%）が続く結果に。プレゼントを選ぶハードルがマンネリ化の要因となっている実態がうかがえます。

４. 約7割(67.7%)が「健康・休養を意識したプレゼントを贈りたい」と回答父の日プレゼントとしてのリカバリーウェアは約6割(61.0%)が好意的──定番プレゼントに代わる“新たな選択肢”として注目！

父の日には「健康」や「休養」を意識したプレゼントを贈りたいかを尋ねたところ、67.7%（「とてもそう思う」17.0%＋「ややそう思う」50.7%）が「贈りたい」と回答。また、疲労回復をサポートする衣類「リカバリーウェア」の認知度は84.7%（「詳しく知っている」34.3%＋「名前を聞いたことがある」50.3%）と高く、父の日のプレゼントとしてリカバリーウェアを贈ることについては、61.0%（「非常に良いと思う」22.3%＋「やや良いと思う」38.7%）が「良いと思う」と回答をしました。定番プレゼントのマンネリ化に悩む声が多い中、「健康」「休養」を軸にした新たな選択肢として、リカバリーウェアが父の日プレゼントの有力な候補となり得るかもしれません。

父の日のプレゼントにはReD おすすめアイテムの紹介

そんな父の日におすすめなReDのアイテムを紹介します。

母の日&父の日 特設サイト：https://www.mtgec.jp/red/shop/pages/mother-father-day-cp.aspx

■スリープウェア

優れた吸水速乾性で、寝汗をかいてもべたつかず、さらっとした肌ざわり。一晩中快適な寝心地です。2026年春夏新商品では新色カラーのライトグレー、ライトグリーン、ラベンダーも登場。全９色の豊富なカラーラインアップからお選びいただけます。

ReD ぐっすりパジャマ ベーシック プルオーバー半袖（一般医療機器）

価格：6,600円（税込）

カラー：ブラック、ネイビー、グレー、ブルー、ピンク、ベージュ

サイズ： S、M、L、LL（男女兼用）※SSは、ブラック、グレー、ピンクで展開 3L～5Lはブラック、グレーで展開

素材： ポリエステル68% レーヨン23% ポリウレタン9%

ReD ぐっすりパジャマ ベーシック ショートパンツ（一般医療機器）

価格：6,600円（税込）

カラー：ブラック、ネイビー、グレー、ブルー、ピンク、ベージュ、ラベンダー、ライトグリーン、ライトグレー

サイズ： S、M、L、LL（男女兼用） ※SSは、ブラック、グレー、ピンクで展開 3L～5Lはブラック、グレーで展開

素材： ポリエステル68% レーヨン23% ポリウレタン9%

ReD ぐっすりパジャマ ベーシック プルオーバー長袖（一般医療機器）

価格：7,700円（税込）

カラー：ブラック、ネイビー、グレー、ブルー、ピンク、ベージュ、ラベンダー、ライトグリーン、ライトグレー

サイズ： S、M、L、LL（男女兼用） ※SSは、ブラック、グレー、ピンクで展開 3L～5Lはブラック、グレーで展開

素材： ポリエステル68% レーヨン23% ポリウレタン9%

ReD ぐっすりパジャマ ベーシック ジョガーパンツ（一般医療機器）

価格：7,700円（税込）

カラー：ブラック、ネイビー、グレー、ブルー、ピンク、ベージュ、ラベンダー、ライトグリーン、ライトグレー

サイズ： S、M、L、LL（男女兼用） ※SSは、ブラック、グレー、ピンクで展開 3L～5Lはブラック、グレーで展開

素材： ポリエステル68% レーヨン23% ポリウレタン9%

■カジュアルウェア

綿を混紡したやさしい肌ざわりのアイテムです。上質な光沢で毛玉もできにくく、お手入れのしやすさもポイントです。プレーンなデザインにさりげないReDのロゴタグをあしらいました。

ReD バイタルテック コットン ポロシャツ半袖（一般医療機器）

カラー：ブラック、ホワイト、ダークグレー

サイズ： SS、S、M、L、LL（男女兼用）

素材：綿63% ポリエステル37%

価格： 8,800円（税込）

ReD バイタルテック コットン クルーネック半袖（一般医療機器）

カラー：ブラック、ホワイト、ダークグレー、ブルーグレー、レッド、ナチュラル

サイズ：SS、S、M、L、LL（男女兼用）

素材：綿63% ポリエステル37%

価格：7,700円（税込）

■インナーウェア

さらっと心地よく着られる吸水速乾性で汗をかいても乾きやすく、ムレにくいのが特長です。レーヨンを含んだなめらかな肌触りと、伸縮性に優れた薄手の生地で、快適な着心地を実現しました。普段の洋服の下に着るだけなのでファッションの邪魔もしません。

ReD バイタルテック Vネックインナー半袖（一般医療機器）

カラー： ブラック、ホワイト、ベージュ

サイズ：S、M、L、LL （男性用）※3S、SS、3L、4L、5Lはブラック、ホワイトで展開

素材 ：ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

価格：3,960円（税込）

ReD バイタルテック ボクサーパンツ（非一般医療機器）

カラー：ブラック

サイズ： S、M、L、LL（男性用）

素材：本体 ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

ウエストゴム ナイロン50% ポリエステル38% ポリウレタン12%

価格：3,410円（税込）

ReDとは

ReDは、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8種の天然鉱石を配合した「血行促進繊維VITALTECH(R)」が身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進。「血行促進」と「疲労回復」という2大効果で、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/

一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の５つの効果が期待できます。