Boxのデスクトップアプリ 「Box Drive」にSePが対応　使いやすさそのままに強固なセキュリティを実現

ハミングヘッズ株式会社

ハミングヘッズ株式会社(本社：東京都江戸川区)はこのたび、弊社主要製品「Security Platform(SeP)」を、クラウドストレージ「Box」のデスクトップアプリ「Box Drive」に対応させました。クラウドストレージの特色である、クラウド上に保存されているファイルやフォルダがまるで自分のPCにあるかのような使用感をそのままに、Boxのセキュリティ機能を補完し、よりセキュアなクラウド利用環境を提供します。

◆とどまることを知らないクラウドストレージの勢い

Boxは国内でも高いシェアを維持

ハミングヘッズロゴ詳細を見る :https://www.hummingheads.co.jp/feature/54_box_drive.html

クラウドストレージの勢いはとどまるところを知りません。国際的な市場調査機関FORTUNE BUSINESS INSIGHTは2026年5月に、世界のクラウドストレージ市場規模（2025年）が、1,612億8,000万ドル（約25兆7,734億円）であると発表。また2026年には1,978億ドル（約31兆6,480億円）に、さらに2034年までに8,099億9,000万ドル（約129兆5,984億円）へ成長するとしています。

このように世界で大きな伸びを見せるクラウドストレージ市場ですが、日本国内でも多くのユーザーを獲得しています。なかでもBoxは調査会社ITRが発表した市場レポートにおける国内法人向けのコンテンツ・コラボレーション（クラウドストレージ）市場で、2021年から5年連続で国内シェア1位を獲得。多くのビジネスシーンで一般的に利用されているクラウドストレージです。

◆きめ細かなセキュリティはBox Driveにも

クラウドストレージからの情報漏えいを確実に防御

クラウドストレージの強固な情報漏洩対策を実現 SeP Box Drive対応リリース

SePはブラウザ版のBoxについてはすでに対応しておりましたが、このたびBox Driveにも対応。具体的には、「フォルダを見せない」「リードオンリー」「持ち出し禁止」「読み書きのみ可」などの自律的な制御が、デスクトップ版「Box Drive」に対しても可能になりました。またPCの詳細なログを瞬時に出せる「EDR Realtime Analytics履歴」により、Box Driveに関して「誰が」「いつ」「どんな操作をしたか」の精緻な情報をリアルタイムに確認することができるようになっています。

これらに代表される「きめ細やかで強力なセキュリティ」により、アクセス権限の設定ミスや不正なアクセスなどで機密情報や個人情報を権限のないユーザーが持ち出してしまったことで、自治体様・企業様が負いかねない「大損害」を確実に防ぐことができます。しかもユーザーが強固なセキュリティソフトを使っているのを一切意識せず、Box Driveを普段通りに使用できるのがSePの強みです。

クラウドストレージの便利さ、使い勝手はそのままで至高のセキュリティをご提供するハミングヘッズのSeP。ぜひ最新バージョンをご利用ください。

SeP詳細 :https://www.hummingheads.co.jp/sep/index.html

※本内容は、2026年6月現在のものです。製品・サービス内容・仕様については事前の予告なしに変更されることがあります。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標、及び商標です。

※記載されている商品名、ブランド名はそれぞれの所有者の登録商標または商標です。

※セキュリティプラットフォームの著作権その他一切の知的財産権はハミングヘッズ株式会社に帰属します。

※ハミングヘッズ、ハミングヘッズセキュリティプラットフォームはハミングヘッズ株式会社の登録商標です。

SePロゴ会社情報

ハミングヘッズ株式会社

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住所：〒134-0083 東京都江戸川区中葛西5-38-8

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