「どんなNo.1があるんだろう」と子どもの探究心をくすぐる！ 文研出版より『ビジュアルクイズ図鑑世界Ｎｏ．１はどれだ！？ 世界の国々No.1 』を発売！
株式会社 新興出版社啓林館
株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『ビジュアルクイズ図鑑 世界Ｎｏ．１はどれだ！？ 世界の国々No.1 』を、本日より全国の書店で発売いたします。
内容
（１）シリーズ概要
○誰でも知っているNo１ではなく「えっ？これが」と思うような雑学の
No.1を、子ども達が大好きなクイズ形式で楽しめます。
○各クイズが右ページ始まりになっていて、答えは見えないページ構成
の工夫が施されています。
○すべてのクイズや回答に大きくて美しい写真を配置しました。目で見
て楽しめるクイズになっています。
○「雑学Tips」のページでは「こんなNo1もあるんだ！？」と子供が楽
しめるような視点でのNo.1をコラムとして用意しました。
○この本をきっかけに「他にはどんなNo.1があるんだろう」と子供の探
究心をくすぐる内容になっています。ちょっとしたイベントのクイズ
にもピッタリ！
（２）第２巻は「世界の国々No.1」
○第２巻は様々な国を題材にしたNo.1クイズを紹介！
○最高気温、降雨量、最大の滝、最大の湖、最大の国旗、言語の数、
長い国歌、最も消費税が高い国でしています。
商品情報
『ビジュアルクイズ図鑑 世界Ｎｏ．１はどれだ！？ 世界の国々No.1 』
シリーズ:ビジュアルクイズ図鑑 世界Ｎｏ．１はどれだ！？
対象:小学校低学年以上
判型:Ａ4変型判（26.4×21.7cm）・40頁 NDC360
定価:本体3200円（税別）
ISBN:978-4-580-82760-8 C8637
HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/