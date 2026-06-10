「あと少し入らない」を解消、スーツケースのデッドスペースを活かす収納ポーチ発売

ダイヤ株式会社

ダイヤ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：豊澤一誠）は、スーツケースのキャリーバーによる凹凸にフィットする『フランドリー・洗えるトラベル収納ポーチ』を、6月15日に発売します。出張や旅行で「あと少し入らない」を解消する新発想のトラベルポーチです。

『フランドリー・洗えるトラベル収納ポーチ』使用シーン

［商 品 名］ フランドリー・洗えるトラベル収納ポーチ

［価 格］ 2,380円（税込）

［発 売 日］ 2026年6月15日

旅行や出張に欠かせないスーツケース。「あと少しのスペースがあれば入るのに」そんな経験をしたことはありませんか？限られた容量の中で、コンパクトに収めたい気持ちと、旅先で困らないように荷物は減らせないという葛藤は、多くの人が抱える“パッキングあるある”です。その原因のひとつが、スーツケース内部にあるキャリーバーの凹凸。本来なら使えるはずなのに活かしきれずにいたデッドスペースに、もどかしさを感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

『フランドリー・洗えるトラベル収納ポーチ』は、そんな見過ごされがちな空間に着目し、この凹凸にフィットする形状で設計しました。付属のシートがトランク内をフラットにすることで、ポーチの上にさらに荷物を詰めることができます。また、スーツケースから取り出しやすいように付けられた持ち手は、旅先での壁への吊り下げを可能にします。ポーチ部分は取り外し可能なので、気になる衛生面も丸洗いすることで清潔に保てます。デッドスペースを有効活用することで、これまでの「入らない」を「まだ入る」へと変えていきます。

■ 『フランドリー・洗えるトラベル収納ポーチ』商品特長

1. 「あと少し」を実現！凹凸に無駄なくフィット

キャリーバーによる凹みに合わせて、3つのポーチがぴったりフィットします。シートがトランク内の凹凸をフラットに整えることで、上からさらに荷物を詰めることができ、スーツケース内を無駄なくすっきり整理整頓できます。

2. 吊り下げできて旅先でも使いやすい

シートには持ち手付きでポーチをスーツケースからサッと取り出せる上、フックなどに吊り下げて使用可能。宿泊先でもスマートに荷物を出し入れできます。

3. 洗濯ネット素材でそのまま丸洗いOK

ポーチには無蛍光生地を使用し、YKK製の高耐熱ファスナーを採用。洗濯機でそのまま丸洗いできます。化粧品、衣類による汚れにも気にせず収納でき、清潔な状態を保てます。

■ 商品仕様

商品名 ： フランドリー・洗えるトラベル収納ポーチ

色 ： [ファスナー]グレー [引き手]グレー

素 材 ： ポリエステル

本体寸法 ： 横約45cm×奥行き約2cm×高さ約33cm

本体質量 ： 約255g

ポーチ寸法：横約40cm×縦約17cm×直径約10cm（1個あたり）

ポーチ容量：約2L（1個あたり）

対応スーツケース：約35L～40L（機内持ち込みサイズ相当）

価格 ： 2,380円（税込）

発売日 ： 2026年6月15日

ＪＡＮ ： 4901948581834

詳細はこちら :https://www.daiya-idea.co.jp/housekeeping/others/4901948581834-2/

■ 取扱い場所

主要なインターネット通販サイト ※本品はインターネット通販向け商品です。

・当社公式ショッピングサイト(楽天市場) URL:

https://item.rakuten.co.jp/daiya/(https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948581834/)4901948581834(https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948581834/)/(https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948581834/)

・当社公式ショッピングサイト(Yahoo!ショッピング) URL:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/daiya-idea/058183.html

・amazon.co.jp当社ストアページURL:

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY43GCXB

■ 商品ブランドについて

フランドリーシリーズ

『FLaundry(フランドリー)』は当社の洗濯に対する想い、「フレンドリー（やさしい）とランドリー（洗濯）」から成る新しい造語で、暮らしにやさしい洗濯をコンセプトにした北欧風デザインのランドリーグッズシリーズです。エコやサステナブルを意識した商品を選ぶ消費者に向けて、高耐熱ファスナーと洗濯物や肌に優しい無漂白の生成り生地を使用した洗濯ネットや、ピンチの付替え交換が可能で永く使い続けられる丈夫な物干しハンガーなど、便利でおしゃれな洗濯用品、バス用品を展開しています。

・『フランドリー』シリーズ商品一覧

当社公式ショッピングサイト(楽天市場) URL:

https://item.rakuten.co.jp/daiya/c/0000000448/

■ 関連商品『フランドリー・洗えるコンパクトネット ボックス』

旅行や出張、家族でのお出かけ時に活躍する、大容量＆仕分け可能な洗濯ネット。サイドファスナーを閉じると中に入れた衣類が約40%コンパクトになります。

詳細を見る :https://www.daiya-idea.co.jp/housekeeping/lnet/4901948581759-2/

［ダイヤ株式会社］

・所在地 ： 〒164-0001 東京都中野区中野2-2-4

・代表者 ： 代表取締役 豊澤 一誠

・事業内容 ： 家庭用品、ベビー用品、ゴルフ用品などの企画開発販売

・ホームページ： https://www.daiya-idea.co.jp/



＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞

ダイヤ株式会社 消費者サービス係

TEL: 03-3381-5454 受付時間 : 10:00-12:00／13:00-16:00（土日・当社休日を除く）

E-Mail: tk.de@daiya-idea.co.jp

問い合わせ: https://www.daiya-idea.co.jp/contact/