【祝・3部門でNo.1を獲得】株式会社andモビリティが展開するカーリース「モビカリ」が、「初めての方にも安心だと思うカーリースブランド」第1位に選ばれました！

株式会社andモビリティ

トータルモビリティサービスを展開する株式会社andモビリティ（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊藤 亮祐）が提供するカーリースサービス「モビカリ」は、株式会社日本マーケティングリサーチ機構が実施した「カーリース利用経験者を対象としたイメージ調査」において、『初めての方にも安心だと思うカーリースブランド』『友人・知人に紹介したいカーリースブランド』『ライフスタイルに合わせた車選びができそうなカーリースブランド』の3部門で第1位を獲得したことをお知らせいたします。

■ 調査結果の概要：見事3部門でNo.1を獲得！

この度、「モビカリ」は実際のカーリース利用経験者を対象とした調査において、以下の3部門で第1位という高い評価をいただきました。

- 初めての方にも安心だと思うカーリースブランド No.1- 友人・知人に紹介したいカーリースブランド No.1- ライフスタイルに合わせた車選びができそうなカーリースブランド No.1

2026年3月のサービス開始以来、お客様に寄り添った柔軟な提案と、他社にはない手厚いサポート体制が、このような嬉しい評価に繋がったものと受け止めております。今後はこの評価を励みに、さらなるサービスの拡充を進め、お客様のライフステージの変化に一生涯寄り添える「新しいモビリティ体験」の創出を目指してまいります。

■ モビカリ運営事務局より 受賞のコメント

「この度、実際にカーリースをご利用されている皆様から『初めてでも安心』『知人に紹介したい』という最高のご評価をいただき、運営チーム一同、大変光栄に存じます。今年3月に誕生した『モビカリ』をはじめ、当社のサービスはすべて『日々お客様と接する中で見えてきた不安や悩みを、どうにかして解消したい』という現場の熱い想いから生まれています。今回の結果は、そうした私たちの取り組みが少しでも皆様に届いた結果だと嬉しく受け止めております。今後もお客様の生の声に真摯に耳を傾け、より安心で快適なカーライフをお届けできるよう、サービスの改善に努めてまいります。」

■ 調査概要

2026年2月26日～2026年4月22日に、カーリース利用経験者を対象としたイメージ調査を実施。

2026年 4月期 _ブランドのイメージ調査

- 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構- 調査期間：2026年2月26日～2026年4月22日- n数：100 / Webアンケート- 調査対象者：https://jmro.co.jp/r0312/- 備考：本調査は個人のブランドに対するイメージを基にアンケートを実施し集計しております。/本ブランドの利用有無は聴取しておりません。/効果効能等や優位性を保証するものではございません。/競合2位との差は5％以上。

■ 高評価を裏付けるカーリース「モビカリ」の強み

「モビカリ」は、お客様のライフステージや用途に合わせて、最適なカーライフをデザインする新しいカーリースサービスです。従来のカーリースの枠組みにとらわれない、以下のような独自の取り組みが今回の3冠獲得という評価に直結しています。

1. 納車待ち期間も安心！提携ネットワークを活かした「代車サポート」

近年の新車長納期化による「契約してもすぐに車に乗れない」という課題に対し、ガッツ・ジャパン（ガッツレンタカー）様との業務提携など独自のネットワークを活かし、ご契約から納車までの待ち期間もスムーズにお車をご利用いただけるサポート体制を構築しています。

お客様の声：「納車まで半年待ちと言われ困っていましたが、すぐに代車を手配してくれて本当に助かりました！」

2. 車両コストと「資産形成」をリンクさせる独自のプランニング

2026年4月に発表した、クルマコストと資産形成を連動した独自サービス『マネモビ』のノウハウを活かし、お客様の家計バランスや将来のライフプランまでを見据えた最適な一台をご提案いたします。

お客様の声：「ただ車を選ぶだけでなく、我が家の家計や将来の貯蓄のことまで親身に相談に乗ってもらえました。

3. LINEを活用した、身近でスピーディーな顧客サポート

ご検討時のご相談や見積もり依頼から、ご契約後の車検・メンテナンス時期の自動通知まで、日常的にお使いの「LINE」を通じてスムーズにやり取りが可能です。専任のコンシェルジュが疑問や不安に丁寧にお答えするため、初めてカーリースを利用される方でも安心してお任せいただけます。

お客様の声：「初めてのリースで不安でしたが、仕事の合間にLINEですぐに質問できて心強かったです。

■ 業界初！“走りすぎ不安”を解消する新サービス『グッドスコアギフト』とも連動

当社では、「マイカーリースの契約に尻込みしてしまう理由」の一つである「走行距離制限への不安」を解消するため、業界初の還元型サービス『グッドスコアギフト』を提供開始いたしました。

本サービスは、リース満了時の安全運転スコアが高いお客様へ、走行距離の上限を10%プレゼント（超過分の精算金を免除）する画期的な特約ギフトです。 「お車を大切に、安全に運転してくださるお客様にしっかり還元する」という当社の姿勢が、今回の「初めての方にも安心」「友人・知人に紹介したい」というブランドイメージの獲得をより強固なものにしています。

お客様の声：「自分の安全運転が目に見えて還元される画期的な仕組みなので、毎日の運転が楽しくなりました！」

※「業界初」の記載について

・自社調べ（2026年4月）

・日本国内の「カーリース業界において、テレマティクス自動車保険の安全運転スコアと連動して走行距離上限を延長（追加精算費用を免除）するサービス」として調査。

■ 関連するプレスリリース

・柔軟なクルマの利用を可能にする『モビカリ』（2026年3月31日 配信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000137036.html

・業界初！安全運転で走行距離上限が10%延長される新サービス『グッドスコアギフト』（2026年4月20日 配信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000137036.html

・クルマコストと資産形成を連動した『マネモビ』（2026年4月8日 配信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000137036.html

・多角的な支援パッケージ『モビリティキット』（2026年2月5日 配信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000137036.html

モビカリ 公式サイト：https://mobicari.jp/

■ 株式会社andモビリティについて

「人とクルマを心で結ぶモビリティサービスを展開する」という企業理念のもと、トータルモビリティサービスを通じて提携パートナーの価値向上に貢献します。

社名： 株式会社andモビリティ

代表者： 代表取締役 伊藤 亮祐

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア13階

資本金： 1億円

電話番号： 03-3547-0800

公式サイト： https://andmobility.co.jp/

事業内容： 自動車販売、カーライフコンサルティング、各種モビリティサービス

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： 株式会社andモビリティ

電話番号： 03-3547-0800

メールアドレス： info@andlease.jp