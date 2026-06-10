睡眠中の呼吸が“血管の働き”に与える影響──体内環境の視点で整理する初期報告

トラタニ株式会社

■ 睡眠中の呼吸を「血管の働きの変動パターン」という新しい視点で再評価する新フェーズを開始

トラタニ株式会社（石川県かほく市）は2026年6月、 睡眠中の呼吸が 血管の働きに与える影響を“変動パターン”という新しい視点 で解析する 新フェーズの取り組みを開始しました。

■ 従来の“血流量”ではなく、血管内皮・NO・微小循環の変動を評価対象に追加

今回のフェーズでは、従来の血流量の評価に加え、 血管内皮の反応性・NO生成・微小循環の揺らぎ といった質的な変動を 新しい分析軸として導入し、睡眠中の血管の働きを多角的に評価します。

■ 新しい分析フレームを用いた初期解析を今月開始

6月中に初期解析を開始し、 得られた知見を順次公開していく予定です。 本リリースでは、その背景と意義を紹介します。

■ 本リリースは「新フェーズの背景と初期知見」をまとめたもの

今回の新フェーズでは、睡眠中の呼吸を 血管の働きの変動パターンという新しい視点 で再評価することを目的としています。 以下では、その背景となる生理学的知見と、 呼吸の質が血管の働きに与える影響について整理します。

■ 呼吸は「体内環境を調整する生理的スイッチ」である

呼吸の質、特に 呼気が長くなること は、

横隔膜を通じて副交感神経（迷走神経）を刺激し、

体内環境が整いやすい状態をつくります。

呼吸の質とは、

深さ 安定性 呼気と吸気のバランス

といった総合的な働きを指します。

呼吸の質が変わると、

まず 体内環境（自律神経・酸素・免疫・ホルモン） が変化し、

その変化が健康状態に直結します。

■ 生理学としては確立されているが、一般には知られていない

呼吸が体内環境を変えるというメカニズムは、

生理学としては確立された事実です。

しかし、

一般の医療現場では十分に説明される機会が少なく、

その重要性が広く認知されていません。

■血圧を毎日測り、数字に振り回されてしまう── そんな人は少なくありません。

「加齢とともに血管は老化し、降圧剤でコントロールするもの」 というイメージが一般的です。

一方で、降圧剤は血圧を下げるために必要な薬ですが、 血管そのものの働きを回復させるわけではないのです。

人間の生命力（呼吸 × 酸素 × 自律神経 × 微小循環） は、血管を若返らせる方

■血管の老化は“突然”ではなく、 “呼吸の質の低下”を起点とした体内環境の乱れ （酸素・自律神経・微小循環の低下）が積み重なった “生理学的な結果”なのです。

私たちの血管は、日々の生活の中で少しずつ負荷を受けています。

ストレス、 浅い呼吸、 睡眠不足、 炎症、 血糖の乱れ

こうした “体内環境の乱れ” が続くと、血管内皮が傷つき、弾力性が失われます。

内皮の修復が追いつかなくなると、

脂質や炎症細胞が集まり、プラーク（血管のヘドロのような塊） が形成されます。

つまり血管の老化は、

体内環境の乱れが積み重なって起きる“生理学的な結果” です。

■ 人間の“生命力”は、血管を若返らせる方向へ働く

生命力とは、

呼吸 × 酸素 × 自律神経 × 微小循環（毛細血管）

がつくる体内環境の総合力です。

これは薬では代替できません。

■ 1. 血管は“若返る”──しかし薬では若返らない

血管の老化とは：

・プラークが付着する

・血管が硬くなる

・血流が悪くなる

・血圧が上がる

・心臓に負担がかかる

という一連の変化です。

医学は 進行を遅らせる ことはできますが、

血管そのものを若返らせることはできません。

一方で、

生命力（呼吸 × 酸素 × 自律神経 × 微小循環）は、血管を若返らせる方向へ働きます。

■ 2. 血管若返りの中心物質「NO（一酸化窒素）」

NO は、1998年ノーベル生理学・医学賞の対象となった

血管の若返り物質 です。

NO の働き：

血管を柔らかくする 血圧を下げる方向に働く

血栓を防ぐ プラークの炎症を鎮める 心臓の負担を減らす

つまり NO は、

高血圧・心疾患の人にとって最重要の分子 といえます。

■ 3. NO は「副鼻腔」で作られる──呼吸の上流構造

多くの人が知らない事実があります。

・ NO は副鼻腔で作られる

副鼻腔の粘膜には NOS（NO合成酵素） が存在し、

L-アルギニンと酸素を材料に NO を合成します。

・ 鼻呼吸をしないと NO は作られない

口呼吸では NO はほぼゼロになります。

睡眠中は顎が下がり、口が開きやすく、

無自覚の口呼吸 が起きやすいため、

高血圧・心疾患の人にとって大きな盲点です。

鼻呼吸では NO が自然に産生され、

吸気とともに肺へ運ばれ、血管拡張と酸素効率を高めます。

■ 睡眠中は顎が下がり、鼻呼吸が維持できない

睡眠中は、顎の筋緊張が低下し、 あごが下がって口が開きやすくなります。

その結果──

舌根（舌の根元）が上気道へ落ち込む

上気道が狭くなる

鼻呼吸が維持できない

無自覚の口呼吸になる

これは誰にでも起きる “構造的な現象” です。

あごと舌を制御する筋肉は弛緩します。すると、顎が下がり、口が開き、口呼吸になりやすい。これは誰にでも起きる現象。【図：口呼吸と低呼吸が血管に及ぼす影響】（NO 低下 → 血管収縮 → 血管機能低下）

NO が作れない

血管の働きが低下する方向へ向かう

この図は、 睡眠中に起きる“無自覚の口呼吸”のメカニズム を示したものです。

（※製品の効果を示す図ではなく、生理学的な説明図です）

■ 4. 鼻呼吸は「血管若返りのスイッチ」

鼻呼吸をすると：

空気が鼻腔を通る

副鼻腔から NO が分泌される

NO が空気と混ざる

その空気が肺に届く

肺の血管が拡張し、酸素交換が改善

全身の血管が柔らかくなる

つまり、

★ 鼻呼吸は「血管若返りのスイッチ」

★ 口呼吸は「血管老化のスイッチ」 です。

■ 5. プラーク（ヘドロ）は“縮む”──鍵は微小循環

プラークは“固いゴミ”ではありません。

酸素不足で固まった炎症組織 です。

動脈壁に酸素を届けるのは、

周囲に張り巡らされた 微小循環（毛細血管）。

微小循環が回復すると：

プラーク内部まで酸素が届く 炎症が静まる マクロファージがコレステロールを回収 結果としてプラークが縮む（退縮）

これは複数の臨床研究で報告されている

確立した生理現象 です。

■ 6. 血管の弾力性は“戻る”──医学では届かない領域

血管が硬くなる原因：

NO不足 内皮細胞の損傷 慢性炎症 微小循環の低下 交感神経の緊張

これらは “機能低下” であり、

血管が壊れているわけではありません。

だからこそ、

条件が整えば血管はしなやかさを取り戻します。

■ 7. 若返りを担うのは“薬”ではなく“生命力”

・薬ができること：

血圧を下げる LDLを下げる 血栓を防ぐ

・生命力ができること：

NOを増やす 血管を柔らかくする

プラークを縮める

微小循環を再生する

自律神経を整える

酸素供給を改善する

つまり、

・ 薬は“下流の対処” ・ 生命力は“上流の若返り”

高血圧・心疾患の人が知らないのは、

この “上流の再生システム” です。

■ 8. 睡眠中の呼吸が最重要──寝具が血管を左右する

睡眠中は、1日の中で最も呼吸が浅くなりやすい時間帯です。

横隔膜の動き 姿勢 仙骨の角度 胸郭の拡張 鼻呼吸の維持

これらが崩れると NO が作られず、

血管は老化方向へ向かいます。

逆に、

呼吸が深くなる寝具は、血管若返りの上流構造を物理的に支える ことになります。

■ 結語

高血圧・心疾患の人に最も知ってほしいのは、

薬ではなく “呼吸” が血管を若返らせる入口である という事実です。

NOは副鼻腔で作られる

鼻呼吸でしか NO は肺に届かない

NOは血管を柔らかくする

微小循環はプラークを縮める

呼吸 × 姿勢 × 睡眠が血管の上流構造

これらは医学が扱えない領域であり、

人間が本来持つ“生命力”の働き です。

生命力の上流にあるのは呼吸の質であり、

その実態を把握するために当社は睡眠中の呼吸を継続的に測定しています。

【調査概要】

・調査期間：2024年4月～2026年5月

・調査機関（調査主体）：トラタニ株式会社

・調査対象：成人男女（20～65歳）

・有効サンプル数：11名

・調査方法：

ResMo テレメトリー式生体信号測定装置および

aams 呼吸解析システムを用いて、呼吸数・呼吸深度・胸郭可動性・IE比・呼吸波形を測定し、

通常寝具と当社寝具の条件比較を行った。

最後に

呼吸は「量」ではなく「質」で決まります。

そして呼吸の質は、体の内部環境を整える“入口”です。

内部環境が整えば、

血管、血圧、胃腸、睡眠、メンタル──

あらゆる臓器の働きが自然に上向きます。

当社は今後も、呼吸の質を可視化し、

生活者の健康理解を深める取り組みを続けてまいります。

■ 締め

医学は「壊れた後」を治す力に優れていますが、

“壊れる前の体内環境”を整えることは、私たち自身にしかできません。

その最上流にあるのが、無意識で続く “呼吸の質” です。

当社は、体にわずかな物理的負荷がかかるだけで

呼吸が自然に深くなる仕組みを発見しました。

呼吸が整うと、酸素・血流・微小循環が開き、

睡眠・代謝・免疫など、生命の土台が静かに整っていきます。

当社はアパレル3D設計で培った立体構造の知見をもとに、

この“呼吸の物理学”を体系化し、体内環境の改善に応用しています。

【会社情報】

トラタニ株式会社

代表：虎谷 生央

所在地：石川県かほく市

事業内容： ・ショーツ（アパレル）の企画・製造・販売 ・睡眠中の呼吸・酸素環境・身体構造に関する研究 ・寝具および関連技術の開発

特徴： ショーツ開発で培った立体構造技術を応用し、 頭部・頸部・胸郭の連動性を保つための周辺技術に関する特許を複数保有

公式サイト：https://www.toratani.jp