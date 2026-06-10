【DRESSY CAFE】夏を彩るご褒美スイーツドリンク。ハーゲンダッツ アイスクリーム使用の「お花のリッチクリームソーダ」を期間限定販売

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹）は、プロデュースカフェ「DRESSY CAFE」にて、ハーゲンダッツ アイスクリームを使用した「お花のリッチクリームソーダ」を期間限定で販売することをお知らせいたします。

「PLACOLE＆DRESSY」プロデュースカフェ「DRESSY CAFE」では、2026年7月1日(水)～8月31日(月)の期間限定で、ハーゲンダッツ アイスクリームを使用した『お花のリッチクリームソーダ』を販売いたします。

DRESSY CAFEで人気を集める“お花のクリームソーダ”が、この夏だけの特別な装いで登場。ハーゲンダッツ アイスクリームを贅沢に使用し、果肉をたっぷりと閉じ込めた、見た目にも華やかなクリームソーダに仕上げました。

フレーバーは、メロン・白桃・いちご・みかん・カシスの全5種類をご用意。さらに、アイスクリームはハーゲンダッツ バニラを使用。オプションでミルクチョコレートやクッキー＆クリームへの変更も可能です。

夏らしい爽やかな味わいと、ハーゲンダッツならではの濃厚なアイスクリームが織りなす贅沢なハーモニー。推し活やカフェ巡りにもぴったりな、特別な一杯をぜひお楽しみください。

※販売店舗は大阪・名古屋の2店舗限定となります。

5種のフレーバー紹介

■お花のリッチクリームソーダ果肉入りいちご with ハーゲンダッツ アイスクリーム

果肉たっぷりのいちごシロップに、濃厚なハーゲンダッツ バニラを合わせたリッチなクリームソーダ。シュワっと弾ける爽やかな炭酸と、いちごの甘酸っぱい味わい、ハーゲンダッツ アイスクリームのなめらかなコクが重なり合う、夏にぴったりの贅沢な一杯です。ごろっと入ったいちご果肉と鮮やかな赤色が華やかさを演出し、思わず写真に収めたくなるような特別感あふれるクリームソーダをお楽しみください。

■お花のリッチクリームソーダ果肉入り国産桃 with ハーゲンダッツ アイスクリーム

果肉入りの国産桃シロップに、濃厚なハーゲンダッツ バニラを合わせたリッチなクリームソーダ。みずみずしく上品な甘さの国産桃がごろっと入って果肉が食感のアクセントとなり、ふんわりと広がる桃の香りが特別なひとときを演出。

■お花のリッチクリームソーダ本格不知火みかん with ハーゲンダッツ アイスクリーム

果肉入りの本格不知火みかんシロップに、濃厚なハーゲンダッツ バニラを合わせたリッチなクリームソーダ。不知火みかんならではの濃厚な甘みとほどよい酸味、ハーゲンダッツ アイスクリームのなめらかなコクが絶妙に調和した、夏にぴったりの贅沢な一杯です。

ごろっと入ったみかんの果肉がみずみずしい食感を添え、一口飲むたびに広がる柑橘の豊かな香りが爽やかな余韻を演出。

■お花のリッチクリームソーダ果肉入りカシス with ハーゲンダッツ アイスクリーム

果肉入りのカシスシロップに、濃厚なハーゲンダッツ バニラを合わせたリッチなクリームソーダ。カシスの芳醇な香りと甘酸っぱい味わい、ハーゲンダッツ アイスクリームのなめらかなコクが重なり合う、大人の贅沢感あふれる一杯です。果実感たっぷりのカシスが織りなす深みのある味わいと、美しいパープルカラーが魅力。華やかで上品な見た目は、まるで宝石のような特別感を演出します。

■お花のリッチクリームソーダメロン with ハーゲンダッツ アイスクリーム

鮮やかなグリーンが目を惹くメロンシロップに、濃厚なハーゲンダッツ バニラを合わせたリッチなクリームソーダ。どこか懐かしさを感じるメロンの甘い香り。クリームソーダの王道ともいえるメロンフレーバーを、DRESSY CAFEらしく華やかにアレンジ。お花のトッピングが彩りを添え、思わず写真を撮りたくなるような可愛らしさと特別感を演出します。

店舗情報

DRESSY CAFE 大阪店

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田3丁目2－2 ＪＰタワー大阪「ＫＩＴＴＥ大阪」6F

アクセス： JR大阪駅直結

営業時間：11:00～20:00

定休日： 無休（施設に準じて正月休みあり）

席数：36席 (個室3ブース) ※コンセント・Wi-Fi完備

店舗HP：https://dressycafe-osaka.pla-cole.wedding/

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_osaka/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafeosaka

予約ページ（食べログ）：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27151455/

DRESSY CAFE 名古屋店

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号ＪＰタワー「ＫＩＴＴＥ名古屋」3F

※JR名古屋駅から徒歩1分 名古屋駅は東海道新幹線をはじめJR・名鉄・近鉄・市営地下鉄・バスが乗り入れる総合ターミナルです。ＫＩＴＴＥ名古屋へのアクセスは2F歩行者通路・地下通路で直結しています。

営業時間：10:00～20:00

※テーブル席コンセント・Wi-Fi完備

店舗HP：https://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

予約ページ（食べログ）：https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23084838/

今月のカバーモデル

■6月号表紙

カバーモデル：俳優・モデル 香音

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202606-placoledressy/

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

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ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

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@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

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▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896