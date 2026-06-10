【内科医師との連携に対応】FRACTAL WORKOUT、医師の処方に基づく運動療法コースの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、原宿駅前に展開する経営者向けパーソナルトレーニングジム「FRACTAL WORKOUT」において、内科医師との連携を想定した運動療法コースの提供を開始しました。

FRACTAL WORKOUTは、健康増進施設および指定運動療法施設として、医師の処方に基づき、疾病の治療を目的とした運動療法に対応します。

厚生労働省通知では、指定運動療法施設は、医師の処方に基づき疾病の治療のための運動療法を行う場として整理されており、高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等で、医師が運動療法を適当と判断した疾病が対象として示されています。

本コースでは、内科医師が運動療法を適当と判断した方に向け、運動療法処方せんまたは紹介内容に基づく施設利用相談、実施フローの確認、医療機関との連携導線の整備に対応します。

提供開始の背景

内科診療では、高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣に関わる疾病に対して、薬物療法や食事指導とあわせて、運動療法が治療上必要と判断されるケースがあります。

一方で、医師が運動療法の必要性を説明しても、患者様が実際にどの施設で、どのように運動療法を継続するかは、診療現場にとって課題になりやすい領域です。

特に、経営者、役員、専門職、企業管理職など多忙な方は、一般的なフィットネス施設では継続が難しい場合があります。通いやすさ、予約の取りやすさ、プライバシー性、医師の処方・紹介内容に基づく利用フローの明確さが求められます。

FRACTAL WORKOUTでは、原宿駅前の立地と完全予約制の施設環境を活かし、内科医師が患者様に紹介しやすい指定運動療法施設として、運動療法コースの提供を開始しました。

指定運動療法施設としての位置づけ

FRACTAL WORKOUTの運動療法コースは、予防医療や一般的な健康づくりを主目的とするものではありません。

指定運動療法施設として対応する運動療法は、病名があり、医師が疾病の治療上、運動療法を行うことが適当であると判断した方を対象とします。

そのため、本コースでは以下を前提に施設利用相談を受け付けます。

内科医師との連携で想定する対象

- 医師による診断があること- 医師が運動療法を適当と判断していること- 運動療法処方せんまたは紹介内容が確認できること- 疾病の治療を目的とした運動療法であること- 施設利用前に必要な確認事項を整理すること

本コースでは、内科医師との連携において、以下のような方の施設利用相談を想定しています。

- 高血圧症と診断され、医師が運動療法を適当と判断した方- 脂質異常症と診断され、医師が運動療法を適当と判断した方- 糖尿病と診断され、医師が運動療法を適当と判断した方- 虚血性心疾患等で、医師が運動療法を適当と判断した方- その他、医師がその病態から運動療法を適当と判断した方

あくまで、病名があり、医師が治療上必要と判断した方に対して、医師の処方・紹介内容に基づき、指定運動療法施設として施設利用相談に対応します。

内科医師が確認しやすい紹介フロー

FRACTAL WORKOUTでは、内科医師が患者様へ案内しやすいよう、以下の流れを想定しています。

- 医師による診断・判断：対象疾病があり、医師が運動療法を適当と判断します。- 処方せん・紹介内容の確認：疾病名、運動療法の目的、実施上の留意点、必要な確認事項を整理します。- 施設利用相談：患者様または医療機関からFRACTAL WORKOUTへ相談いただき、利用目的と処方・紹介内容を確認します。- 施設利用開始：医師の処方・紹介内容に基づき、指定運動療法施設として運動療法の実施に向けた利用を開始します。- 継続確認：必要に応じて、医療機関との連携方法や確認事項を整理します。

なお、個別の医療費控除の適用を保証するものではありません。対象可否は、医師の処方内容、実施内容、証明書類、税務上の要件等に基づいて確認が必要です。

経営者向けパーソナルトレーニングジムとしての特徴

FRACTAL WORKOUTは、原宿駅前に拠点を置く経営者向けパーソナルトレーニングジムです。

多忙な経営者、役員、専門職、医師、院長、企業管理職などが通いやすいよう、完全予約制の施設環境を整えています。

FRACTAL WORKOUTでは、経営者向けジムとしてのプライバシー性と、指定運動療法施設としての制度的な連携可能性を両立し、内科医師が患者様に案内しやすい施設利用導線の整備を進めます。

健康保険組合・法人との連携

本コースは、内科医療機関との連携に加え、健康保険組合や法人との連携相談にも対応します。

- 内科医師からの紹介後の施設利用導線- 健康保険組合の加入者向け施設案内- 医師処方に基づく運動療法の利用フロー整理- 産業医・保健師面談後の案内先整備- 経営者・役員・管理職層への利用案内- 医療機関、健康保険組合、企業人事の連携整理- 医療費控除に関する案内時の確認事項整理

また、フラクタルワークアウト株式会社では、BODY PALETTE等を活用した法人向け健康経営支援も行っています。

BODY PALETTEは、月1回のアンケートをもとに、組織単位・集団単位で健康状態の傾向を把握し、企業の健康経営施策の設計・運用を支援する法人向けサービスです。

内科医師向け見学・連携相談

FRACTAL WORKOUTでは、内科医師、産業医、医療機関関係者に向け、施設見学や連携相談も受け付けています。

- 施設環境- 指定運動療法施設としての利用フロー- 運動療法処方せんに基づく受け入れ方法- 対象疾病がある方への案内方法- 医療費控除に関する案内時の確認事項- 健康保険組合との連携可能性- 経営者層・専門職層に向けた施設利用導線- 医療機関との今後の連携方法

紹介先としての利用可否を検討される内科医師の方には、事前に施設環境をご確認いただくことで、患者様への案内方法を整理しやすくなります。

今後の展開

FRACTAL WORKOUTでは、内科医師との連携を起点に、渋谷区、新宿区、港区、世田谷区を中心とした医療機関との連携を強化していきます。

特に、高血圧症、脂質異常症、糖尿病等で医師が運動療法を適当と判断した方に対し、指定運動療法施設として施設利用導線を整備します。

また、健康保険組合、産業医、保健師、企業人事とも連携し、経営者・役員・専門職層が治療上必要な運動療法にアクセスしやすい環境づくりを進めてまいります。

ご相談について

FRACTAL WORKOUTでは、内科医師・医療機関との連携相談を受け付けています。

医師の処方に基づく運動療法、対象疾病のある方への施設利用、健康保険組合との連携、医療費控除に関する案内導線、患者様への紹介方法をご検討の医師・医療機関関係者の方は、お気軽にお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://fractal-workout.com/

https://body-palette.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://fractal-workout.com/