株式会社ストリートスマート、Google Cloud Next Tokyo に出展・登壇

株式会社ストリートスマート

株式会社ストリートスマート（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役社長 松林 大輔）は、2026年7月30日（木）、31日（金）に開催される Google Cloud Next Tokyo (主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) に、ブロンズスポンサーとしてブース出展および登壇いたします。

■Google Cloud Next Tokyo 開催概要

【事前登録のご案内】

本イベントへのご来場には事前登録が必要です。以下に記載する招待コードをご利用の上、公式ウェブサイトよりお申し込みください。

- 日程：2026年7月30日（木）、31日（金）- 会場：東京ビッグサイト 南展示棟〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１ アクセスマップ(https://maps.app.goo.gl/9ogN16TivhNFmYnX7)- ウェブサイト：https://goo.gle/NxT26_pt109 （招待コード：NxT26_pt109）- コンテンツ：基調講演、Google Cloud & スポンサー展示、ブレイクアウト セッション他- ソリューションテーマ：App modernization、Data Cloud、AI & ML、Open Infrastructure、Security、Collaboration（Google Workspace）- 対象：エンジニアからビジネス リーダーまで、生成 AI やクラウドを活用して、ビジネスを次のステージへと進めたいすべての方- プロダクト：Google Cloud, Google Workspace■出展情報- 東京ビッグサイト 南展示棟1F Expo会場内

Google Workspace with Gemini および Gemini Enterprise について、主要機能や組織への展開ポイント等を展示物を交えながら詳しく解説いたします。

■スポンサーセッション- 日時：2026年7月30日（木）14:55 - 15:15- 会場：Expo会場内 オープンステージ パープル- 登壇者：株式会社ストリートスマート Enterprise事業部 上級スペシャリスト 鈴木 通裕- セッション概要：「導入だけで終わらせない！現場が自走する Gemini 活用と定着の秘訣」

本セッションでは、数多くの Google Workspace 導入支援実績をもとに、Gemini を組織に定着させるロードマップを提示。Gemini 活用の教育施策から現場主導で業務課題を解決する文化の醸成まで、アカウントを「配って終わり」の停滞を打破し、現場の自走を通じて ROI を最大化するための実践的ステップを提案します。

なお、Google Cloud Next Tokyo への参加登録を完了されている方は、本セッションへの事前申し込みなしでご聴講いただけます。当日は座席数に限りがございますため、開始時間に遅れないようお早めに会場ステージまでお越しください。

* Google Cloud、及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。

Google Workspace の導入・活用促進に関するご相談はストリートスマートへ

株式会社ストリートスマートは、Google Workspace の導入支援と活用促進を専門とする Google のプレミアパートナーです。豊富な実績と高い専門性を活かし、お客様に合わせたセキュリティポリシーの設計や、教育計画・トレーニングによる社内のエバンジェリスト（推進役）の育成など、お客様の働き方変革を強力にサポートいたします。

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