【名探偵コナン】″アドベンチャーコレクション″グッズの発売が決定!!本日よりご予約受付を開始!!

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ゼロジーアクト株式会社

"名探偵コナン アドベンチャーコレクション"グッズ

アニメ・キャラクター雑貨およびオリジナル商品の企画デザイン・製造販売を行うゼロジーアクト株式会社（本社：東京都台東区　※朝日放送グループ）は、「名探偵コナン」より、"アドベンチャーコレクション"グッズの発売を決定し、本日6月10日(水)より予約受付を開始しました。



名探偵コナン アドベンチャーコレクション 商品一覧ページ


https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/315876/list.html(https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/315876/list.html)


名探偵コナン　アドベンチャーコレクション　ナップサック(全4種)

名探偵コナン　アドベンチャーコレクション　ナップサック(全4種)

名探偵コナン　アドベンチャーコレクション　ナップサック(全4種)


【サイズ】約W340×H440(mm)


【価格】 \2,750 (税込)



名探偵コナン　アドベンチャーコレクション　サコッシュ(全4種)



名探偵コナン　アドベンチャーコレクション　サコッシュ(全4種)

名探偵コナン　アドベンチャーコレクション　サコッシュ(全4種)


【サイズ】約W215×H175(mm)


【価格】 \3,300 (税込)



名探偵コナン　アドベンチャーコレクション　バンダナスカーフ(全8種)



名探偵コナン　アドベンチャーコレクション　バンダナスカーフ(全8種)

名探偵コナン　アドベンチャーコレクション　バンダナスカーフ(全8種)


【サイズ】約H500×W500(mm)


【価格】 \2,420 (税込)



◆ ご予約受付期間・お届け時期


どちらの商品も、ゼロジーアクトオンラインストアでのご予約受付は6月28日(日)23:59まで。商品のお届け時期は2025年8月中旬頃を予定しています。



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