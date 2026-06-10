株式会社Parkour Japan、Salesforce「Agentforce」向け新サービス「AIエージェント・デザインワークショップ」を発表

株式会社Parkour Japan

株式会社Parkour Japan（本社：東京都世田谷区、代表取締役：溝橋 正輝、以下「Parkour Japan」）は本日、Salesforceの「Agentforce」向けに新たな「AIエージェント・デザインワークショップ」を発表しました。このサービスは、企業が自律型AIエージェントをスムーズに導入・運用するための設計プロセスを体系化し、「AIを使う」から「AIと働く」組織への変革と実践的なチームビルディングを支援することを目的としています。

「AIエージェント・デザインワークショップ」を活用することで、お客様はどの業務を任せるべきか、既存システムとどう連携させるかといった導入前の設計プロセスに膨大な時間を要する課題への対応を支援し、企業の準備負担を大幅に軽減できるようになります。この取り組みにより、プロジェクトの立ち上げ期間を4週間から6週間短縮（※当社検証による）し、速やかな本番運用を実現することが可能になります。

Agentforce(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/)は、業務のワークフローの中で、信頼できる自律的なAIエージェントでチームを補強するための企業向けプラットフォームです。お客様は、あらゆるアプリケーション、ワークフロー、業務プロセスに対応する強力なAIエージェントを構築し、既存のデータシステムやビジネスロジック、ユーザーインターフェースとシームレスに統合することで、ビジネスニーズを先読みし、自律的にアクションを実行することができます。

お客様は「AIエージェント・デザインワークショップ」を通じて以下のことが可能になります。

- 業務の「洗い出し」と「再定義」： 人間にしかできない仕事と、AIエージェントに任せるべき仕事を明確に切り分けます。- AIエージェントの設計： 組織の一員として機能するよう、役割（Role）をデザインしAgentforce等のポテンシャルを最大限に引き出します。- チームビルディング・シミュレーション： 人間とAIエージェントが混ざり合って働く、新しい働き方を想起させます。- 成功確率の向上： 300社超のデータ活用支援で得た「落とし穴」を回避するノウハウを設計プロセスに組み込むことができます。

「AIは単なるツール（道具）ではなく、共に働く『AIエージェント（仲間）』です。人手不足が深刻化する中で、いかに早くAIエージェントをチームに迎え入れられるかが企業の競争力を左右します。このワークショップを通じて、日本中の企業が『AIと働く』という新しい当たり前を手にできるよう、我々が導入の羅針盤となります」と、Parkour Japanの代表取締役である溝橋正輝は述べています。

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資氏は次のように述べています。「『AIエージェント・デザインワークショップ』は、お客様の力を引き出し、それぞれのビジネス課題を解決へと導くことで、お客様の成功を支援するという同社のコミットメントを体現するものです。Agentforceは日々進化し拡大を続けており、Parkour Japanのお客様がその価値を実感しながら、どのような成果を成し遂げていくのかを楽しみにしています」

■追加リソース

LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/parkourjapan/)で パルクールジャパン をフォローする

LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/salesforce/)とX(https://x.com/salesforcejapan)で Salesforce をフォローする

Salesforce による Agentforce の発表について(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2024/09/12/agentforce-announcement/)詳しく知る

◼️お問い合わせ

株式会社Parkour Japan

広報担当【n.uehara@parkourjapan.com】

■ 会社概要

社名：株式会社Parkour Japan（パルクールジャパン）

所在地：東京都世田谷区

代表取締役：溝橋 正輝

事業内容：人材開発（BI・AI人材育成）、AIエージェント導入支援、AI Copan

URL：https://parkourjapan.com/

※「Salesforce」「Agentforce」は、米国Salesforce, Inc.の商標または登録商標です。その他、本文中に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



