京都を拠点とするネクタイブランド「ONJO’S（オンジョーズ）」をオンラインショップで販売開始

株式会社 B・L・Mレジメンタルネクタイ RED/NAVY

オリジナルネクタイの製造および販売を手掛ける、株式会社B・L・M（所在地：京都府京都市中京区、代表取締役：園城宏之）は、京都を拠点とするネクタイブランドONJO’S（オンジョーズ）を、オンラインショップで販売開始しました。

URL：https://onjos.base.shop/

「MADE BY HAND」にこだわったネクタイブランド、ONJO’S（オンジョーズ）

ONJO’S（オンジョーズ）は、京都を拠点とするネクタイブランドです。素材はすべてシルク100％。京都の機屋で、低速の織機を用いてゆっくりと織り上げています。

ネクタイ卸業50年の歴史から生まれたオリジナルネクタイの開発

代表の園城は50年以上ネクタイ卸業に携わってきました。数えきれないほどのネクタイに触れてきた中で、「自分たちらしい一本を、誠実につくりたい」という思いから生まれたブランドがONJO’S（オンジョーズ）です。

私たちの原点には、1970年代から続くトラッドやアイビーへの憧れがあります。VANやメンズクラブに影響を受け、アメリカントラッドからデザイナーズブランドまで、長年ファッションと向き合ってきました。そして最終的に戻ってきたのは、流行を超えて残るクラシックな美しさでした。

30年以上前のネクタイや海外の古い資料、生地見本を今でも保管し、ときには取り出して生地の膨らみや光沢、配色の空気感を見返しています。時代を超えて残るものには、必ず理由があると考えているからです。

素材はすべてシルク100％。京都の機屋で、低速の織機を用いてゆっくりと織り上げています。一日に限られた量しか生産できませんが、そのぶん奥行きのある光沢と、柔らかな膨らみが生まれます。大量生産では表現しにくい、凹凸感のある豊かな質感も特徴です。

配色も、長年ネクタイづくりに携わってきた感覚をもとに、一色ずつ組み合わせています。派手ではないけれど埋もれない色。クラシックでありながら、どこか少し遊び心を感じる色。その感覚を大切にしています。

ONJO’S（オンジョーズ）の3つの特徴

1. 京都の機屋で低速織機を用いて織り上げたシルク100%の生地

2. 職人が一本ずつ手作業で仕立てる「MADE BY HAND」へのこだわり

3. 流行を超えて残るクラシックな美しさを追求

素材にはシルク100％を使用し、京都の機屋で低速織機によって織り上げた生地を採用しています。流行を超えて残るクラシックな美しさを追求しています。大切な人へのプレゼントに、自分へのご褒美に。お気に入りの一本を見つけてください。縫製は京都の老舗工場にて、職人が一本ずつ手作業で仕立てています職人が一本ずつ手作業で仕立てる「MADE BY HAND」にこだわっています。

株式会社B・L・M

本社：〒604-8244 京都府京都市中京区元本能寺町382 MBビル 1F U4C

代表取締役：園城宏之

URL：https://onjos.base.shop/

事業内容：オリジナルネクタイの製造および販売

お問い合わせ先：https://thebase.com/inquiry/onjos-base-shop