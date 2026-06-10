京都を拠点とするネクタイブランド「ONJO’S（オンジョーズ）」をオンラインショップで販売開始
レジメンタルネクタイ RED/NAVY
オリジナルネクタイの製造および販売を手掛ける、株式会社B・L・M（所在地：京都府京都市中京区、代表取締役：園城宏之）は、京都を拠点とするネクタイブランドONJO’S（オンジョーズ）を、オンラインショップで販売開始しました。
URL：https://onjos.base.shop/
「MADE BY HAND」にこだわったネクタイブランド、ONJO’S（オンジョーズ）
ONJO’S（オンジョーズ）は、京都を拠点とするネクタイブランドです。素材はすべてシルク100％。京都の機屋で、低速の織機を用いてゆっくりと織り上げています。
ネクタイ卸業50年の歴史から生まれたオリジナルネクタイの開発
代表の園城は50年以上ネクタイ卸業に携わってきました。数えきれないほどのネクタイに触れてきた中で、「自分たちらしい一本を、誠実につくりたい」という思いから生まれたブランドがONJO’S（オンジョーズ）です。
私たちの原点には、1970年代から続くトラッドやアイビーへの憧れがあります。VANやメンズクラブに影響を受け、アメリカントラッドからデザイナーズブランドまで、長年ファッションと向き合ってきました。そして最終的に戻ってきたのは、流行を超えて残るクラシックな美しさでした。
30年以上前のネクタイや海外の古い資料、生地見本を今でも保管し、ときには取り出して生地の膨らみや光沢、配色の空気感を見返しています。時代を超えて残るものには、必ず理由があると考えているからです。
素材はすべてシルク100％。京都の機屋で、低速の織機を用いてゆっくりと織り上げています。一日に限られた量しか生産できませんが、そのぶん奥行きのある光沢と、柔らかな膨らみが生まれます。大量生産では表現しにくい、凹凸感のある豊かな質感も特徴です。
配色も、長年ネクタイづくりに携わってきた感覚をもとに、一色ずつ組み合わせています。派手ではないけれど埋もれない色。クラシックでありながら、どこか少し遊び心を感じる色。その感覚を大切にしています。
ONJO’S（オンジョーズ）の3つの特徴
1. 京都の機屋で低速織機を用いて織り上げたシルク100%の生地
2. 職人が一本ずつ手作業で仕立てる「MADE BY HAND」へのこだわり
3. 流行を超えて残るクラシックな美しさを追求
素材にはシルク100％を使用し、京都の機屋で低速織機によって織り上げた生地を採用しています。
流行を超えて残るクラシックな美しさを追求しています。
大切な人へのプレゼントに、自分へのご褒美に。お気に入りの一本を見つけてください。
縫製は京都の老舗工場にて、職人が一本ずつ手作業で仕立てています
職人が一本ずつ手作業で仕立てる「MADE BY HAND」にこだわっています。
株式会社B・L・M
本社：〒604-8244 京都府京都市中京区元本能寺町382 MBビル 1F U4C
代表取締役：園城宏之
URL：https://onjos.base.shop/
事業内容：オリジナルネクタイの製造および販売
お問い合わせ先：https://thebase.com/inquiry/onjos-base-shop