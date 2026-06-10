【沖縄】島の美しさを、未来へ。さんぴん茶ブランド「琉風美茶」が始動し、CAMPFIREにて先行販売を開始します。

株式会社THREE THREE

株式会社THREE THREE（本社：沖縄県浦添市、代表取締役：板谷 拓実）は、沖縄の風土と想いを映したさんぴん茶ブランド「琉風美茶（りゅうふうびちゃ）」を立ち上げ、2026年6月17日(水)よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて先行販売を開始することをお知らせいたします。

新・さんぴん茶ブランド「琉風美茶」誕生。

「CAMPFIRE」先行販売ページ :https://camp-fire.jp/projects/877195/preview?token=ost4ehpq

「琉風美茶」は、沖縄で長く親しまれてきたさんぴん茶を、贈答や手土産にもお選びいただける商品として形づくったブランドです。



先行販売では、マンゴー・パイナップル・シークヮーサーなど、沖縄ならではの素材を掛け合わせた全6種のフレーバーを展開。どこでも手軽にお楽しみいただけるティーバッグを、こだわりのパッケージでお届けします。



「琉風美茶」というブランドには、「想いは、香りにのせて。」というメッセージを込めました。沖縄の風には、語られてこなかった歴史や、それでも前を向いてきた人々の想いが流れています。悲しみさえも美しさに変えてきたこの島のしなやかな強さを、一杯の香りとしてお召し上がりください。



正式販売開始後は、県内のお土産店やホテル、量販店等での取り扱いを開始する予定です。沖縄を訪れた際のお土産としてはもちろん、県内にお住まいの方の内祝いや、母の日をはじめとするギフト等のご用途でも幅広くご利用いただけます。



※商品情報等の詳細は「CAMPFIRE」先行販売ページにてご確認ください。

CAMPFIREにて先行販売を開始

「琉風美茶」は2026年6月17日(水) 20:00から2026年8月1日(土) 20:00まで、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて商品の先行販売を開始予定です。



本プロジェクトは、商品をいち早くお試しいただく場であるとともに、ブランドの想いに共感してくださる方々とつながるための機会でもあります。



クラウドファンディング期間中は先行販売という位置づけで展開し、その後2026年夏ごろを目途に正式販売を開始予定です。沖縄から全国へ羽ばたくブランドを応援していただける方に出会えることを、心から願っております。

沖縄とともに歩むブランドに

CAMPFIRE プロジェクトページ :https://camp-fire.jp/projects/877195/preview?token=ost4ehpq公式Instagram :https://www.instagram.com/ryufubicha/

私たちは、売上の一部を沖縄の子どもたちの未来につながる取り組みへ活用していく所存です。部活動の遠征費や大会参加費のサポート、体験学習・自然体験プログラムへの協賛、離島の子どもたちの学習環境整備など、成長の機会を広げるための支援を想定しています。商品をお届けするだけでなく、買うことが地域への貢献につながる--そんな循環をブランドの根幹に据えてまいります。



【運営会社概要】

会社名：株式会社THREE THREE

本社所在地：沖縄県浦添市西原4丁目37番5-2号 E&beliving102

代表取締役：板谷 拓実

事業内容：食品・飲料ブランドの企画、開発、販売

代表コメント

コーポレートサイト :https://threethree.co.jp

このたび「琉風美茶」をみなさまにお届けできること、大変嬉しく思っております。

沖縄へ移住して10年。この地に暮らす人々のあたたかさに触れるなかで、私自身の人生も前へ進んできた実感があります。だからこそ、今度は私がこの土地に恩を返していきたいと強く思うようになりました。



その想いを形にしたのが、「琉風美茶」です。さんぴん茶は沖縄のソウルドリンク。一杯のお茶を淹れる静かなひとときに、沖縄の魅力や空気感、そして感謝の気持ちをのせてお届けすることを目指し、開発を進めました。



お土産としてお選びいただくだけでなく、ほっとひと息つきたいとき、気持ちを切り替えたいときに。みなさまのひとときにそっと寄り添うブランドになることを目指しています。



また、売上の一部を沖縄の子どもたちの未来につながる取り組みへ活用することで、事業を通じて地域に還元する仕組みをつくっていきたいと考えています。沖縄に住む方、沖縄を訪れる方、沖縄に思いを馳せる方--すべての方に愛されるブランドとなるよう、これから誠心誠意取り組んでまいります。



株式会社THREE THREE

代表取締役 板谷 拓実