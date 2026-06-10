親子で安心して使える「メディプラスUVミルキーゲル」大容量サイズを6月10日より発売

「一生、乾かない肌作り」を使命とする乾燥予防のパイオニア 株式会社メディプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池尻大輔）はこのたび、365日不快感なく紫外線から肌を守るスキンケアUV「メディプラスUVミルキーゲル」の大容量サイズを2026年6月10日（水）より公式オンラインショップにて販売を開始いたします。

株式会社メディプラス

UVミルキーゲルサイズ比較

【新パッケージの特長】

・ OG（オゾン化グリセリン）*¹配合

ロゴ入り

・ 開閉しやすいヒンジキャップ

■開発背景

「メディプラスUVミルキーゲル」は、2024年6月の発売以来、低刺激ノンケミカル処方でSPF50+、PA++++を実現しながらもみずみずしい使用感がご好評をいただき、おかげさまで多くのお客様にご愛用いただいております。より多くの方にUVケアを習慣化していただくため、使い勝手を改良。惜しみなく毎日ご使用いただける大容量が誕生しました。

■メディプラスUVミルキーゲルの特長

「塗らなきゃ」から「塗りたくなる」へ！

365日不快感なく、紫外線から肌を守るスキンケアUV

- 角層細胞を手厚く守るダブル防御設計低刺激、ノンケミカル処方でありつつも、国内最高数値の紫外線防御力SPF50+、PA++++を実現。オゾン化グリセリンを配合することで紫外線そのものだけでなく、紫外線によるダメージからも肌を守ります。- 低刺激ノンケミカル処方・乳幼児試験済み紫外線吸収剤を配合せず、散乱剤のみでSPF50+、PA++++を実現。さらに防腐剤（パラベン、フェノキシエタノール）・石油系界面活性剤・アルコール（エタノール）・合成着色料・合成香料・鉱物油不使用。新たに乳幼児試験を実施し、肌がゆらぎやすい方だけでなく、お子さまにも安心してご使用いただけるようになりました。- 不快感をカットする２つのアプローチ紫外線散乱剤として二層コーティングの酸化亜鉛を使用。またダマやきしみ感、白浮きの原因となる粉体同士の偏りを防ぐため、粉体を均一に分散できるハイトランスペアレント設計を採用しました。紫外線散乱剤への工夫

■ハイトランスペアレント設計なし■ハイトランスペアレント設計

4. みずみずしいテクスチャー

肌になじませると、ポリマーの中に抱え込んだ美容成分と水分がパシャっと弾ける、

ウォータースプラッシュポリマー*²を配合。摩擦なく肌に心地よくのび、ピタッと密着します。

■さらに！メディプラスゲルと一緒に使うとトーンアップ効果1.2倍！*³

ウォータースプラッシュポリマー配合

UVミルキーゲル単体よりも、メディプラスゲルを先に塗布することで、ムラなく均一に塗布されるので、トーンアップ効果が1.2倍*³に。ダマができにくく、時間が経ってもヨレにくいところもポイントです。

■メディプラスUVミルキーゲル製品詳細

メディプラスゲル＋UVミルキーゲル併用メディプラスゲル＋UVミルキーゲル併用結果メディプラスUVミルキーゲル

【商品名】メディプラスUVミルキーゲル

【価格】6,600円（税込）

【容量】100g

【発売日】2026年6月10日（水）

【取扱先】メディプラス公式オンラインショップ

https://mediplus-orders.jp/

*1 整肌成分

*2 （アクリレーツ/アクリル酸アルキル（C10 -30））クロスポリマー

*3 自社調べ

■会社概要

会社名：株式会社メディプラス

本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル5階

代表者：代表取締役社長 池尻大輔

設立：2003年8月

資本金：4,650万円

TEL：03-6408-5121 FAX：03-6408-5122

企業サイト：http://mediplus.co.jp/

お問い合わせ：https://mediplus.co.jp/contact/

事業内容：オリジナルブランド化粧品＜メディプラス＞の企画・開発・販売