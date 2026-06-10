プールの死亡事故ゼロへ。溺水検知AI「SAFESWIM」が初期費用0円のサブスク提供開始

株式会社BloomAI

「水辺の死亡事故を、AIでゼロに。」をミッションに掲げるAIスタートアップの株式会社BloomAI（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：西尾直樹）は、溺水検知AI「SAFESWIM（セーフスイム）」について、2026年6月10日より、初期費用0円・月額9.8万円から導入できる月額プランの提供を開始します。これまで設備投資の大きさが導入のハードルとなっていた全国のスイミングスクール・リゾート施設・公共プールに対し、溺水検知AIシステムの本格普及を目指します。

■ 背景：監視員不足と、"気合い任せ"の監視体制

スイミングスクールや温浴施設、公共プールの現場では、慢性的な人手不足を背景に、社員が休憩時間を削って監視に入る、他部門から人員を借りるといった"気合いで穴埋めする"監視体制が常態化しています。監視員の集中力には限界があり、ヒューマンエラーを完全に防ぐことはできません。万一の事故は人命のリスクに直結し、施設運営者には数千万円規模の損害賠償リスクも及びます。

水辺の安全管理の担い手不足は、日本全体の構造的な課題となっています。

■ SAFESWIMとは：水中の異常を秒単位で検知するAIシステム

SAFESWIMは、プール内のカメラ映像をAIがリアルタイムに解析し、水中で動かなくなった人や沈んでいく動作を秒単位で検知して、監視員に即時アラートを発報する溺水検知AIです。台湾を中心に世界40施設以上での商用稼働実績を持つFortuneAI社の独自技術を採用し、水面反射・波・複雑な人の動きが入り混じるプール特有の環境でも99.9%*の検知精度を実現しています。

（*屋内25m×6コースの標準的なプール環境での検証値です。施設環境により変動する場合があります。）

■ 新発表：初期費用0円・月額9.8万円～の月額プラン提供開始

- 水中・水面の両方を常時モニタリング- 異常検知から監視員への通知まで秒単位で完結- 監視員業務を「置き換える」のではなく「補強する」設計- 台湾FortuneAI社の独自技術（商用40施設以上で実証済み）を採用

これまでSAFESWIMの導入には数百万円規模の初期投資が必要であり、安全意識は高くても予算化のハードルから導入に踏み切れない施設が多数存在していました。

今回提供を開始する月額プランは、

- 初期費用：0円～ ※設置工事の内容により、別途工事費が発生する場合があります- 月額：9.8万円（税別）～（最小構成の場合）

という設計で、「設備投資の稟議は通せないが、月次コストとしてなら導入したい」という現場ニーズに直接応えるプランです。買い切り型との選択制とし、施設の経営状況に最適化した提案を可能にします。

詳細を見る :http://safeswim.bloomaijapan.com/

■ 代表コメント

「日本のプールは、現場スタッフの努力と気合いで支えられてきました。私たちはその努力に、AIという新しい目を加えることで、日本のプールでの水難事故をゼロに近づけたいと考えています。今回の月額プラン提供開始によって、これまで予算上の理由で導入を見送らざるを得なかった全国の施設にも、安全のスタンダードを届けられる体制が整いました。」

- 株式会社BloomAI 代表取締役 西尾直樹

会社概要

「水辺の死亡事故を、AIでゼロに。」をミッションに掲げるAIスタートアップです。溺水検知AI「SAFESWIM（セーフスイム）」の開発・提供を中核事業とし、20年以上にわたり国内のライフガード・水辺安全管理事業を担ってきたグループ会社「株式会社BLUE POWER」の現場知見と、台湾FortuneAI社のAI画像解析技術・VIVOTEK社のネットワークカメラを掛け合わせ、「見逃しゼロ」の安全管理体制の構築を支援しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182685/table/1_1_ab55725dd4a3046ce166b46031f69307.jpg?v=202606100152 ]