【新商品】清涼感ある透明ピースで楽しむ、お祭りテーマの名探偵コナンジグソーパズル！ 手のひらサイズのプラスチック製ジグソーパズル「プチパリエクリア」シリーズから名探偵コナンの新商品が登場。

株式会社やのまん

株式会社やのまん（本社：東京都台東区、代表取締役：矢野宙司）より、ミニチュアサイズのジグソーパズル「プチパリエクリア」にて、大人気テレビアニメ『名探偵コナン』のキャラクターたちが絵柄となった商品5種類を2026年6月下旬より発売します。全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトでご購入いただけます。

やのまん公式：https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=800

製品概要

やのまん公式(名探偵コナン) :https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=739

『名探偵コナン』のキャラクターたちが織り成す、お祭りの夜のストーリー。プチパリエクリアのピースによる輝きが、ロマンティックな雰囲気を盛り上げます。

フェスティバルナイト 江戸川コナン

浴衣を着たコナンの笑顔が爽やかで、涼しいお祭りの夜の雰囲気を感じられる一枚です。

商品名：フェスティバルナイト 江戸川コナン

税込価格：1,980円（税抜価格1,800円）

ピース数：150ピース ※のり不要

付属品：透明イーゼル付

パズル完成サイズ：7.6×10.2cm

URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/2308-78

フェスティバルナイト 灰原哀

振り向く灰原哀の向こうに、満開の花火が輝く印象的なイラストです。花火の音が聞こえてきそうです。

商品名：フェスティバルナイト 灰原哀

税込価格：1,980円（税抜価格1,800円）

ピース数：150ピース ※のり不要

付属品：透明イーゼル付

パズル完成サイズ：7.6×10.2cm

URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/2308-79

フェスティバルナイト 工藤新一

縁側に座り、こちらに視線を送る工藤新一。ロマンティックなお祭のひと時を感じられます。

商品名：フェスティバルナイト 工藤新一

税込価格：1,980円（税抜価格1,800円）

ピース数：150ピース ※のり不要

付属品：透明イーゼル付

パズル完成サイズ：7.6×10.2cm

URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/2308-80

フェスティバルナイト 毛利蘭

体を丸め、縁側に座る姿が愛らしい毛利蘭。ロマンティックなひと時を楽しんでいるようです。

商品名：フェスティバルナイト 毛利蘭

税込価格：1,980円（税抜価格1,800円）

ピース数：150ピース ※のり不要

付属品：透明イーゼル付

パズル完成サイズ：7.6×10.2cm

URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/2308-81

フェスティバルナイト 怪盗キッド

光り輝くタワーと花火が美しい夜景とともに、ミステリアスな怪盗キッドの仕草にときめく一枚です。

商品名：フェスティバルナイト 怪盗キッド

税込価格：1,980円（税抜価格1,800円）

ピース数：150ピース ※のり不要

付属品：透明イーゼル付

パズル完成サイズ：7.6×10.2cm

URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/2308-82

(C)︎青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

組み立てたらそのまま飾れる！プチパリエクリアとは？

ピース１つの大きさは1ｃｍ以下のスモールサイズ。 手のひらに乗るくらいの小さなイーゼルに可愛らしく飾ることが出来るミニチュアサイズのジグソーパズルです。 プラスチック製なのでピースがバラバラになる心配が無く、完成時にのり付けは不要です。さらにパズルを飾る為のイーゼルが付属していますので完成後はそのままインテリアになります。

株式会社やのまんについて

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社やのまん

代表者：代表取締役 ⽮野 宙司

所在地：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

ＴＥＬ：03-3865-2930

ＦＡＸ：03-3865-8529

事業内容：ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://x.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@YANOMAN1954