レディースジーンズブランド″SOMETHING″とハローキティが初のコラボレーション(ハート)

株式会社エドウイン

“女の子はかならずきれいになる。” のコンセプトのもと、

女性のためのジーンズを作り続けている

レディースジーンズブランド SOMETHING (サムシング / 株式会社エドウイン) と

株式会社サンリオの人気キャラクター ハローキティ

初のコラボレーションアイテムが2026 年6 月10 日(水) より発売開始！

詳細を見る :https://something.jp/pickup/hellokitty.html

今回、SOMETHING がコラボレーションしたのは、

1990 年代後半に発表され人気を集めた「ハローキティ カオシリーズ」

を令和版にアレンジした「カオハナデザインシリーズ」のハローキティ。

「カオハナデザインシリーズ」のオリジナル総柄抜染プリントデニムで

1990 年代後半、SOMETHING で人気だった101F ブーツカットシルエットと

セットアップの2WAY ペプラムビスチェ、エプロン風ビスチェが登場。

そのほか、ジーンズブランドにしかできないコラボレーショングッズが盛りだくさん♪

"SOMETHING×HELLO KITTY" LINE-UP

BOOT CUT (全2種)

1990 年代後半、SOMETHING で大ヒットしていた、101F BOOTS CUT がベースのシルエット

ポケットの袋布やリベット、革ラベルにもたくさんのキティが(ハート)

size : XS / S / M / L

price : \22,000-

PEPLUM BUSTIER

前後2WAY で着用できるペプラムビスチェ

BOOT CUTとセットアップでの着用もおすすめ(ハート)

size : FREE

price : \16,500-

APRON BUSTIER

トレンドのエプロン風ビスチェ

BOOT CUTとセットアップでの着用もおすすめ(ハート)

size : FREE

price : \16,500-

EMBROIDERY KNIT (全3色)

通気性・吸湿性・吸水性の高さで、

夏でもさらっと着られるノースリニット

ビスチェと併せて、胸元のハローキティを

ちらっと見せるレイヤードコーデもおすすめ(ハート)

size : FREE

price : \12,100-

ぬいぐるみ

SOMETHING のアイデンティティである

デニム素材を贅沢に使用

しっかりとした質感と、

だんだんと馴染む風合いが魅力のぬいぐるみ

デニムの濃淡を活かした、

キュートだけど大人な色味がポイント(ハート)

size : FREE

price : \5,280-

DENIM TOTE

スペシャルな抜染プリントのデニム生地を

使用したトートバッグ

両面異なるデザインで楽しめて、

プレゼントにもおすすめ(ハート)

size : FREE

price : \16,500-

FACE TAG

キーリング付きなので

バッグチャームとしてはもちろん

鍵やポーチに付けてさりげない遊び心をプラス(ハート)

size : FREE

price : \3,080-

MINI TOTE

小さめのサイズ感でありながら、

しっかりとしたマチ付きで大容量なトートバッグ

オリジナルデザインの内生地もポイント(ハート)

size : FREE

price : \4,400-

MAKE POACH

大きく開いて自立する構造で、メイク中も倒れにくく抜群の安定感のミニポーチ♪

オリジナルデザインの内生地もポイント(ハート)

size : FREE

price : \4,180-

取り扱い店舗一覧はこちら(ハート) :https://something.jp/news/hellokitty_shoplist.htmlSOMETHING

1970 年代、自由の象徴であったジーンズは、

ユニセックスな若者のファッションアイコンとして成長してきました。

この先のジーンズの可能性、女性のファッションの進化と多様性の未来をとらえ、

1979 年、レディースジーンズブランド” SOMETHING（サムシング）” が誕生します。

ミッションであり、コンセプトでもある、” 女の子はかならずきれいになる。”

日本の女性に合う、” フィット”” シルエット”” 肌ざわり”” 色合い”” 風合い” の追求。

新しいデニムの開発、はきやすさとともに美しさを追求するパターンやデザインの開発、

その確かなフォルムを創りだす縫製技術、色合いと風合いを演出し仕上げるウォッシュ、

その全ては、” 女性をきれいに魅せたい” という想いの歴史でもあります。

BRAND SITE :https://something.jp/