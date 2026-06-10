花火大会や水遊び、プールなど夏の思い出を「Lycee mine」、「b.ROOM」とともに！女の子・男の子向けの浴衣と水着が登場

株式会社ナルミヤ・インターナショナルLycee mine（リセマイン）

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂大輔）は、キッズブランド「Lycee mine（リセマイン）」および「b.ROOM（ビールーム）」から、夏のイベントシーンにぴったりなアイテムを展開します。

夏は、花火大会や夏祭り、旅行、水遊び、プールなど、ご家族で楽しめるイベントが増える季節です。Lycee mineとb.ROOMで、女の子も男の子も、夏のイベントを楽しく快適に楽しめるアイテムを幅広く揃えました。

Lycee mineの女の子向けアイテムで、夏のおでかけを華やかに

リセマインのゆかたで過ごす夏水遊びやプールに、スイムウェア

Lycee mineでは、女の子向けの浴衣や水着を幅広く展開しています。夏祭りや花火大会などのイベントシーンはもちろん、水遊びや旅行先でのレジャーなど、夏のさまざまな場面に取り入れやすいアイテムをそろえました。

b.ROOMの男の子向けアイテムもあわせて展開

お祭りも！外遊びも！じんべいでスイムウェア 水遊び、プールに行こう！

b.ROOMからは、男の子向けの甚平や水着、水陸両用ウェアなど、夏遊びのシーンに対応します。

浴衣・甚平

Lycee mine（リセマイン）

「4wayセパレート浴衣つくり帯」は、セパレート仕様で着やすく、つくり帯付きで気軽に浴衣スタイルを楽しめます。柄は「kawaii」と「OHANA」の2タイプを用意し、Lycee mineらしいやさしく華やかな雰囲気を表現しています。

浴衣(kawaii) 大人気の水彩シェル柄接触冷感素材でさらっと快適。簡単着付けのセパレート浴衣セット

帯はかぶるだけで簡単、簡単着付け仕様。

インナーをスカートで着るかワンピースで着るかで浴衣の丈が変えられる仕様です。キャミワンピやロングスカートとしても楽しめます。

商品名：4wayセパレート浴衣つくり帯(kawaii)

価格：\3,960

サイズ展開：100～140cm

カワイイ夏モチーフ柄、ワンピやスカートでの着こなしもおすすめ。

＜バリエーション＞

・大人気の水彩シェル柄

・アイスクリームとクリームソーダ柄

・いっぱいリボン柄

・海の中のおさかなとシェル柄

・ゆめかわユニコーン柄

4wayセパレート浴衣(kawaii) :https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g30626024303/NARUMIYA ONLINE

浴衣(OHANA) マーガレット柄

商品名：4wayセパレート浴衣つくり帯(OHANA)

価格：\3,960

サイズ展開：100～140cm



お祭りや花火大会にぴったり！クラシックでおせいそなお花柄。

＜バリエーション＞

・レトロな椿柄

・やさしい小花柄

・上品なあじさい柄

・ふんわりお花柄

・マーガレット柄

4wayセパレート浴衣(OHANA) :https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g30626035003/NARUMIYA ONLINE

b.ROOM（ビールーム）

「アソート甚平」は、暑い季節にうれしい接触冷感素材を使用。夏らしい季節感を楽しみながら、気軽なおでかけにも取り入れやすいアイテムです。

アソート甚平Tシャツに合わせて普段使いもできるセットアップ甚平

夏の花火やお祭りといったお出かけだけでなく、お部屋着やパジャマとしてもおすすめ。

暑い季節にうれしい接触冷感付き。

商品名：【接触冷感】アソート甚平

価格：\2,530

サイズ展開：100～130cm



＜バリエーション＞

・おにぎり柄

・くねくね柄

・かくかく柄

・しましま柄

・なみなみ柄

アソート甚平 :https://www.narumiya-online.jp/shop/g/g98626009103/NARUMIYA ONLINE

水着

Lycee mine（リセマイン）お着替えしやすいセパレート水着。お好みのラッシュガードをプラスして。 サイズ展開：100～130cmカラバリ豊富なセパレート水着（スクール対応カラー有)カーディガンデザインがおしゃれなラッシュガード

Lycee mine 水着・スイムグッズ :https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?genre=8001%2c8005%2c8010&goodsbrand=32NARUMIYA ONLINE

b.ROOM（ビールーム）

プールや水遊びはもちろん、Ｔシャツとあわせてアウトドアシーンにも。 サイズ展開：100～130cm

b.ROOM 水着・スイムグッズ :https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?genre=8001%2c8005%2c8010&goodsbrand=19NARUMIYA ONLINE

公式オンラインショップ：ナルミヤオンライン 特集ページ

この夏のかわいいを、ひとまとめ！浴衣、水着、お出かけコーデからヘアアクセまで女の子の夏のイベントコーデ :https://www.narumiya-online.jp/shop/pages/lyceemine_summerevent.aspxNARUMIYA ONLNE

お祭りも、プールも、外遊びも！甚平、水着、水陸両用アイテムをそろえました。男の子の夏あそびスタイル :https://www.narumiya-online.jp/shop/pages/broom_summerevent.aspxNARUMIYA ONLINE

販売店舗について

Lycee mine、b.ROOMのアイテムは、ナルミヤオンライン本店のほか、ZOZOTOWN店、楽天市場店、全国のイオン一部店舗の子ども服売り場、シューラルー一部店舗の子ども服売り場でお取り扱いしています。※在庫状況や展開商品は販売店ごとに異なります。

詳しくはLycee mine、b.ROOMのブランドページよりご覧ください。

Lycee mine / リセマイン

大人っぽさとガーリー感のバランスが絶妙なガールズECブランド。

シンプルだけどかわいいポイントがデザインのどこかに隠れていて普段使いからちょっとしたお出かけまでプチプラで揃っています。

対象： Girls / 90-150cm

Lycee mine ブランドページ :https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/32/NARUMIYA ONLINE

b.ROOM / ビールーム

トレンド感があり着心地よいデイリーウェアを展開するユニセックスブランド。

対象： Girls・Boys / 90-150cm

b.ROOM ブランドページ :https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/19/NARUMIYA ONLINE株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



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