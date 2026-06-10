【調査】梅雨時期の男性の髪、本人も女性側も薄毛・ぺたつきが気になる人が8割

一般社団法人メディカルフィット

梅雨時期は湿気や汗、皮脂の影響で、髪のぺたつきやボリューム不足が気になりやすい季節です。

フィットクリニック(https://fit.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260610)（所在地：東京都渋谷区、院長：服部圭太）では、薄毛が気になる男性と一般の女性を対象に、梅雨時期の男性の髪に関する意識調査を実施しました。

調査の結果、梅雨時期の男性の髪は、本人だけでなく女性側から見ても目につきやすい傾向があり、薄毛ケアやAGA治療への印象は女性側が肯定的であることがわかりました。

アンケート結果まとめ

・男性の88.5％が、梅雨時期に髪のぺたつきや薄毛が目立つと回答

・女性の83.0％が、梅雨時期の男性の髪のぺたつきや薄毛は普段より目立つと回答

・気になる場面1位は、「湿気で髪がペタッとして地肌が透けるとき」

・薄毛ケアへの印象は、男性の予想より女性側が肯定的

・AGA治療経験者では、3ヶ月以上～1年未満での変化実感が最多

梅雨時期の男性の髪、本人の88.5％・女性の83.0％が「目立つ」と回答

薄毛が気になる男性に、梅雨時期に髪のぺたつきや薄毛が目立つと感じることがあるかを聞いたところ、「よくある」「ときどきある」と回答した人は合計88.5％でした。

【男性】梅雨時期、髪のペタつきや薄毛が目立つと感じること

一方、女性に対して、梅雨時期に男性の薄毛や髪のぺたつきが普段より目立つと感じることがあるかを聞いたところ、83.0％が「ある」と回答しました。

【女性】梅雨時期、男性の髪のペタつきや薄毛が目立つと感じること

この結果から、梅雨時期の髪のぺたつきや薄毛は、男性本人だけでなく女性側から見ても目につきやすい傾向があることがわかります。

気になる場面は「湿気で髪がペタッとして地肌が透けるとき」が最多

梅雨時期に薄毛や髪の状態が気になる場面として、最も多かったのは「湿気で髪がペタッとして、地肌や透け感が目立つとき」でした。

梅雨時期に髪悩みが特に気になる場面

梅雨時期の髪悩みは、抜け毛そのものだけでなく、髪のぺたつきやボリューム不足、頭皮のベタつきなど、見た目や清潔感に関わる悩みとして表れやすいことがわかります。

梅雨時期の髪悩み、対策は髪型直しやヘアケアの見直しが中心

梅雨時期の髪悩みに対して行っている対策では、「こまめに髪型を直す」が最も多い結果となりました。

続いて、「シャンプーやヘアケア用品を変える」「頭皮のベタつき・ニオイ対策をする」「育毛剤・発毛剤を使う」など、髪や頭皮の状態に合わせた対策も挙げられています。

梅雨時期の髪悩みに行っている対策

湿気や汗、皮脂の影響を受けやすい梅雨時期は、髪型の乱れや頭皮環境の変化に合わせて、日常的なケアを工夫している人が多いことがうかがえます。

薄毛ケアへの印象は、男性の予想より女性側が肯定的

薄毛ケアやAGA治療をしている男性に対して、女性がどう思うと思うかを男性に聞いたところ、「身だしなみに気を遣っていて良いと思う」「清潔感につながると思う」などの回答が多く見られました。

また、11.0％の男性が「治療していることに少し抵抗を感じる」と女性に思われるのではないかと回答しています。

【男性】髪悩みをケア・治療している男性に女性が抱くと思う印象

一方で、実際は以下の女性側の回答にあるとおり、「治療していることに少し抵抗を感じる」と答えた人は1.0％にとどまりました。さらに、女性の73.0％が「身だしなみに気を使っていて良いと思う」、53.0％が「前向きに対策していて好印象」と回答しています。

【女性】髪悩みをケア・治療している男性に思うこと

この結果から、薄毛ケアやAGA治療は、男性が想像するよりも女性側に前向きな行動として受け止められている可能性があります。

薄毛が気になる男性の約3人に1人がAGA治療を経験

薄毛が気になる男性にAGA治療の経験を聞いたところ、「現在治療している」が18.0％、「過去に治療していた」が14.0％となり、合計32.0％がAGA治療の経験があると回答しました。

AGA治療経験の有無

薄毛が気になる男性の中でも、AGA治療を経験している人は約3人に1人という結果でした。

一方で、治療経験がない人も多数を占めており、髪の悩みを感じていても、治療に踏み出していない人が多いこともうかがえます。

また、AGA治療を経験した人に治療期間を聞いたところ、3ヶ月以上～1年未満の人が最多でした。

AGAの治療期間

継続的な治療が必要とされるAGA治療において、実際に一定期間続けながら経過を見ている人が多いことがうかがえます。

AGA治療の変化実感は「3ヶ月以上～1年未満」が最多

AGA治療を経験した人に、治療の変化を実感しているか聞いたところ、「少し実感している」が60.7%と最多となりました。

治療による変化の実感

AGA治療では、はっきりした変化だけでなく、少しずつ実感していく人も多いことがうかがえます。

また、AGA治療で変化を実感した人に、どのくらいで変化を感じたかを聞いたところ、「3ヶ月以上～1年未満」が最も多い結果となりました。

治療による変化を実感した時期

変化を実感するまでには個人差があるものの、一定期間治療を続ける中で少しずつ変化を感じる人が多いことがうかがえます。

また、治療期間別に変化を実感した人の割合を見たところ、治療期間が3ヶ月未満の人では実感ありの回答は0.0％でした。

一方で、3ヶ月以上～1年未満では74.1％、1年以上～3年未満では75.0％が変化を実感していました。

【治療期間別】効果を実感した割合

3年以上継続している人では実感ありの割合がさらに高い結果となりましたが、該当者数が少ないため、参考値として見る必要があります。

今回の調査から、AGA治療は短期間で判断するのではなく、一定期間継続しながら経過を見ていくことが大切だと考えられます。

特に、変化を実感した人では、治療開始から3ヶ月以上経過したタイミングで実感している傾向が見られました。

梅雨時期の髪・頭皮のぺたつき対策

梅雨時期は湿気や汗、皮脂の影響により、髪がぺたついたり、頭皮のベタつきが気になりやすくなったりします。

髪や頭皮のぺたつきが気になる場合は、以下のような対策を意識してみましょう。

・頭皮をやさしく洗い、皮脂や汗を残さない

・洗髪後はドライヤーで頭皮までしっかり乾かす

・整髪料をつけすぎない

・通気性のよい髪型を意識する

・汗をかいた日は早めに洗髪する

・頭皮のベタつきやニオイが続く場合は、ヘアケア用品を見直す

一方で、髪のぺたつきだけでなく、抜け毛の増加や薄毛の進行が気になる場合は、AGAが関係している可能性もあります。セルフケアで改善しない場合や、薄毛の進行が気になる場合は、医師に相談することも選択肢の一つです。

アンケートを受けて（院長コメント）

今回の調査では、梅雨時期の男性の髪について、男性本人だけでなく女性側から見ても、薄毛や髪のぺたつきが目立ちやすいと感じられていることがわかりました。

梅雨時期は湿気や汗、皮脂の影響で髪のボリュームが出にくくなり、地肌の透け感や髪型の崩れが気になりやすくなります。まずは頭皮を清潔に保つ、髪をしっかり乾かす、整髪料をつけすぎないなど、日常のケアを見直すことが大切です。

また、薄毛ケアやAGA治療に対する印象では、男性が考えるよりも女性側が肯定的に受け止めている傾向も見られました。髪の悩みは人に相談しにくいものですが、ケアや治療に取り組むことは、身だしなみや前向きな対策として捉えられる面もあります。

ただし、抜け毛の増加や薄毛の進行が続く場合は、AGAが関係している可能性もあります。自己判断だけで悩み続けず、気になる場合は医師に相談し、自分に合った対策を検討しましょう。

院長：服部圭太

【アンケートの概要】

・調査対象：薄毛が気になる男性200名、女性100名

・調査日：2026年05月29日～2026年05月30日

・調査方法：インターネット調査

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