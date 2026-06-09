４℃と日比谷花壇が贈る、花彩る店頭イベント『Jewelry meets Flower』開催

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在地：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤一朗)が展開するジュエリーブランド「４℃」は、株式会社日比谷花壇とのコラボレーションによる店頭イベント『４℃ 銀座本店×HIBIYA-KADAN -Jewelry meets Flower-』を４℃ 銀座本店にて開催いたします。

第一弾は、2026年６月13日(土)から６月21日(日) の9日間。季節の花々に彩られた店内で、ジュエリーとともに心地よいひとときをお楽しみいただけます。さらに、夏、秋、冬にも展開を予定していますので、ぜひ今後の展開にもご注目ください。

今回の催しは、四季折々の花々で彩られた上質な空間の中で、ジュエリーをお楽しみいただきたいという想いから生まれました。生花の豊かな香りに包まれながら、花とジュエリーが響き合う特別なひとときをお届けします。店内装花は、日比谷花壇の人気フローリストが担当。第一弾となる今回は、雨の季節をイメージした青色の花々を中心に、アジサイやデルフィニウムなどを用いて、しっとりとした清涼感のある空間を演出します。

また、期間中は４℃ 銀座本店の公式Instagramアカウントをフォローのうえ、ジュエリーをご試着いただいたお客さまに、お花を1輪プレゼントする企画も実施します。ブライダル商品も対象となっており、公式サイトから事前予約をいただくと、よりスムーズにご案内が可能となります。

■イベント概要

開催期間：2026年6月13日(土)～6月21日(日)

開催場所：４℃ 銀座本店

特典：４℃ 銀座本店公式Instagramアカウントをフォローのうえジュエリーをご試着いただいたお客さまに季節のお花を1輪プレゼント

備考：ブライダル商品も対象となります。公式サイトから事前に予約いただくと、スムーズにご案内可能です。

予約ページ：https://4-bridal.jp/reserve/?store_id=10100

※スタッフよりご案内いたします

※各日程先着順・数量限定のため、なくなり次第終了となります

※写真はイメージです

■「４℃ 銀座本店」店舗情報

住所：東京都中央区銀座2-6-4 竹中銀座ビルディング1F/2F

営業時間：11:00～20:00

電話番号：1F ファッションジュエリー 03-6263-2012

2F ブライダル専用フロア 03-3538-2124

店舗URL：https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/ginzaflagship/?bid=4c-jewelry

店舗公式Instagram：https://www.instagram.com/4c.ginza_flagship/

【４℃ 公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/DefaultBrandTop.aspx?bid=4c-jewelry

【４℃ ブライダル公式サイト】

https://4-bridal.jp/

■株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。

URL：https://hibiya.co.jp/