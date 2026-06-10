株式会社Scalar - 常石造船のAI駆動開発による基幹システム刷新を支援、ScalarとKongの基盤でマイクロサービス化

株式会社Scalar

株式会社Scalar（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：深津航、以下Scalar）は、AI Connectivityのグローバルリーダーである Kong株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：有泉 大樹、以下 Kong）との協業の第1弾として、常石造船株式会社（本社：広島県福山市、代表取締役社長執行役員：奥村幸生、以下常石造船）の基幹システム刷新プロジェクトにおいて、分散データ管理基盤「ScalarDB」と「Kong Konnect」が採用されたことをお知らせいたします。

本プロジェクトでは、常石造船から派遣された2名のIT担当者がAIエージェントを活用し、十数年間着手できていなかったレガシーシステムの現状分析およびリファクタリングをわずか2日間で完了。AI駆動開発により、短期間でのMVP（最小限の動く製品）開発に成功しました。AIのコード品質を担保する柔軟なマイクロサービス環境を、ScalarとKongの協業ソリューションが強固に支えています。

【取り組みの背景】

現在、多くの伝統的企業において、長年拡張を重ねて肥大化した「モノリス（一枚岩）」なレガシーシステムがブラックボックス化し、変化の激しい市場への対応を阻む要因となっています。常石造船においても、システムの刷新は急務であったものの、十数年間にわたり調査を含めて着手できていないという深い課題を抱えていました。

昨今、生成AIやAIエージェントを用いたシステム自動刷新が注目を集めていますが、大規模なシステムを一塊のままAIに処理させると、情報量が多すぎてAIが誤ったコードを生成する「コンテキスト汚染」が発生し、品質が担保できないという技術的限界がありました。AI駆動開発を成功させるには、システムを適切な業務単位（ビジネスドメイン）ごとに細分化（マイクロサービス化）し、かつ分割されたシステム間での「データの整合性」と「安全なAPI連携」を同時に実現する高度な基盤が不可欠でした。

【協業によるソリューション】

今回のプロジェクトでは、常石造船のIT担当者2名が3ヶ月間Scalarに常駐し、Scalarの技術コンサルティングのもと、AIエージェント、ScalarDB、およびKongを組み合わせた先進的な「マイクロサービス移行・AI駆動開発」を実践しました。

AIエージェントによる超高速な現状分析（2日間で完了）

長年手がつかなかった複雑なソースコードの解析とリファクタリング（中身の整理）を、AIエージェントを駆使することでわずか2日間で実施。設計の再構築からMVPの開発までを一気通貫で行いました。

「コンテキスト汚染」を防ぐマイクロサービスアーキテクチャ

AIによる生成コードの品質を高く保つため、システムをビジネスドメインごとに独立した「マイクロサービス」へと移行。AIが処理する情報の範囲を限定（文脈を分離）することで、バグのない高精度な開発を実現しました。

ScalarDBによるデータ整合性の担保とAIエージェント連携

細分化されたサービス間でデータの矛盾が生じないよう、ScalarDBが誇る強力な分散トランザクション技術を適用。さらに、複数のマイクロサービスを横断してデータを探索・活用するAIエージェントの安全なデータアクセス基盤としても機能します。

KongによるAPI管理基盤の即時構築

分割されたサービス同士を安全かつ高速につなぐAPI管理基盤としてKong Konnectを採用。KongとScalarの協業により、インフラ構築の手間を最小限に抑え、マイクロサービスアーキテクチャの迅速な実装を可能にしました。

【今後の展望】

現在は実質3ヶ月という極めて短期間でMVPの開発を完了しており、今後は実際にシステムを利用する常石造船のユーザー部門との調整を行いながら、段階的な本番リリースおよび運用を進めてまいります。

また、ScalarとKongは、今回の常石造船様における成功事例を「AI駆動型モダナイゼーション」の標準モデルとし、国内外の製造業をはじめ、基幹システムの刷新（DX）やマイグレーションに悩むエンタープライズ企業へ向けて、共同でのソリューション展開および販売連携を強力に推進してまいります。

【代表取締役CEO 深津航のコメント】

「AI駆動開発によって、長年刷新が難しかった基幹システムモダナイゼーションが現実的になりつつあります。AI駆動開発において、コード品質を保つための『マイクロサービス化』と、その裏側でデータの不整合を防ぐ『ScalarDB』、そしてAPIを統制する『Kong Konnect』の組み合わせは、これからのエンタープライズモダナイゼーションにおける『リファレンスケース』になると確信しています。今後もKong様と共に、将来的なAI活用を見据えた柔軟なシステム基盤の実現を支援してまいります。」

【常石造船株式会社について】

常石造船は、造船・海運業を中心に事業展開する常石グループの中核会社で、船舶の建造と修繕を営んでいます。国内の常石工場（本社）とフィリピン、中国の海外工場を拠点に、ばら積み貨物船、コンテナ運搬船、タンカーなどを建造しています。

【Kong について】

Kongは、APIおよびAIコネクティビティ技術をリードする企業として、エージェント型AI時代を支えるインフラの構築に取り組んでいます。Fortune 500企業からスタートアップまで幅広い組織に信頼されており、統合型API・AIプラットフォーム「Kong Konnect」を通じて、APIおよびAIモデル間を流れるインテリジェンスの安全な接続、管理、高速化、ガバナンス、収益化を実現します。

【Scalarについて】

株式会社Scalarは、「データマネジメントの未来を創る」をビジョンに掲げ、企業のデータ管理における信頼性・柔軟性・拡張性を支えるソフトウェアを提供しています。複数・異種のデータベースをまたいだデータ整合性の課題を解決する「ScalarDB」や、データの真正性を支える「ScalarDL」などを展開し、エンタープライズシステムにおける高度なデータ活用とモダナイゼーションを支援しています。

会社概要： https://www.scalar-labs.com/ja

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