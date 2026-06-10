「歯と口の健康週間」を機に、病気・障がいのある子どもの口腔について考える──日本小児矯正研究会統括指導医インタビューを公開

一般社団法人チャーミングケア

一般社団法人チャーミングケア(大阪府池田市:代表理事 石嶋瑞穂)は、6月4日～10日の「歯と口の健康週間」(厚生労働省・文部科学省・日本歯科医師会・日本学校歯科医会主催)を機に、病気・障がいのある子どもの「口腔」について考える機会として、日本小児矯正研究会統括指導医である医療法人はなだ歯科クリニックの花田 真也先生のインタビュー記事を当法人WEBサイトにて公開いたしました。

口腔の問題は、歯列矯正を含めて、見た目(アピアランス)だけの話ではなく、「噛む・飲み込む・話す」という生活機能、唾液分泌、全身の健康、さらには社会参加にまで関わる領域です。とりわけ、がん治療の影響を受ける子ども、知的障害や重症心身障害のある子ども、先天性疾患のある子どもにとっては、口腔機能発達不全や歯の欠損など、見過ごされやすい固有の課題があります。

■ 「歯と口の健康週間」を機に──口腔は見た目だけの問題ではない

毎年6月4日～10日は、厚生労働省・文部科学省・日本歯科医師会・日本学校歯科医会が主催する「歯と口の健康週間」。2026年度の標語は「歯みがきは 体を守る 最前線」で、歯と口腔のケアが全身の健康に直結することを示す標語です。

一方、病気や障がいのある子どもの口腔をめぐっては、十分に語られていない課題が多くあります。歯列矯正一つをとっても、見た目を整えることが目的ではなく、噛み合わせや咀嚼・発音機能、ひいては成長発達そのものを支える医療的アプローチです。さらに、口腔機能発達不全症、知的障害・重症心身障害のある子どもへの口腔ケア、病気の治療が歯の発育に与える影響など、保護者や現場が向き合う課題は多岐にわたります。

当法人ではこのテーマを広く共有するため、日本小児矯正研究会統括指導医・花田 真也 先生にインタビューを実施し公開いたしました。

■ 花田統括指導医インタビュー 主な論点

医療法人 はなだ歯科クリニック 花田 真也 先生

・虫歯は減っているのに「うまく食べられない」「歯並びが悪い」子どもが増えている背景──口腔機能発達不全症

・知的障害・重症心身障害のある子どもへの口腔ケアアプローチ(摂食・嚥下のケアの学問的ベースは障害児への関わりから発展)

・病気の治療によって歯の発育に影響が出た場合の対応(欠損症は約10%、3本以上で保険適用の場合あり)

・栄養士・保健師・医師・歯科医師など、多職種が歯科をベースに連携する仕組みの必要性

▶ インタビュー記事URL

https://charmingcare.jp/know/oralfunction

▶ 一般社団法人日本小児矯正研究会 PR TIMES STORY

https://prtimes.jp/story/detail/rwRYQKuZ5Yx

■ 関連する取り組み:病気・障がいのある子どものQOL向上に向けて

当法人では、病気や障がいのある子どもと家族のQOL向上をテーマに、複数の調査・発信・政策提言を行っています。本リリースで取り上げる「口腔」もそのテーマ群のひとつと考えており、以下の取り組みと並走しています。

● 関連記事

病気・障がいのある子どもの「口腔ケア」を考える──小児在宅歯科の現場から

https://charmingcare.jp/know/20260608_post5239/

● 全国市区町村アピアランスケア支援事業実態調査(5年目)

当法人では2022年度より毎年、全国の市区町村におけるアピアランスケア助成の実態を独自調査しています。2022年度に38%(669市区町村)であった助成実施自治体は、2025年度には76%(1315市区町村)と、4年間で約2倍に拡大しました。2026年度は6月15日より5年目の調査を開始し、結果は9月頃に公表予定です。

・2025年度版リリース : https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000055867.html

・特集ページ : https://charmingcare.jp/appearance-care/

● 子どものアピアランスケア意識調査

2025年8月～10月にかけて、全国の小児がん経験者とそのご家族を対象とした意識調査を、国立成育医療研究センター倫理審査委員会の承認のもと実施いたしました。子ども自身による外見ケアへの意識・ニーズに関する調査はこれまで十分に行われてこなかった領域であり、本調査結果は国の機関への提言資料としても活用予定です。

・詳細 : https://charmingcare.jp/learn/survey1

■ 一般社団法人チャーミングケアについて

病気や障害のある子どもと家族のための生活の質の向上に着目し、「まなぶ・はたらく・かう・しる・おうえんする」の5軸の事業を展開しています。

https://charmingcare.jp/

【企業概要】

会社名：一般社団法人チャーミングケア 設立：2019年7月

所在地：大阪府池田市新町1-4-池田西山ビル1F

代表理事：石嶋 瑞穂（いしじま みずほ）

E-mail: info@charmingcaremall.com

事業内容：福祉関連事業、EC事業、メディア事業、広告事業、雑貨企画販売事業

URL：https://charmingcaremall.com/

URL：https://charmingcare.jp/