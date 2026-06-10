大阪 SNSマーケティングに強い代行会社として株式会社キングプロテアが注目を集める--累計動画制作1,500本超・26アカウント運用の実力を初公開
～～～札幌発・Z世代クリエイターチームが大阪エリアの店舗ビジネスにも展開。TikTok・Instagram起点で「伝わらない」を売上に変える新体制を正式発表～～～
大阪 SNSマーケティングの需要が急拡大するなか、札幌を拠点にTikTok・Instagramショート動画の運用代行を専門とする株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月より大阪エリアの店舗ビジネス・中小企業向けSNS運用代行サービスの提供を本格開始することを発表しました。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの現役運用ナレッジを活かし、大阪の事業者が抱える「SNSをやりたいが手が回らない」という課題に正面から向き合います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350879/images/bodyimage1】
大阪 SNSマーケティングが今もっとも求められる理由--地方中小企業のSNS未活用問題を数字で読む
大阪 SNSマーケティングへの注目が急速に高まっています。その背景には、デジタル広告費の上昇と、SNS経由の消費行動の定着という二重の変化があります。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は全年代平均で80.0%を超え、特に購買意思決定においてInstagramやTikTokを参照するユーザーは20～40代で70%を上回っています。一方で、中小企業のSNS本格活用率は依然として低く、「アカウントは作ったが更新が止まっている」状態の企業が多数を占めるという現実があります。
大阪は国内有数の商業都市であり、飲食・美容・小売・クリニック・整体院・宿泊業など、SNS集客との親和性が高い店舗ビジネスが密集しています。しかしその多くが「投稿する時間がない」「撮影・編集のリソースがない」「何が正解かわからない」という壁に直面し、SNSの可能性を活かし切れていない状況です。株式会社キングプロテアが独自ヒアリング（2026年5月・大阪エリア事業者対象）を実施したところ、「SNS運用を外注したいと思っているが信頼できる専門会社が見つからない」と答えた店舗オーナーは（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）%に上りました。
この「需要と供給のミスマッチ」を埋めるために、キングプロテアは大阪エリアへの本格展開を決断しました。札幌での26アカウント運用を通じて蓄積した業種別の勝ちパターン・伸びるフォーマット・避けるべき型を、大阪の事業者にそのまま適用できる体制を整えています。SNS運用は「継続」と「改善サイクル」が命です。単発の投稿代行ではなく、月10本以上のショート動画＋月4本のフィード投稿という標準運用基盤を大阪でも提供し、アカウントが「育つ」仕組みを構築します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350879/images/bodyimage2】
大阪 SNSマーケティング代行の全詳細--対象業種・内容・料金プランを一挙公開
大阪 SNSマーケティング代行として株式会社キングプロテアが提供するサービスは、TikTok・Instagram・YouTubeショートを中心としたショート動画運用に特化しています。企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善提案までをZ世代クリエイターチームが一気通貫で担うため、クライアント側の工数を最小化しながら「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」という最短集客導線を実現します。
【提供プランと料金（税込）】
キングプロテアでは大阪エリアの店舗ビジネス・企業規模に合わせて以下の3プランを提供しています。
・キャストSNS運用プラン：88,000円/月
ショート動画月4本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援を含む。夜職キャスト個人や小規模店舗の認知拡大に適したエントリープラン。
・店舗SNS運用プラン：177,000円/月
ショート動画月8本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を含む。飲食・美容・整体・クリニックなど店舗ビジネスの集客強化に最適な主力プラン。
・法人SNS運用プラン：198,000円/月
ショート動画月10本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を含む。複数店舗展開・法人の認知拡大と採用強化を同時に狙えるプラン。
最低契約期間は6ヶ月を推奨しています。SNS運用は短期間では成果が出にくく、3～6ヶ月単位でアルゴリズムへの最適化とフォロワーの育成を進めることで、再生数・集客数ともに安定的な伸びを実現できるからです。大阪エリアのクライアントについても、初回ヒアリングを経て業種・店舗規模・目標に合わせた最適プランをご提案します。
なお、キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の夜職店舗向けには、通常運用代行と並行して夜職特化プランも提供しています。業種特有のプラットフォーム規約対応・BAN対策・TikTokライブ集客支援・ライバー育成プログラムまでをカバーする専用設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350879/images/bodyimage3】
大阪 SNSマーケティングで成果を出した実績事例--数字で証明する「バズらせて、売上に変える」
大阪 SNSマーケティングの文脈で最も重要なのは「バズらせるだけで終わらない」設計です。再生数を積み上げながら、その流入を予約・来店・購買・採用応募というビジネス成果に直結させる導線設計こそが、キングプロテアの強みです。以下に代表的な実績事例を示します。
【事例1：手結整体院様／LINE活用で支援1ヶ月目に前年比166%売上UP】
施術の質が高いにもかかわらず、SNS発信が弱く新規集客に課題を抱えていた整体院に対し、Instagram運用とLINE公式アカウントの連動導線を構築。「動画で施術の様子を見せる→プロフィールからLINE登録→ステップ配信でリピート促進」という流れを整備した結果、支援開始1ヶ月目に月商75万円から125万円へ、前年比166%の売上増を達成しました。
【事例2：宿泊事業会社様／Meta広告CPAを8～12万円から2万円に改善・売上5倍】
前代理店でのMeta広告運用でCPA（顧客獲得単価）が8～12万円と高止まりしていた宿泊事業会社に対し、ターゲティングとクリエイティブの両面からPDCAを実施。広告費を変えずにCPAを2万円まで圧縮し、売上5倍という結果を達成しました。
【事例3：大型バズ実績（再生数）】
株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）384,000再生・株式会社CAICA様328,000再生・株式会社マーズデザイン様88,000再生・渋谷文化村レディースクリニック様76,000再生・株式会社enDjoy様総再生15万回突破など、業種を問わず大型バズ案件を創出してきました。
これらの実績を支えているのは、累計1,500本以上の動画制作で蓄積した「業種別の勝ちパターン」と、TikTokをリアルに使いこなすZ世代クリエイターチームのアルゴリズム理解です。大阪の飲食・美容・クリニック・整体・宿泊など、各業種に合わせた動画設計ができる点が、汎用的なSNS代行会社との最大の違いです。
大阪 SNSマーケティングでよく聞かれる疑問--Q&Aで徹底解説
大阪 SNSマーケティングの代行を検討する事業者から、実際に多く寄せられる疑問に回答します。
【Q1：札幌の会社なのに大阪でも対応できるのか？】
はい、対応しています。キングプロテアのサービスの大半はリモートで完結します。企画・台本・編集・投稿管理・分析レポートはすべてオンラインで提供可能です。撮影が必要な場合は、現地撮影のスケジュールを調整するか、クライアント側での素材収録をサポートするかを選択できます。実際に、現在運用中の26アカウントのなかには遠方クライアントも含まれており、リモート運用でも十分な成果を上げています。
【Q2：SNS運用代行を頼んでも「全然伸びない」という話をよく聞くが、なぜか？】
最も多い原因は「単発的な投稿代行にとどまっている」ことです。動画を投稿するだけでは、フォロワーは増えません。インサイト分析をもとにフォーマット・尺・テロップ・投稿時間を継続改善し、プロフィールとLINEへの導線を整備して初めて「集客装置」として機能します。キングプロテアは月次分析レポートと改善提案をセットで提供しており、「投稿して終わり」にしない体制を標準化しています。
【Q3：競合他社との違いは何か？】
最大の違いは「TikTokネイティブのZ世代クリエイターチームが企画から実行まで担当すること」です。多くの代行会社は動画編集のみ外注しており、企画・台本・トレンド把握は別途クライアント負担になります。キングプロテアは企画・台本・撮影・編集・投稿・分析を一気通貫で提供し、クライアントがSNS運用に割く時間をゼロに近づけます。また、26アカウント同時運用から得られる業種別ナレッジは、新規クライアントの立ち上がりスピードを高める競争優位になっています。
【Q4：最低契約期間はどのくらいか？】
6ヶ月を推奨しています。SNSのアルゴリズム最適化とフォロワー育成には一定の時間が必要であり、3ヶ月以内での成果を保証することは誠実ではないためです。最初の1～2ヶ月でアカウント設計と投稿フォーマットを確立し、3～4ヶ月目から再生数・フォロワー数が伸び始め、6ヶ月時点で集客への貢献が可視化されるというのが標準的な成長曲線です。
代表者コメント
「運用現場でクライアントと話を重ねていく中で気づいたのは、『SNSを頑張ろうとしたけど続かなかった』という声の多さでした。続かない理由は、熱量の問題ではありません。撮影・編集・投稿・分析という実務負荷が、本業と並走できないほど重いからです。この現実が、大阪の店舗ビジネスにも共通して存在していることを、今回のヒアリングを通じて確信しました。
だからこそ、僕たちが大阪 SNSマーケティングの領域で徹底してこだわるのは『丸投げできる体制』です。企画から編集まで、クライアントが承認するだけで動画が世に出る仕組みを作ること。そして、バズった先に予約・来店・売上という成果が待っている導線を最初から設計すること。この2点は、絶対に妥協しません。
大阪の事業者の皆さんと、同じ船に乗って夢を共に追いかけたいと思っています。株式会社キングプロテアは、SNS運用代行を通じて大阪の中小企業・店舗ビジネスが『伝わる』会社に変わるための伴走者であり続けます。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に大阪エリアでの運用アカウント数（具体的な目標数字をクライアントから受領後に挿入）アカウントを達成することを目標に掲げています。現在の26アカウント運用で培った業種別ナレッジと、Z世代クリエイターチームの拡張により、大阪・関西エリアの飲食・美容・クリニック・整体・宿泊・小売など多様な業種への対応を加速させます。
また、TikTok・Instagramのショート動画起点のSNS運用代行に加え、Meta広告・公式LINE構築・MEO対策との連動強化により、「動画でバズらせる→広告で刈り取る→LINEでリピートさせる→MEOで近隣集客を強化する」という一気通貫の集客設計を大阪エリアの店舗に提供していく方針です。
さらに、2026年5月より屋号「AX Japan」のもとで開始したAI研修・AIコンサルティング事業とのシナジーも模索します。SNS運用にAIを組み合わせることで、コンテンツ企画のスピードアップ・分析精度の向上・投稿管理の効率化を実現し、クライアントへの提供価値をさらに高めていきます。
大阪エリアでの本格展開を皮切りに、全国の中小企業・店舗ビジネスが「伝わる」会社に変わるための支援を、継続的に拡大していきます。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
大阪 SNSマーケティングの需要が急拡大するなか、札幌を拠点にTikTok・Instagramショート動画の運用代行を専門とする株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月より大阪エリアの店舗ビジネス・中小企業向けSNS運用代行サービスの提供を本格開始することを発表しました。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの現役運用ナレッジを活かし、大阪の事業者が抱える「SNSをやりたいが手が回らない」という課題に正面から向き合います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350879/images/bodyimage1】
大阪 SNSマーケティングが今もっとも求められる理由--地方中小企業のSNS未活用問題を数字で読む
大阪 SNSマーケティングへの注目が急速に高まっています。その背景には、デジタル広告費の上昇と、SNS経由の消費行動の定着という二重の変化があります。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は全年代平均で80.0%を超え、特に購買意思決定においてInstagramやTikTokを参照するユーザーは20～40代で70%を上回っています。一方で、中小企業のSNS本格活用率は依然として低く、「アカウントは作ったが更新が止まっている」状態の企業が多数を占めるという現実があります。
大阪は国内有数の商業都市であり、飲食・美容・小売・クリニック・整体院・宿泊業など、SNS集客との親和性が高い店舗ビジネスが密集しています。しかしその多くが「投稿する時間がない」「撮影・編集のリソースがない」「何が正解かわからない」という壁に直面し、SNSの可能性を活かし切れていない状況です。株式会社キングプロテアが独自ヒアリング（2026年5月・大阪エリア事業者対象）を実施したところ、「SNS運用を外注したいと思っているが信頼できる専門会社が見つからない」と答えた店舗オーナーは（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）%に上りました。
この「需要と供給のミスマッチ」を埋めるために、キングプロテアは大阪エリアへの本格展開を決断しました。札幌での26アカウント運用を通じて蓄積した業種別の勝ちパターン・伸びるフォーマット・避けるべき型を、大阪の事業者にそのまま適用できる体制を整えています。SNS運用は「継続」と「改善サイクル」が命です。単発の投稿代行ではなく、月10本以上のショート動画＋月4本のフィード投稿という標準運用基盤を大阪でも提供し、アカウントが「育つ」仕組みを構築します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350879/images/bodyimage2】
大阪 SNSマーケティング代行の全詳細--対象業種・内容・料金プランを一挙公開
大阪 SNSマーケティング代行として株式会社キングプロテアが提供するサービスは、TikTok・Instagram・YouTubeショートを中心としたショート動画運用に特化しています。企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善提案までをZ世代クリエイターチームが一気通貫で担うため、クライアント側の工数を最小化しながら「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」という最短集客導線を実現します。
【提供プランと料金（税込）】
キングプロテアでは大阪エリアの店舗ビジネス・企業規模に合わせて以下の3プランを提供しています。
・キャストSNS運用プラン：88,000円/月
ショート動画月4本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援を含む。夜職キャスト個人や小規模店舗の認知拡大に適したエントリープラン。
・店舗SNS運用プラン：177,000円/月
ショート動画月8本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を含む。飲食・美容・整体・クリニックなど店舗ビジネスの集客強化に最適な主力プラン。
・法人SNS運用プラン：198,000円/月
ショート動画月10本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用を含む。複数店舗展開・法人の認知拡大と採用強化を同時に狙えるプラン。
最低契約期間は6ヶ月を推奨しています。SNS運用は短期間では成果が出にくく、3～6ヶ月単位でアルゴリズムへの最適化とフォロワーの育成を進めることで、再生数・集客数ともに安定的な伸びを実現できるからです。大阪エリアのクライアントについても、初回ヒアリングを経て業種・店舗規模・目標に合わせた最適プランをご提案します。
なお、キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の夜職店舗向けには、通常運用代行と並行して夜職特化プランも提供しています。業種特有のプラットフォーム規約対応・BAN対策・TikTokライブ集客支援・ライバー育成プログラムまでをカバーする専用設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350879/images/bodyimage3】
大阪 SNSマーケティングで成果を出した実績事例--数字で証明する「バズらせて、売上に変える」
大阪 SNSマーケティングの文脈で最も重要なのは「バズらせるだけで終わらない」設計です。再生数を積み上げながら、その流入を予約・来店・購買・採用応募というビジネス成果に直結させる導線設計こそが、キングプロテアの強みです。以下に代表的な実績事例を示します。
【事例1：手結整体院様／LINE活用で支援1ヶ月目に前年比166%売上UP】
施術の質が高いにもかかわらず、SNS発信が弱く新規集客に課題を抱えていた整体院に対し、Instagram運用とLINE公式アカウントの連動導線を構築。「動画で施術の様子を見せる→プロフィールからLINE登録→ステップ配信でリピート促進」という流れを整備した結果、支援開始1ヶ月目に月商75万円から125万円へ、前年比166%の売上増を達成しました。
【事例2：宿泊事業会社様／Meta広告CPAを8～12万円から2万円に改善・売上5倍】
前代理店でのMeta広告運用でCPA（顧客獲得単価）が8～12万円と高止まりしていた宿泊事業会社に対し、ターゲティングとクリエイティブの両面からPDCAを実施。広告費を変えずにCPAを2万円まで圧縮し、売上5倍という結果を達成しました。
【事例3：大型バズ実績（再生数）】
株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）384,000再生・株式会社CAICA様328,000再生・株式会社マーズデザイン様88,000再生・渋谷文化村レディースクリニック様76,000再生・株式会社enDjoy様総再生15万回突破など、業種を問わず大型バズ案件を創出してきました。
これらの実績を支えているのは、累計1,500本以上の動画制作で蓄積した「業種別の勝ちパターン」と、TikTokをリアルに使いこなすZ世代クリエイターチームのアルゴリズム理解です。大阪の飲食・美容・クリニック・整体・宿泊など、各業種に合わせた動画設計ができる点が、汎用的なSNS代行会社との最大の違いです。
大阪 SNSマーケティングでよく聞かれる疑問--Q&Aで徹底解説
大阪 SNSマーケティングの代行を検討する事業者から、実際に多く寄せられる疑問に回答します。
【Q1：札幌の会社なのに大阪でも対応できるのか？】
はい、対応しています。キングプロテアのサービスの大半はリモートで完結します。企画・台本・編集・投稿管理・分析レポートはすべてオンラインで提供可能です。撮影が必要な場合は、現地撮影のスケジュールを調整するか、クライアント側での素材収録をサポートするかを選択できます。実際に、現在運用中の26アカウントのなかには遠方クライアントも含まれており、リモート運用でも十分な成果を上げています。
【Q2：SNS運用代行を頼んでも「全然伸びない」という話をよく聞くが、なぜか？】
最も多い原因は「単発的な投稿代行にとどまっている」ことです。動画を投稿するだけでは、フォロワーは増えません。インサイト分析をもとにフォーマット・尺・テロップ・投稿時間を継続改善し、プロフィールとLINEへの導線を整備して初めて「集客装置」として機能します。キングプロテアは月次分析レポートと改善提案をセットで提供しており、「投稿して終わり」にしない体制を標準化しています。
【Q3：競合他社との違いは何か？】
最大の違いは「TikTokネイティブのZ世代クリエイターチームが企画から実行まで担当すること」です。多くの代行会社は動画編集のみ外注しており、企画・台本・トレンド把握は別途クライアント負担になります。キングプロテアは企画・台本・撮影・編集・投稿・分析を一気通貫で提供し、クライアントがSNS運用に割く時間をゼロに近づけます。また、26アカウント同時運用から得られる業種別ナレッジは、新規クライアントの立ち上がりスピードを高める競争優位になっています。
【Q4：最低契約期間はどのくらいか？】
6ヶ月を推奨しています。SNSのアルゴリズム最適化とフォロワー育成には一定の時間が必要であり、3ヶ月以内での成果を保証することは誠実ではないためです。最初の1～2ヶ月でアカウント設計と投稿フォーマットを確立し、3～4ヶ月目から再生数・フォロワー数が伸び始め、6ヶ月時点で集客への貢献が可視化されるというのが標準的な成長曲線です。
代表者コメント
「運用現場でクライアントと話を重ねていく中で気づいたのは、『SNSを頑張ろうとしたけど続かなかった』という声の多さでした。続かない理由は、熱量の問題ではありません。撮影・編集・投稿・分析という実務負荷が、本業と並走できないほど重いからです。この現実が、大阪の店舗ビジネスにも共通して存在していることを、今回のヒアリングを通じて確信しました。
だからこそ、僕たちが大阪 SNSマーケティングの領域で徹底してこだわるのは『丸投げできる体制』です。企画から編集まで、クライアントが承認するだけで動画が世に出る仕組みを作ること。そして、バズった先に予約・来店・売上という成果が待っている導線を最初から設計すること。この2点は、絶対に妥協しません。
大阪の事業者の皆さんと、同じ船に乗って夢を共に追いかけたいと思っています。株式会社キングプロテアは、SNS運用代行を通じて大阪の中小企業・店舗ビジネスが『伝わる』会社に変わるための伴走者であり続けます。」
株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に大阪エリアでの運用アカウント数（具体的な目標数字をクライアントから受領後に挿入）アカウントを達成することを目標に掲げています。現在の26アカウント運用で培った業種別ナレッジと、Z世代クリエイターチームの拡張により、大阪・関西エリアの飲食・美容・クリニック・整体・宿泊・小売など多様な業種への対応を加速させます。
また、TikTok・Instagramのショート動画起点のSNS運用代行に加え、Meta広告・公式LINE構築・MEO対策との連動強化により、「動画でバズらせる→広告で刈り取る→LINEでリピートさせる→MEOで近隣集客を強化する」という一気通貫の集客設計を大阪エリアの店舗に提供していく方針です。
さらに、2026年5月より屋号「AX Japan」のもとで開始したAI研修・AIコンサルティング事業とのシナジーも模索します。SNS運用にAIを組み合わせることで、コンテンツ企画のスピードアップ・分析精度の向上・投稿管理の効率化を実現し、クライアントへの提供価値をさらに高めていきます。
大阪エリアでの本格展開を皮切りに、全国の中小企業・店舗ビジネスが「伝わる」会社に変わるための支援を、継続的に拡大していきます。
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
プレスリリース詳細へ