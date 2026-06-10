名古屋 SNS運用を丸投げできる注目サービスが登場--株式会社キングプロテアが名古屋エリアの店舗・中小企業向けにTikTok・Instagram運用代行の提供を本格開始
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用のZ世代クリエイターチームが、名古屋の店舗集客を丸ごと支援～～～
名古屋 SNS運用代行の新たな選択肢として、札幌を拠点とするSNS運用代行の専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は2026年5月30日より、名古屋エリアの店舗型ビジネス・中小企業を対象としたTikTok・Instagram運用代行サービスの本格提供を開始します。累計動画制作1,500本超、現在26アカウントを並行運用するZ世代クリエイターチームが、企画・撮影・編集・投稿・分析まで全工程を一気通貫で担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350870/images/bodyimage1】
名古屋 SNS運用の現状と課題--「やらなきゃ」と思いながら手が止まる経営者が多数
名古屋 SNS運用に取り組もうとしている店舗経営者の多くが、「投稿を始めたが続かない」「何を投稿すれば伸びるかわからない」「撮影・編集のリソースが社内にない」という共通の壁にぶつかっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のSNS活用率は年々増加しているものの、継続的な運用ができている企業は全体の3割未満に留まるとされており、"始めたが止まった"状態が全国的に蔓延しています。
名古屋を含む東海エリアは、飲食・美容・整体・宿泊・小売などBtoC型の店舗ビジネスが集積する一大商圏です。コロナ禍以降、集客のデジタルシフトが加速した一方で、専門のSNS運用代行会社に相談できる環境がまだ十分に整備されていないのが現状です。キングプロテアが名古屋エリアの経営者100名以上にヒアリングした際（2026年5月・キングプロテア調べ）、「SNS運用を外注したいが、どの会社に頼めばいいか分からない」という声が全体の約65%を占めていました。
この課題を解決するため、キングプロテアは札幌・東京で積み上げてきた運用実績と1,500本超の動画制作ノウハウを名古屋エリアに持ち込み、地域の店舗集客を動画とSNSの力で変えることを目指します。TikTokアルゴリズムの特性を熟知したZ世代クリエイターチームが、企画の段階から「バズる構造」を設計。投稿後の数値分析・改善提案まで月次でレポートし、経営者が本業に集中できる環境を整えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350870/images/bodyimage2】
名古屋 SNS運用代行サービスの全詳細--3プランの内容・費用・対象業種を一挙公開
名古屋 SNS運用代行として提供するサービスは、クライアントの規模・目的に応じた3つのプランで構成されます。いずれも契約から最短2週間で運用を開始でき、初回アカウント設計から撮影・編集・投稿・分析まですべてをキングプロテアが担います。
【ライト運用プラン｜月額料金はお問い合わせください】
対象：1店舗・個人事業主
内容：ショート動画 月8本前後、企画・台本・編集・投稿代行、月次インサイトレポート
【スタンダード運用プラン（法人SNS運用プラン）｜198,000円／月（税別）】
対象：店舗ビジネス・中小企業
内容：ショート動画 月10本、フィード 月4本、企画・撮影・編集・投稿・分析レポート、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用
【複数アカウント・店舗SNS運用プラン｜177,000円／月（税別）～】
対象：複数店舗・チェーン展開中の企業
内容：店舗ごとのアカウント並走運用、上記スタンダード内容＋各店舗の個別戦略設計
名古屋 SNS運用代行の新たな選択肢として、札幌を拠点とするSNS運用代行の専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は2026年5月30日より、名古屋エリアの店舗型ビジネス・中小企業を対象としたTikTok・Instagram運用代行サービスの本格提供を開始します。累計動画制作1,500本超、現在26アカウントを並行運用するZ世代クリエイターチームが、企画・撮影・編集・投稿・分析まで全工程を一気通貫で担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350870/images/bodyimage1】
名古屋 SNS運用の現状と課題--「やらなきゃ」と思いながら手が止まる経営者が多数
名古屋 SNS運用に取り組もうとしている店舗経営者の多くが、「投稿を始めたが続かない」「何を投稿すれば伸びるかわからない」「撮影・編集のリソースが社内にない」という共通の壁にぶつかっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のSNS活用率は年々増加しているものの、継続的な運用ができている企業は全体の3割未満に留まるとされており、"始めたが止まった"状態が全国的に蔓延しています。
名古屋を含む東海エリアは、飲食・美容・整体・宿泊・小売などBtoC型の店舗ビジネスが集積する一大商圏です。コロナ禍以降、集客のデジタルシフトが加速した一方で、専門のSNS運用代行会社に相談できる環境がまだ十分に整備されていないのが現状です。キングプロテアが名古屋エリアの経営者100名以上にヒアリングした際（2026年5月・キングプロテア調べ）、「SNS運用を外注したいが、どの会社に頼めばいいか分からない」という声が全体の約65%を占めていました。
この課題を解決するため、キングプロテアは札幌・東京で積み上げてきた運用実績と1,500本超の動画制作ノウハウを名古屋エリアに持ち込み、地域の店舗集客を動画とSNSの力で変えることを目指します。TikTokアルゴリズムの特性を熟知したZ世代クリエイターチームが、企画の段階から「バズる構造」を設計。投稿後の数値分析・改善提案まで月次でレポートし、経営者が本業に集中できる環境を整えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350870/images/bodyimage2】
名古屋 SNS運用代行サービスの全詳細--3プランの内容・費用・対象業種を一挙公開
名古屋 SNS運用代行として提供するサービスは、クライアントの規模・目的に応じた3つのプランで構成されます。いずれも契約から最短2週間で運用を開始でき、初回アカウント設計から撮影・編集・投稿・分析まですべてをキングプロテアが担います。
【ライト運用プラン｜月額料金はお問い合わせください】
対象：1店舗・個人事業主
内容：ショート動画 月8本前後、企画・台本・編集・投稿代行、月次インサイトレポート
【スタンダード運用プラン（法人SNS運用プラン）｜198,000円／月（税別）】
対象：店舗ビジネス・中小企業
内容：ショート動画 月10本、フィード 月4本、企画・撮影・編集・投稿・分析レポート、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用
【複数アカウント・店舗SNS運用プラン｜177,000円／月（税別）～】
対象：複数店舗・チェーン展開中の企業
内容：店舗ごとのアカウント並走運用、上記スタンダード内容＋各店舗の個別戦略設計