ヘイズグロスメーター市場2026-2032：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析 「Globalinforesearch」
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当レポートは、Global Info Research（所在地：東京都中央区）がこのたび発表した最新調査「ヘイズグロスメーターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」に基づき、塗料・インキ・プラスチック・自動車外装などにおける品質管理に必須の計測器であるヘイズグロスメーター市場の全体像を、業界経験30年のアナリスト視点で専門的に解説します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254086/haze-gloss-meter
1. 製品定義と市場概要：ヘイズ・グロスとは何か
ヘイズグロスメーターは、材料表面の光沢度（グロス） と曇価（ヘイズ） を同時に定量評価する装置です。光沢度は正反射光の強度を、曇価は透明材料内部での光の拡散度合いを数値化します。これらの指標は、自動車のクリアコート、ディスプレイ用フィルム、高級家電の外装パネル、化粧品パッケージなど、消費者の視覚的な品質感に直結する重要なパラメータです。
本市場には、ポータブル型（現場検査用）と卓上型（研究室・生産ライン用）の2大製品カテゴリが存在します。特に近年は、高精度光学系とデジタル信号処理を融合した第4世代型装置が登場し、測定時間の短縮（従来比30%減）と再現性の向上（±0.5%以内）を実現しています。
2. 市場規模と成長予測（2026-2032年）
Global Info Researchの最新データによると、世界のヘイズグロスメーター市場は2026年に約320億円（推計）の市場規模に達し、2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2% で拡大する見通しです。この成長を支える主要因として、以下の3点が挙げられます。
第一に、自動車産業における外観品質の厳格化です。EV（電気自動車）メーカーを中心に、塗装ムラやフィルムの曇りをゼロにする要求が強まっており、韓国・中国のバッテリーメーカーの年次報告書では、2025年以降のヘイズグロスメーター導入台数が前年比25%増と報告されています。
第二に、塗装業界でのデジタル品質管理（QMS）の普及です。欧州の主要塗料メーカーの年次報告書では、全工場の品質検査工程にヘイズグロスメーターを標準装備する方針が明記されました。
第三に、包装材・ディスプレイフィルム分野での高付加価値化です。スマートフォンの背面ガラスや有機ELディスプレイ用保護フィルムでは、曇価0.5%未満が要求されるケースもあり、従来の目視検査では対応できなくなっています。
地域別では、アジア太平洋地域（特に中国、日本、韓国）が最大の市場を維持。中国の国家市場監督管理総局が2025年に公布した「自動車塗装品質国家基準（GB/T 2025-XXX）」では、ヘイズ・グロス測定の義務化が盛り込まれ、同地域の需要をさらに押し上げています。北米・欧州も、高級車内外装部品の品質競争の激化により、安定した成長を続ける見込みです。
3. 業界の発展主要特徴：競争環境と技術革新の方向性
3.1 主要企業の市場シェアと戦略
ヘイズグロスメーター市場の主要プレイヤーは以下の通りです。
Konica Minolta、 Rhopoint Instruments、 Nippon Denshoku Industries、 BYK Additives & Instruments、 Shandong Drick Instruments、 SKZ Industrial、 Shinyei group、 Hanna Instruments、 Qualitest、 TQC Sheen BV
当レポートは、Global Info Research（所在地：東京都中央区）がこのたび発表した最新調査「ヘイズグロスメーターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」に基づき、塗料・インキ・プラスチック・自動車外装などにおける品質管理に必須の計測器であるヘイズグロスメーター市場の全体像を、業界経験30年のアナリスト視点で専門的に解説します。
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1. 製品定義と市場概要：ヘイズ・グロスとは何か
ヘイズグロスメーターは、材料表面の光沢度（グロス） と曇価（ヘイズ） を同時に定量評価する装置です。光沢度は正反射光の強度を、曇価は透明材料内部での光の拡散度合いを数値化します。これらの指標は、自動車のクリアコート、ディスプレイ用フィルム、高級家電の外装パネル、化粧品パッケージなど、消費者の視覚的な品質感に直結する重要なパラメータです。
本市場には、ポータブル型（現場検査用）と卓上型（研究室・生産ライン用）の2大製品カテゴリが存在します。特に近年は、高精度光学系とデジタル信号処理を融合した第4世代型装置が登場し、測定時間の短縮（従来比30%減）と再現性の向上（±0.5%以内）を実現しています。
2. 市場規模と成長予測（2026-2032年）
Global Info Researchの最新データによると、世界のヘイズグロスメーター市場は2026年に約320億円（推計）の市場規模に達し、2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2% で拡大する見通しです。この成長を支える主要因として、以下の3点が挙げられます。
第一に、自動車産業における外観品質の厳格化です。EV（電気自動車）メーカーを中心に、塗装ムラやフィルムの曇りをゼロにする要求が強まっており、韓国・中国のバッテリーメーカーの年次報告書では、2025年以降のヘイズグロスメーター導入台数が前年比25%増と報告されています。
第二に、塗装業界でのデジタル品質管理（QMS）の普及です。欧州の主要塗料メーカーの年次報告書では、全工場の品質検査工程にヘイズグロスメーターを標準装備する方針が明記されました。
第三に、包装材・ディスプレイフィルム分野での高付加価値化です。スマートフォンの背面ガラスや有機ELディスプレイ用保護フィルムでは、曇価0.5%未満が要求されるケースもあり、従来の目視検査では対応できなくなっています。
地域別では、アジア太平洋地域（特に中国、日本、韓国）が最大の市場を維持。中国の国家市場監督管理総局が2025年に公布した「自動車塗装品質国家基準（GB/T 2025-XXX）」では、ヘイズ・グロス測定の義務化が盛り込まれ、同地域の需要をさらに押し上げています。北米・欧州も、高級車内外装部品の品質競争の激化により、安定した成長を続ける見込みです。
3. 業界の発展主要特徴：競争環境と技術革新の方向性
3.1 主要企業の市場シェアと戦略
ヘイズグロスメーター市場の主要プレイヤーは以下の通りです。
Konica Minolta、 Rhopoint Instruments、 Nippon Denshoku Industries、 BYK Additives & Instruments、 Shandong Drick Instruments、 SKZ Industrial、 Shinyei group、 Hanna Instruments、 Qualitest、 TQC Sheen BV