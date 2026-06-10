産業用高速モーター（回転数 10000＞rpm）の世界市場2026年、グローバル市場規模（誘導モーター、永久磁石モーター）・分析レポートを発表
2026年6月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用高速モーター（回転数 10000＞rpm）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、産業用高速モーター（回転数 10000＞rpm）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
産業用高速モーター市場は、2024年時点で世界市場規模が8億500万米ドルに達しており、2031年には12億100万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は6.0％と見込まれており、高効率化、省エネルギー化、産業自動化需要の拡大が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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高速モーターには明確な定義は存在しませんが、一般的には毎分10000回転を超える回転数を持つモーターが高速モーターとされています。高速モーターは、高効率、高出力密度、高力率、高信頼性、保守性の高さなど多くの利点を備えています。
これらの特徴により、航空宇宙、発電、工作機械、圧縮機など高度な産業分野で幅広く利用されています。特に先進工業国では、精密加工や高速回転を必要とする設備への導入が進んでいます。
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市場成長を支える主要因として、製造業における省エネルギー化需要、自動化設備投資拡大、高精度加工ニーズ増加が挙げられています。また、高速モーターは小型化と高出力化を同時に実現できるため、装置全体の軽量化や省スペース化にも貢献しています。さらに、再生可能エネルギー設備や高効率圧縮機向け需要拡大も市場成長を後押ししています。
一方で、高速回転に対応する高度な設計技術や冷却技術が必要であり、製造コストが高い点は市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、原材料調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、誘導モーター、永久磁石モーター、その他モーターの3種類に区分されています。誘導モーターは耐久性とコスト競争力に優れており、多くの産業設備で利用されています。永久磁石モーターは高効率、高出力密度、省エネルギー性能に優れており、近年急速に需要が拡大しています。
その他モーターには特殊用途向け製品が含まれており、高度な産業設備向けに利用されています。用途別では、工作機械向けが大きな市場を形成しており、発電設備、圧縮機分野でも需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長性を示しています。特に中国、日本、韓国では製造業自動化や精密加工設備投資が進んでおり、高速モーター需要が拡大しています。北米市場では、航空宇宙産業や発電分野への投資拡大が市場成長を支えています。
欧州市場では、ドイツやイタリアを中心に高性能産業設備需要が高く、省エネルギー規制強化によって高効率モーターへの需要が増加しています。中東・アフリカや南米地域でも工業化推進に伴う需要拡大が期待されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用高速モーター（回転数 10000＞rpm）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、産業用高速モーター（回転数 10000＞rpm）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
産業用高速モーター市場は、2024年時点で世界市場規模が8億500万米ドルに達しており、2031年には12億100万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は6.0％と見込まれており、高効率化、省エネルギー化、産業自動化需要の拡大が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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高速モーターには明確な定義は存在しませんが、一般的には毎分10000回転を超える回転数を持つモーターが高速モーターとされています。高速モーターは、高効率、高出力密度、高力率、高信頼性、保守性の高さなど多くの利点を備えています。
これらの特徴により、航空宇宙、発電、工作機械、圧縮機など高度な産業分野で幅広く利用されています。特に先進工業国では、精密加工や高速回転を必要とする設備への導入が進んでいます。
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市場成長を支える主要因として、製造業における省エネルギー化需要、自動化設備投資拡大、高精度加工ニーズ増加が挙げられています。また、高速モーターは小型化と高出力化を同時に実現できるため、装置全体の軽量化や省スペース化にも貢献しています。さらに、再生可能エネルギー設備や高効率圧縮機向け需要拡大も市場成長を後押ししています。
一方で、高速回転に対応する高度な設計技術や冷却技術が必要であり、製造コストが高い点は市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、原材料調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、誘導モーター、永久磁石モーター、その他モーターの3種類に区分されています。誘導モーターは耐久性とコスト競争力に優れており、多くの産業設備で利用されています。永久磁石モーターは高効率、高出力密度、省エネルギー性能に優れており、近年急速に需要が拡大しています。
その他モーターには特殊用途向け製品が含まれており、高度な産業設備向けに利用されています。用途別では、工作機械向けが大きな市場を形成しており、発電設備、圧縮機分野でも需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長性を示しています。特に中国、日本、韓国では製造業自動化や精密加工設備投資が進んでおり、高速モーター需要が拡大しています。北米市場では、航空宇宙産業や発電分野への投資拡大が市場成長を支えています。
欧州市場では、ドイツやイタリアを中心に高性能産業設備需要が高く、省エネルギー規制強化によって高効率モーターへの需要が増加しています。中東・アフリカや南米地域でも工業化推進に伴う需要拡大が期待されています。