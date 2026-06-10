K-POP経済学：「ビッグデータ」と「経済理論」でガールズグループを解明！
「ビッグデータ」と「経済理論」で読み解く、K-POPガールズグループの過去・現在・未来
最近話題のK-POPを、経済の視点から“難しくなく、楽しく”楽しめる一冊が登場
韓国発の音楽カルチャーとして世界的な注目を集めるK-POP。その中でも、強い存在感を放ち続けるガールズグループの成長と進化を、「ビッグデータ」と「経済理論」の観点から読み解く新刊『K-POPガールズグループの過去・現在・未来』が刊行されます。
本書は、最近話題になっているK-POPを、経済の視点から軽く楽しめる一冊です。難解に思われがちな経済理論を、TWICE、BLACKPINK、少女時代、IVE、NewJeans、IZ*ONE、Brave Girls、乃木坂46など、実際のガールズグループの事例に重ね合わせながら、わかりやすく、楽しく解説します。
韓国大手メディアの政治部記者としての取材力をもとに、データアナリストと経営コンサルタントがK-POP市場の構造、ファン心理、グローバル戦略、音楽産業の変化を丁寧に分析。さらに、データ分析を通じて、感覚や印象だけでは見えにくいK-POPガールズグループの成功要因や市場競争のしくみを浮き彫りにします。
本書では、「TWICEジヒョがサビを担当する合理的な選択」「第3世代ガールズグループはなぜ9人以上なのか」「なぜ乃木坂46はBLACKPINKを超えられないのか」「少女時代がメンバーを補充しなかった理由」「ガールズグループ7年目のジンクス」など、K-POPファンなら思わず気になるテーマを全22章で展開。パレートの法則、比較優位の法則、ホテリングモデル、ナッシュ均衡、イケア効果、バタフライ効果、ガラパゴス症候群などの経済・経営・行動経済学の概念を、身近なK-POPの話題から自然に理解できる構成になっています。
K-POPは、もはや「聴く」だけの音楽ではありません。ダンス、ビジュアル、ステージ演出、SNS、YouTube、ファン参加型コンテンツが一体となった、“見る”文化として世界市場を動かしています。本書は、そうしたK-POPの成功の理由を、過去から現在、そして未来へとつながる流れの中で考察します。
また、第4世代ガールズグループが築きつつある次世代のK-POP像や、韓国発の音楽がどのようにグローバルカルチャーへ進化していくのかについても展望。華やかな成功の裏側にある競争、課題、戦略、そして市場が求める新たな成長の形を、批評的な視点も交えながら紹介します。
K-POPファンはもちろん、音楽ビジネス、文化産業、マーケティング、経済の仕組みに関心のある読者にもおすすめの一冊です。経済学の専門知識がなくても、好きなアーティストや楽曲の話題を通じて、楽しく読み進めることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351917/images/bodyimage1】
本書の特徴
- 最近話題のK-POPを、経済の観点から軽く楽しめる内容
- 韓国大手メディアの政治部記者としての取材力に基づく分析
- ビッグデータとデータ分析を活用した、説得力のある考察
- 経済理論をK-POPガールズグループの実例でわかりやすく解説
- TWICE、BLACKPINK、少女時代、IVE、NewJeans、IZ*ONEなど、多彩な事例を収録
- 難しくない、楽しく読める全22章構成
目次
Part 1 ガールズグループ市場についての理解と競争戦略
1. ガールズグループでも上位20%がすべてを占める ― パレートの法則
最近話題のK-POPを、経済の視点から“難しくなく、楽しく”楽しめる一冊が登場
韓国発の音楽カルチャーとして世界的な注目を集めるK-POP。その中でも、強い存在感を放ち続けるガールズグループの成長と進化を、「ビッグデータ」と「経済理論」の観点から読み解く新刊『K-POPガールズグループの過去・現在・未来』が刊行されます。
本書は、最近話題になっているK-POPを、経済の視点から軽く楽しめる一冊です。難解に思われがちな経済理論を、TWICE、BLACKPINK、少女時代、IVE、NewJeans、IZ*ONE、Brave Girls、乃木坂46など、実際のガールズグループの事例に重ね合わせながら、わかりやすく、楽しく解説します。
韓国大手メディアの政治部記者としての取材力をもとに、データアナリストと経営コンサルタントがK-POP市場の構造、ファン心理、グローバル戦略、音楽産業の変化を丁寧に分析。さらに、データ分析を通じて、感覚や印象だけでは見えにくいK-POPガールズグループの成功要因や市場競争のしくみを浮き彫りにします。
本書では、「TWICEジヒョがサビを担当する合理的な選択」「第3世代ガールズグループはなぜ9人以上なのか」「なぜ乃木坂46はBLACKPINKを超えられないのか」「少女時代がメンバーを補充しなかった理由」「ガールズグループ7年目のジンクス」など、K-POPファンなら思わず気になるテーマを全22章で展開。パレートの法則、比較優位の法則、ホテリングモデル、ナッシュ均衡、イケア効果、バタフライ効果、ガラパゴス症候群などの経済・経営・行動経済学の概念を、身近なK-POPの話題から自然に理解できる構成になっています。
K-POPは、もはや「聴く」だけの音楽ではありません。ダンス、ビジュアル、ステージ演出、SNS、YouTube、ファン参加型コンテンツが一体となった、“見る”文化として世界市場を動かしています。本書は、そうしたK-POPの成功の理由を、過去から現在、そして未来へとつながる流れの中で考察します。
また、第4世代ガールズグループが築きつつある次世代のK-POP像や、韓国発の音楽がどのようにグローバルカルチャーへ進化していくのかについても展望。華やかな成功の裏側にある競争、課題、戦略、そして市場が求める新たな成長の形を、批評的な視点も交えながら紹介します。
K-POPファンはもちろん、音楽ビジネス、文化産業、マーケティング、経済の仕組みに関心のある読者にもおすすめの一冊です。経済学の専門知識がなくても、好きなアーティストや楽曲の話題を通じて、楽しく読み進めることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351917/images/bodyimage1】
本書の特徴
- 最近話題のK-POPを、経済の観点から軽く楽しめる内容
- 韓国大手メディアの政治部記者としての取材力に基づく分析
- ビッグデータとデータ分析を活用した、説得力のある考察
- 経済理論をK-POPガールズグループの実例でわかりやすく解説
- TWICE、BLACKPINK、少女時代、IVE、NewJeans、IZ*ONEなど、多彩な事例を収録
- 難しくない、楽しく読める全22章構成
目次
Part 1 ガールズグループ市場についての理解と競争戦略
1. ガールズグループでも上位20%がすべてを占める ― パレートの法則