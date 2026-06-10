ステンレス製グリース回収装置(GRU)の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351918/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび「ステンレス製グリース回収装置(GRU)の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題した最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、ステンレス製グリース回収装置(GRU)市場の市場分析を多角的に実施し、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に網羅しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を体系的に整理し、2021年から2032年までの市場データに基づく成長予測を提示。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254094/stainless-steel-grease-recovery-unit-gru
1. 市場概要：ステンレス製グリース回収装置(GRU)が解決する排水処理の課題
ステンレス製グリース回収装置(GRU)は、飲食店、ホテル、食品加工工場などの厨房排水に含まれる油脂・グリースを効果的に分離・回収する排水前処理設備です。従来のコンクリート製やプラスチック製グリーストラップと比較して、ステンレス鋼製の特長である耐腐食性・耐熱性・清掃容易性・長寿命が高く評価されています。
本市場の業界の見通しは極めて明るく、世界各国での排水規制強化と環境意識の高まりを背景に、新規設置と老朽化設備の更新需要が同時に拡大しています。特に欧州連合(EU)の都市排水処理指令(91/271/EEC)の2025年改訂版では、飲食施設におけるグリース分離装置の設置義務化がさらに強化され、市場成長の大きな追い風となっています。
2. 市場成長の原動力：環境規制の強化と事業者のコスト意識
市場分析の観点から、本市場の成長を牽引する3つの主要因を以下に示します。
第一に、下水道管路の閉塞防止に対する規制強化です。日本国内では、改正下水道法(2024年施行)に基づき、多量の油脂を排出する事業者に対してグリース回収装置の設置が事実上義務化されました。違反時の過料額も引き上げられており、飲食店経営者にとってGRUは「任意の設備」から「必須のコンプライアンスツール」へと位置付けが変化しています。
第二に、業務用厨房の大型化・高効率化です。チェーン展開するレストランやホテルのセントラルキッチンでは、一日あたり数十リットルから数百リットルの油脂が発生します。従来の小型グリーストラップでは処理能力が不足するため、高容量で自動回収機能を備えたステンレス製GRUへの置き換えが進んでいます。業界関係者のヒアリングによると、2025年時点で新規開業する大型飲食施設の約70%がステンレス製GRUを採用しているとのことです。
第三に、メンテナンスコスト削減へのニーズです。安価な樹脂製やコンクリート製の装置は、油脂による劣化や亀裂が生じやすく、数年ごとの交換が必要でした。一方、ステンレス製GRUは初期投資は高いものの、耐用年数が20年以上と長く、ライフサイクルコスト(LCC)で有利です。欧州のホテルチェーン経営者の年次報告書では、全施設をステンレス製GRUに統一することで、メンテナンス関連費用を前年比35%削減した事例が報告されています。
これらの要因により、業界の発展傾向として、小型の手動式から大型の自動回収式へ、また地上設置型から省スペースの地中埋設型への移行が加速しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび「ステンレス製グリース回収装置(GRU)の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題した最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、ステンレス製グリース回収装置(GRU)市場の市場分析を多角的に実施し、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に網羅しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を体系的に整理し、2021年から2032年までの市場データに基づく成長予測を提示。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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1. 市場概要：ステンレス製グリース回収装置(GRU)が解決する排水処理の課題
ステンレス製グリース回収装置(GRU)は、飲食店、ホテル、食品加工工場などの厨房排水に含まれる油脂・グリースを効果的に分離・回収する排水前処理設備です。従来のコンクリート製やプラスチック製グリーストラップと比較して、ステンレス鋼製の特長である耐腐食性・耐熱性・清掃容易性・長寿命が高く評価されています。
本市場の業界の見通しは極めて明るく、世界各国での排水規制強化と環境意識の高まりを背景に、新規設置と老朽化設備の更新需要が同時に拡大しています。特に欧州連合(EU)の都市排水処理指令(91/271/EEC)の2025年改訂版では、飲食施設におけるグリース分離装置の設置義務化がさらに強化され、市場成長の大きな追い風となっています。
2. 市場成長の原動力：環境規制の強化と事業者のコスト意識
市場分析の観点から、本市場の成長を牽引する3つの主要因を以下に示します。
第一に、下水道管路の閉塞防止に対する規制強化です。日本国内では、改正下水道法(2024年施行)に基づき、多量の油脂を排出する事業者に対してグリース回収装置の設置が事実上義務化されました。違反時の過料額も引き上げられており、飲食店経営者にとってGRUは「任意の設備」から「必須のコンプライアンスツール」へと位置付けが変化しています。
第二に、業務用厨房の大型化・高効率化です。チェーン展開するレストランやホテルのセントラルキッチンでは、一日あたり数十リットルから数百リットルの油脂が発生します。従来の小型グリーストラップでは処理能力が不足するため、高容量で自動回収機能を備えたステンレス製GRUへの置き換えが進んでいます。業界関係者のヒアリングによると、2025年時点で新規開業する大型飲食施設の約70%がステンレス製GRUを採用しているとのことです。
第三に、メンテナンスコスト削減へのニーズです。安価な樹脂製やコンクリート製の装置は、油脂による劣化や亀裂が生じやすく、数年ごとの交換が必要でした。一方、ステンレス製GRUは初期投資は高いものの、耐用年数が20年以上と長く、ライフサイクルコスト(LCC)で有利です。欧州のホテルチェーン経営者の年次報告書では、全施設をステンレス製GRUに統一することで、メンテナンス関連費用を前年比35%削減した事例が報告されています。
これらの要因により、業界の発展傾向として、小型の手動式から大型の自動回収式へ、また地上設置型から省スペースの地中埋設型への移行が加速しています。