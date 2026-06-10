セキュリティ分析市場、2035年に671億2000万米ドル規模へ｜AI脅威対策を追い風にCAGR15.41％で急成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
セキュリティ分析市場は、2025年の約160億1000万米ドルから2035年には約671億2000万米ドルへと急成長が見込まれ、予測期間（2026年～2035年）の年平均成長率（CAGR）は15.41％に達すると予測されています。本市場は、企業のネットワーク、エンドポイント、アプリケーション、クラウド環境から膨大なセキュリティデータを収集・分析・相関付けし、脅威や異常、侵害をリアルタイムで検知するソリューションおよびサービスを対象としています。特にAIや機械学習、行動分析の統合により、従来のシグネチャベース防御を超えた高度な脅威検知と自動対応が可能となり、企業のセキュリティオペレーション効率を飛躍的に向上させています。
高度AI統合による脅威検知の進化
組織は、AIや機械学習を活用したセキュリティ分析プラットフォームを導入することで、異常検知や脅威予測、大規模対応の自動化を実現しています。調査によると、AI統合型ソリューションは誤検知を60%以上削減し、異常検知精度を30%以上向上させることが確認されています。UEBA（ユーザーおよびエンティティ行動分析）、NTA（ネットワークトラフィック分析）、XDR（拡張型検出・対応）などの先進技術により、APT攻撃やゼロデイ攻撃、内部者による脅威を効率的に特定可能です。実際、AI搭載プラットフォームを導入した企業では、検知までの平均日数が207日から約48日に短縮され、対応時間も大幅に短縮されています。
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組織導入における技術的制約
一方で、市場の急成長には技術的・組織的な制約も存在します。多様なセキュリティツールやクラウド、エンドポイントソリューションを統合する複雑性や、膨大なテレメトリデータを正規化する作業は専門知識を要します。SOCアナリストやセキュリティデータエンジニアの不足も、導入スピードを制約する要因です。プラットフォーム設定や脅威モデル構築、継続的最適化には高度な専門スキルが不可欠であり、これらが市場成長の一部制約となっています。
ゼロトラスト導入と規制遵守による市場機会
ゼロトラストアーキテクチャの採用は、市場拡大を強力に後押ししています。NIST SP 800-207フレームワークに基づく「決して信頼せず、常に検証する」原則は、組織に継続的監視と本人確認の高度なセキュリティ分析導入を促しています。また、GDPR、CCPA、HIPAA、PCI-DSSなどの厳格な規制は、ログ集約や脅威検知、監査証跡の統合を求め、企業の70%以上がゼロトラスト導入を計画中です。これにより、規制遵守とセキュリティ強化の両面で市場機会が拡大しています。
主要企業のリスト：
● LevelBlue
● Broadcom (Symantec)
● Cisco Systems, Inc.
● FireEye, Inc.
● Fortinet, Inc.
● Hewlett Packard Enterprise Development LP
● IBM
● McAfee, LLC
● Microsoft
● Palo Alto Networks
● RSA Security LLC
● Securonix
● Splunk LLC
● Sumo Logic
● Tenable, Inc.
市場セグメント別の洞察
用途別では、ネットワークセキュリティ分析セグメントが市場を独占しています。大量データ利用の増加、ネットワーク経由のサイバー攻撃の高度化、コンプライアンス順守の強化などが、同セグメント需要を牽引しています。主要構成要素には、脅威インテリジェンス、インシデント対応、ファイアウォール、IPS、アクセス制御が含まれ、組織は機密データ保護とセキュリティ態勢維持の両立を実現しています。
高度AI統合による脅威検知の進化
組織は、AIや機械学習を活用したセキュリティ分析プラットフォームを導入することで、異常検知や脅威予測、大規模対応の自動化を実現しています。調査によると、AI統合型ソリューションは誤検知を60%以上削減し、異常検知精度を30%以上向上させることが確認されています。UEBA（ユーザーおよびエンティティ行動分析）、NTA（ネットワークトラフィック分析）、XDR（拡張型検出・対応）などの先進技術により、APT攻撃やゼロデイ攻撃、内部者による脅威を効率的に特定可能です。実際、AI搭載プラットフォームを導入した企業では、検知までの平均日数が207日から約48日に短縮され、対応時間も大幅に短縮されています。
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組織導入における技術的制約
一方で、市場の急成長には技術的・組織的な制約も存在します。多様なセキュリティツールやクラウド、エンドポイントソリューションを統合する複雑性や、膨大なテレメトリデータを正規化する作業は専門知識を要します。SOCアナリストやセキュリティデータエンジニアの不足も、導入スピードを制約する要因です。プラットフォーム設定や脅威モデル構築、継続的最適化には高度な専門スキルが不可欠であり、これらが市場成長の一部制約となっています。
ゼロトラスト導入と規制遵守による市場機会
ゼロトラストアーキテクチャの採用は、市場拡大を強力に後押ししています。NIST SP 800-207フレームワークに基づく「決して信頼せず、常に検証する」原則は、組織に継続的監視と本人確認の高度なセキュリティ分析導入を促しています。また、GDPR、CCPA、HIPAA、PCI-DSSなどの厳格な規制は、ログ集約や脅威検知、監査証跡の統合を求め、企業の70%以上がゼロトラスト導入を計画中です。これにより、規制遵守とセキュリティ強化の両面で市場機会が拡大しています。
主要企業のリスト：
● LevelBlue
● Broadcom (Symantec)
● Cisco Systems, Inc.
● FireEye, Inc.
● Fortinet, Inc.
● Hewlett Packard Enterprise Development LP
● IBM
● McAfee, LLC
● Microsoft
● Palo Alto Networks
● RSA Security LLC
● Securonix
● Splunk LLC
● Sumo Logic
● Tenable, Inc.
市場セグメント別の洞察
用途別では、ネットワークセキュリティ分析セグメントが市場を独占しています。大量データ利用の増加、ネットワーク経由のサイバー攻撃の高度化、コンプライアンス順守の強化などが、同セグメント需要を牽引しています。主要構成要素には、脅威インテリジェンス、インシデント対応、ファイアウォール、IPS、アクセス制御が含まれ、組織は機密データ保護とセキュリティ態勢維持の両立を実現しています。