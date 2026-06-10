世界のジョークラッシャ市場規模、2026年2241百万米ドルから2032年2691百万米ドルへ拡大
ジョークラッシャとは
ジョークラッシャは、鉱石処理設備や建設骨材プラントで使用される代表的な一次破砕機であり、高い耐久性とシンプルな構造を特徴とする。固定ジョーと可動ジョーによる圧縮破砕方式を採用し、大型岩石や鉱石を効率的に小粒径へ加工する。
ジョークラッシャの性能を左右する要素としては、偏心軸設計、ジョープレート材質、排出口調整機構、耐摩耗ライナー性能などが挙げられる。近年のジョークラッシャは、高マンガン鋼や複合耐摩耗材料の採用により、交換周期の長寿命化が進んでいる。
さらにIoT監視システムを搭載したスマートジョークラッシャも増加しており、稼働率監視、振動診断、予知保全機能を通じてダウンタイム削減を実現している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351925/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351925/images/bodyimage2】
図. ジョークラッシャの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ジョークラッシャ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ジョークラッシャの世界市場は、2025年に2180百万米ドルと推定され、2026年には2241百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.1%で推移し、2032年には2691百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ジョークラッシャ市場の成長背景
ジョークラッシャ市場は、世界的なインフラ投資拡大と鉱山開発需要を背景に、安定した成長局面に入っている。近年は資源価格の変動に加え、米国の関税政策や地政学リスクによるサプライチェーン再編が進み、ジョークラッシャメーカー各社は部材調達先の多様化と地域生産体制の見直しを加速している。
特に2025年上半期には、中東・東南アジア・インドにおける大型インフラ案件が増加し、建設骨材向けジョークラッシャ需要が堅調に推移した。加えて、鉱山現場では省エネルギー型ジョークラッシャへの更新投資が活発化している。
ジョークラッシャ市場の地域別動向
ジョークラッシャ市場では、欧州が最大市場として35％以上のシェアを占めている。環境規制への対応や高効率破砕設備への更新需要が背景にあり、特にドイツ・北欧地域では省エネ型ジョークラッシャ導入が進む。
中国および北米市場も世界需要の中核を担っており、両地域合計で40％超のシェアを有する。中国では都市再開発と高速鉄道建設向け需要が継続しているほか、鉱山設備の国産化政策も市場拡大を後押ししている。北米では骨材リサイクル設備向けジョークラッシャ需要が拡大している。
また、インド・サウジアラビア・UAEでは大型都市開発プロジェクトが相次ぎ、中型ジョークラッシャの受注増加が顕著となっている。
ジョークラッシャ製品別・用途別分析
製品タイプ別では、300tph未満のジョークラッシャが市場全体の約60％を占める。中小型モデルは導入コストが比較的低く、建設骨材工場や地方鉱山で広く採用されている。
一方、300tph～800tphクラスのジョークラッシャは、大型採石場や鉄鉱石処理向けで需要が拡大している。800tph超の超大型ジョークラッシャについては、銅鉱山や金鉱山など大規模資源開発案件で導入が進む。
用途別では建設分野が最大市場となっており、道路建設、コンクリート骨材製造、都市インフラ整備向け需要が中心である。鉱業分野では、高硬度鉱石への対応力と連続稼働性能が重視されている。
ジョークラッシャは、鉱石処理設備や建設骨材プラントで使用される代表的な一次破砕機であり、高い耐久性とシンプルな構造を特徴とする。固定ジョーと可動ジョーによる圧縮破砕方式を採用し、大型岩石や鉱石を効率的に小粒径へ加工する。
ジョークラッシャの性能を左右する要素としては、偏心軸設計、ジョープレート材質、排出口調整機構、耐摩耗ライナー性能などが挙げられる。近年のジョークラッシャは、高マンガン鋼や複合耐摩耗材料の採用により、交換周期の長寿命化が進んでいる。
さらにIoT監視システムを搭載したスマートジョークラッシャも増加しており、稼働率監視、振動診断、予知保全機能を通じてダウンタイム削減を実現している。
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図. ジョークラッシャの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ジョークラッシャ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ジョークラッシャの世界市場は、2025年に2180百万米ドルと推定され、2026年には2241百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.1%で推移し、2032年には2691百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ジョークラッシャ市場の成長背景
ジョークラッシャ市場は、世界的なインフラ投資拡大と鉱山開発需要を背景に、安定した成長局面に入っている。近年は資源価格の変動に加え、米国の関税政策や地政学リスクによるサプライチェーン再編が進み、ジョークラッシャメーカー各社は部材調達先の多様化と地域生産体制の見直しを加速している。
特に2025年上半期には、中東・東南アジア・インドにおける大型インフラ案件が増加し、建設骨材向けジョークラッシャ需要が堅調に推移した。加えて、鉱山現場では省エネルギー型ジョークラッシャへの更新投資が活発化している。
ジョークラッシャ市場の地域別動向
ジョークラッシャ市場では、欧州が最大市場として35％以上のシェアを占めている。環境規制への対応や高効率破砕設備への更新需要が背景にあり、特にドイツ・北欧地域では省エネ型ジョークラッシャ導入が進む。
中国および北米市場も世界需要の中核を担っており、両地域合計で40％超のシェアを有する。中国では都市再開発と高速鉄道建設向け需要が継続しているほか、鉱山設備の国産化政策も市場拡大を後押ししている。北米では骨材リサイクル設備向けジョークラッシャ需要が拡大している。
また、インド・サウジアラビア・UAEでは大型都市開発プロジェクトが相次ぎ、中型ジョークラッシャの受注増加が顕著となっている。
ジョークラッシャ製品別・用途別分析
製品タイプ別では、300tph未満のジョークラッシャが市場全体の約60％を占める。中小型モデルは導入コストが比較的低く、建設骨材工場や地方鉱山で広く採用されている。
一方、300tph～800tphクラスのジョークラッシャは、大型採石場や鉄鉱石処理向けで需要が拡大している。800tph超の超大型ジョークラッシャについては、銅鉱山や金鉱山など大規模資源開発案件で導入が進む。
用途別では建設分野が最大市場となっており、道路建設、コンクリート骨材製造、都市インフラ整備向け需要が中心である。鉱業分野では、高硬度鉱石への対応力と連続稼働性能が重視されている。