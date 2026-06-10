産業用コネクタ業界動向：2026年の市場規模は5532百万米ドル見込み
産業用コネクタとは
産業用コネクタは、産業機器、センサー、アクチュエータ、制御盤、ネットワークモジュール間で電力・信号・データを安定伝送するための中核部品である。代表製品には、Mシリーズ丸形コネクタ、バルブコネクタ、シールド付きネットワークコネクタ、7/8インチ電源コネクタ、ヘビーデューティ矩形コネクタなどが含まれる。
中でもM8/M12シリーズは産業Ethernetとの親和性が高く、スマートファクトリー用途で急速に採用が進んでいる。TE ConnectivityやPhoenix Contactは高速通信対応モデルを強化しており、HARTINGは高耐久矩形コネクタ分野で優位性を維持している。2025年の世界生産量は約3億2,544万ユニット、平均販売価格は1ユニット当たり約16米ドルと推定される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351924/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351924/images/bodyimage2】
図. 産業用コネクタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「産業用コネクタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、産業用コネクタの世界市場は、2025年に5222百万米ドルと推定され、2026年には5532百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で推移し、2032年には8172百万米ドルに拡大すると見込まれています。
産業用コネクタ市場の成長背景と最新動向
産業用コネクタ市場は、スマートマニュファクチャリング、産業Ethernet、工場自動化、分散制御システムの普及を背景に、世界的な成長局面へ入っている。特にAI対応工場、ロボット設備、新エネルギー設備向けの高信頼接続需要が市場拡大を支えている。
近6カ月では、欧州の産業オートメーション投資再開に加え、中国・東南アジアにおけるEV生産ライン増設、データセンター建設ラッシュが産業用コネクタ需要を押し上げている。一方、米国の関税政策変更は銅合金、電子部品、精密メッキ材の調達コストに影響を与えており、サプライチェーン再編も加速している。
産業用コネクタのサプライチェーン分析
産業用コネクタ産業の上流では、銅・銅合金、金メッキ材料、エンジニアリングプラスチック、アルミダイカスト、シリコーンシール材などが主要材料となる。特に接点メッキ品質は、耐腐食性や長期信頼性を左右する重要技術である。
中流では、Amphenol、Molex、JAE、Binder、Weidmüllerなどのメーカーが製品設計・精密加工・認証対応を担う。下流では、産業オートメーション、工作機械、新エネルギー、鉄道輸送、データセンター、自動車製造が主要用途市場となっている。AIサーバー向け冷却設備や高密度電源システムでは、高電流対応コネクタ需要が急増している。
産業用コネクタの用途別市場構造
産業用コネクタ市場において最大用途は工場自動化・プロセス制御分野である。PLC、分散I/O、ロボット、サーボドライブ、画像検査装置などで大量採用されている。特にスマート製造化が進む中国、日本、ドイツでは、耐振動性・防塵防水性能を備えた高性能コネクタ需要が拡大している。
また、新エネルギー市場も重要な成長領域となっている。太陽光発電、蓄電池、水素関連設備、EV充電インフラでは、高耐候・長寿命仕様が求められる。さらに鉄道輸送分野では、防火認証や耐振動性能への要求が高く、参入障壁も高い。
産業用コネクタは、産業機器、センサー、アクチュエータ、制御盤、ネットワークモジュール間で電力・信号・データを安定伝送するための中核部品である。代表製品には、Mシリーズ丸形コネクタ、バルブコネクタ、シールド付きネットワークコネクタ、7/8インチ電源コネクタ、ヘビーデューティ矩形コネクタなどが含まれる。
中でもM8/M12シリーズは産業Ethernetとの親和性が高く、スマートファクトリー用途で急速に採用が進んでいる。TE ConnectivityやPhoenix Contactは高速通信対応モデルを強化しており、HARTINGは高耐久矩形コネクタ分野で優位性を維持している。2025年の世界生産量は約3億2,544万ユニット、平均販売価格は1ユニット当たり約16米ドルと推定される。
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図. 産業用コネクタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「産業用コネクタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、産業用コネクタの世界市場は、2025年に5222百万米ドルと推定され、2026年には5532百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で推移し、2032年には8172百万米ドルに拡大すると見込まれています。
産業用コネクタ市場の成長背景と最新動向
産業用コネクタ市場は、スマートマニュファクチャリング、産業Ethernet、工場自動化、分散制御システムの普及を背景に、世界的な成長局面へ入っている。特にAI対応工場、ロボット設備、新エネルギー設備向けの高信頼接続需要が市場拡大を支えている。
近6カ月では、欧州の産業オートメーション投資再開に加え、中国・東南アジアにおけるEV生産ライン増設、データセンター建設ラッシュが産業用コネクタ需要を押し上げている。一方、米国の関税政策変更は銅合金、電子部品、精密メッキ材の調達コストに影響を与えており、サプライチェーン再編も加速している。
産業用コネクタのサプライチェーン分析
産業用コネクタ産業の上流では、銅・銅合金、金メッキ材料、エンジニアリングプラスチック、アルミダイカスト、シリコーンシール材などが主要材料となる。特に接点メッキ品質は、耐腐食性や長期信頼性を左右する重要技術である。
中流では、Amphenol、Molex、JAE、Binder、Weidmüllerなどのメーカーが製品設計・精密加工・認証対応を担う。下流では、産業オートメーション、工作機械、新エネルギー、鉄道輸送、データセンター、自動車製造が主要用途市場となっている。AIサーバー向け冷却設備や高密度電源システムでは、高電流対応コネクタ需要が急増している。
産業用コネクタの用途別市場構造
産業用コネクタ市場において最大用途は工場自動化・プロセス制御分野である。PLC、分散I/O、ロボット、サーボドライブ、画像検査装置などで大量採用されている。特にスマート製造化が進む中国、日本、ドイツでは、耐振動性・防塵防水性能を備えた高性能コネクタ需要が拡大している。
また、新エネルギー市場も重要な成長領域となっている。太陽光発電、蓄電池、水素関連設備、EV充電インフラでは、高耐候・長寿命仕様が求められる。さらに鉄道輸送分野では、防火認証や耐振動性能への要求が高く、参入障壁も高い。