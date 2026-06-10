自動DNA抽出装置の世界市場規模：2026年は2255百万米ドルに達する見込み
自動DNA抽出装置とは
自動DNA抽出装置とは、血液、唾液、組織、細胞液などの生体サンプルからDNAやRNAを自動的に抽出・精製する実験室設備である。従来の手作業工程と比較して、作業時間短縮、コンタミネーション低減、再現性向上を実現できる点が大きな特徴である。
現在の主流技術は磁気ビーズ法であり、高純度抽出と高スループット処理を両立できることから市場標準となっている。特にQiagenの「QIAcube Connect」などは、抽出からPCR前処理までを自動化し、臨床検査施設における効率向上を実現している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351923/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351923/images/bodyimage2】
図. 自動DNA抽出装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「自動DNA抽出装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、自動DNA抽出装置の世界市場は、2025年に2104百万米ドルと推定され、2026年には2255百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.0%で推移し、2032年には3579百万米ドルに拡大すると見込まれています。
自動DNA抽出装置市場の成長背景
自動DNA抽出装置市場は、ゲノム医療、分子診断、臨床検査自動化の進展を背景に急速な成長段階へ移行している。
特に感染症検査、がんゲノム解析、精密医療分野において、自動DNA抽出装置への投資が継続的に増加している。近年では、PCR・次世代シーケンサー（NGS）との統合運用需要が高まり、単独機器から「統合型分子診断プラットフォーム」への進化が加速している。
自動DNA抽出装置の産業チェーン構造
自動DNA抽出装置の上流には、磁気ビーズ、マイクロ流体チップ、精密モーター、ロボットアーム、温度制御ユニット、光学センサー、制御ソフトウェアなどが位置する。中でも磁気分離モジュールと液体ハンドリング精度は装置性能を左右する中核技術である。
2025年前半には、半導体供給改善によって制御部品の調達環境が安定化した一方、米国関税政策の調整により一部バイオ試薬や精密電子部品の価格上昇が発生している。これを受け、多くのメーカーが地域分散型サプライチェーンへの移行を進めている。
自動DNA抽出装置市場を支える需要要因
自動DNA抽出装置市場を牽引する最大要因は、分子診断件数の増加である。特に感染症診断や遺伝子検査では、高速かつ大量処理可能な自動DNA抽出装置の需要が急拡大している。
中国市場ではパンデミック以降、核酸検査設備投資が大幅に増加し、「第14次五カ年計画」におけるバイオ産業支援政策も市場拡大を後押ししている。
また、日本では大学病院や研究機関を中心に、高精度ゲノム解析向け96チャンネル・384チャンネル装置の導入が進行している。最近6か月では、インドやブラジルでも公衆衛生投資拡大を背景に導入案件が増加している。
自動DNA抽出装置の用途別市場分析
用途別では、Medical分野が最大市場を形成している。病原体検出、がん遺伝子診断、出生前検査などで利用され、臨床検査室における標準設備化が進んでいる。一方、Biotechnology分野では大規模ゲノム研究や創薬研究向け需要が拡大している。
Forensics分野では微量DNA抽出技術が重視され、犯罪捜査や個人識別用途で活用が進んでいる。さらにEnvironment分野では、水質モニタリングや病原体検査用途で利用が増加しており、一部システムでは検査精度98％を実現している。
自動DNA抽出装置とは、血液、唾液、組織、細胞液などの生体サンプルからDNAやRNAを自動的に抽出・精製する実験室設備である。従来の手作業工程と比較して、作業時間短縮、コンタミネーション低減、再現性向上を実現できる点が大きな特徴である。
現在の主流技術は磁気ビーズ法であり、高純度抽出と高スループット処理を両立できることから市場標準となっている。特にQiagenの「QIAcube Connect」などは、抽出からPCR前処理までを自動化し、臨床検査施設における効率向上を実現している。
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図. 自動DNA抽出装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「自動DNA抽出装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、自動DNA抽出装置の世界市場は、2025年に2104百万米ドルと推定され、2026年には2255百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.0%で推移し、2032年には3579百万米ドルに拡大すると見込まれています。
自動DNA抽出装置市場の成長背景
自動DNA抽出装置市場は、ゲノム医療、分子診断、臨床検査自動化の進展を背景に急速な成長段階へ移行している。
特に感染症検査、がんゲノム解析、精密医療分野において、自動DNA抽出装置への投資が継続的に増加している。近年では、PCR・次世代シーケンサー（NGS）との統合運用需要が高まり、単独機器から「統合型分子診断プラットフォーム」への進化が加速している。
自動DNA抽出装置の産業チェーン構造
自動DNA抽出装置の上流には、磁気ビーズ、マイクロ流体チップ、精密モーター、ロボットアーム、温度制御ユニット、光学センサー、制御ソフトウェアなどが位置する。中でも磁気分離モジュールと液体ハンドリング精度は装置性能を左右する中核技術である。
2025年前半には、半導体供給改善によって制御部品の調達環境が安定化した一方、米国関税政策の調整により一部バイオ試薬や精密電子部品の価格上昇が発生している。これを受け、多くのメーカーが地域分散型サプライチェーンへの移行を進めている。
自動DNA抽出装置市場を支える需要要因
自動DNA抽出装置市場を牽引する最大要因は、分子診断件数の増加である。特に感染症診断や遺伝子検査では、高速かつ大量処理可能な自動DNA抽出装置の需要が急拡大している。
中国市場ではパンデミック以降、核酸検査設備投資が大幅に増加し、「第14次五カ年計画」におけるバイオ産業支援政策も市場拡大を後押ししている。
また、日本では大学病院や研究機関を中心に、高精度ゲノム解析向け96チャンネル・384チャンネル装置の導入が進行している。最近6か月では、インドやブラジルでも公衆衛生投資拡大を背景に導入案件が増加している。
自動DNA抽出装置の用途別市場分析
用途別では、Medical分野が最大市場を形成している。病原体検出、がん遺伝子診断、出生前検査などで利用され、臨床検査室における標準設備化が進んでいる。一方、Biotechnology分野では大規模ゲノム研究や創薬研究向け需要が拡大している。
Forensics分野では微量DNA抽出技術が重視され、犯罪捜査や個人識別用途で活用が進んでいる。さらにEnvironment分野では、水質モニタリングや病原体検査用途で利用が増加しており、一部システムでは検査精度98％を実現している。