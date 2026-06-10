センサー水栓市場の最新予測、2026年に4445百万米ドル規模へ
センサー水栓とは
センサー水栓とは、赤外線、マイクロ波、静電容量式センサーを活用し、利用者の手や物体接近を自動検知して吐水・止水を行う非接触型給水設備である。従来型手動水栓と比較して、接触感染リスク低減、節水効果、保守効率改善などの優位性を持つ。
2025年の世界生産量は約4,191.7万台に達すると推定されており、特に公共施設や病院では標準設備化が進行している。近年はAI制御による流量最適化機能や、利用頻度データを活用した施設管理システムとの統合も進み、センサー水栓の役割は単なる配管設備からデータ連携型インフラへと変化しつつある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351920/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351920/images/bodyimage2】
図. センサー水栓の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「センサー水栓―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、センサー水栓の世界市場は、2025年に4262百万米ドルと推定され、2026年には4445百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で推移し、2032年には5583百万米ドルに拡大すると見込まれています。
センサー水栓市場の成長背景と市場規模
センサー水栓市場は、非接触衛生設備への需要拡大とスマートビル化の進展を背景に、中長期的な成長局面へ移行している。特に商業施設、医療機関、高級住宅分野では、感染対策・節水管理・運用効率改善を目的としたセンサー水栓導入が加速している。近年はIoT連携型センサー水栓や低消費電力制御技術への投資も増加しており、単なる衛生機器から「スマート水管理端末」への進化が鮮明になっている。
センサー水栓のサプライチェーンと調達構造
センサー水栓の産業チェーンでは、上流に赤外線センサーモジュール、MCUチップ、制御PCB、電磁弁、低電圧電源ユニット、真鍮・ステンレス素材などが位置する。中でもセンサー精度と電磁弁耐久性は製品性能を左右する中核技術である。
2025年前半には半導体供給正常化の影響で制御モジュール価格が安定化し、中国および東南アジアではOEM生産能力の増強が進んだ。一方、米国関税政策の調整は、電子部品・真鍮材料の国際調達コストに影響を与えており、欧米メーカーでは調達先多様化と地域分散型生産への移行が進んでいる。
センサー水栓需要を支える主要成長要因
需要面では、センサー水栓市場は「公衆衛生」「節水政策」「スマート建築」の3要因によって成長している。特に医療施設では、接触感染リスク低減を目的にタッチレス設備への更新需要が拡大している。日本国内では大型商業施設改修案件において、節水認証取得を目的としたセンサー水栓採用率が上昇している。
加えて、中東地域では高温環境下での節水ニーズが強く、ホテル・空港向け高耐久モデルの導入が増加している。最近6か月では、欧州グリーンビルディング規格への対応需要が増え、低流量制御型センサー水栓の案件数が前年同期比で二桁成長したとの業界調査もみられる。
センサー水栓の製品別技術トレンド
製品別では、Infra-red Sensor Faucetが現在の主流市場を形成している。赤外線方式はコストと安定性のバランスに優れ、大規模公共施設に適している。一方、Touch Button Faucetは高級住宅やホテル向けに採用が進み、デザイン性と高級感を重視した差別化が進行している。
センサー水栓とは、赤外線、マイクロ波、静電容量式センサーを活用し、利用者の手や物体接近を自動検知して吐水・止水を行う非接触型給水設備である。従来型手動水栓と比較して、接触感染リスク低減、節水効果、保守効率改善などの優位性を持つ。
2025年の世界生産量は約4,191.7万台に達すると推定されており、特に公共施設や病院では標準設備化が進行している。近年はAI制御による流量最適化機能や、利用頻度データを活用した施設管理システムとの統合も進み、センサー水栓の役割は単なる配管設備からデータ連携型インフラへと変化しつつある。
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図. センサー水栓の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「センサー水栓―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、センサー水栓の世界市場は、2025年に4262百万米ドルと推定され、2026年には4445百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で推移し、2032年には5583百万米ドルに拡大すると見込まれています。
センサー水栓市場の成長背景と市場規模
センサー水栓市場は、非接触衛生設備への需要拡大とスマートビル化の進展を背景に、中長期的な成長局面へ移行している。特に商業施設、医療機関、高級住宅分野では、感染対策・節水管理・運用効率改善を目的としたセンサー水栓導入が加速している。近年はIoT連携型センサー水栓や低消費電力制御技術への投資も増加しており、単なる衛生機器から「スマート水管理端末」への進化が鮮明になっている。
センサー水栓のサプライチェーンと調達構造
センサー水栓の産業チェーンでは、上流に赤外線センサーモジュール、MCUチップ、制御PCB、電磁弁、低電圧電源ユニット、真鍮・ステンレス素材などが位置する。中でもセンサー精度と電磁弁耐久性は製品性能を左右する中核技術である。
2025年前半には半導体供給正常化の影響で制御モジュール価格が安定化し、中国および東南アジアではOEM生産能力の増強が進んだ。一方、米国関税政策の調整は、電子部品・真鍮材料の国際調達コストに影響を与えており、欧米メーカーでは調達先多様化と地域分散型生産への移行が進んでいる。
センサー水栓需要を支える主要成長要因
需要面では、センサー水栓市場は「公衆衛生」「節水政策」「スマート建築」の3要因によって成長している。特に医療施設では、接触感染リスク低減を目的にタッチレス設備への更新需要が拡大している。日本国内では大型商業施設改修案件において、節水認証取得を目的としたセンサー水栓採用率が上昇している。
加えて、中東地域では高温環境下での節水ニーズが強く、ホテル・空港向け高耐久モデルの導入が増加している。最近6か月では、欧州グリーンビルディング規格への対応需要が増え、低流量制御型センサー水栓の案件数が前年同期比で二桁成長したとの業界調査もみられる。
センサー水栓の製品別技術トレンド
製品別では、Infra-red Sensor Faucetが現在の主流市場を形成している。赤外線方式はコストと安定性のバランスに優れ、大規模公共施設に適している。一方、Touch Button Faucetは高級住宅やホテル向けに採用が進み、デザイン性と高級感を重視した差別化が進行している。