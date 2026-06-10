「愛知県公立高校説明会オンライン2026」7/12（日）【私立無償化】の今こそ知りたい！公立高校の魅力とは？合格実績No.1のさなるが開催！【参加無料：中学生・保護者対象】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351921/images/bodyimage1】
佐鳴予備校（株式会社さなる 本社：東京都新宿区）は、愛知県内の公立高校を受験予定の中学１～３年生の生徒・保護者を対象に、2026年7月12日（日）「公立高校説明会オンライン2026」を開催します。
過去6年間で延べ30万人以上が参加したこの説明会は、受験生が志望校を具体的にイメージして勉強に臨めるよう、尾張地区・三河地区の各公立高校の詳細な情報を提供するセミナー。今年もセミナーは塾生である・なしを問わず全て無料公開とし、各学区の難関校・進学校の先生や生徒の皆さんの全面協力のもと、「高校別」の最新・最旬情報を詳細に知ることができるセミナーとして、好評を博してきました。
さらに公立高校合格実績県下No.1を誇る佐鳴予備校のカリスマ教師陣による高校入試分析・学年別の対策や、生徒たちによる「生の声」を届ける懇談会なども企画。進学に悩む中学生とその保護者に向けて、リアルで役立つ“公立高校ならでは”の魅力をたっぷりお伝えします！
◆説明会概要 「愛知県 公立高校説明会オンライン2026」
【日時】 2026年7月12日（日）午後6時～
【配信方法】 オンラインによるライブ配信 ※アクセスURL等、詳細は申込者に伝達
【対象】 愛知県の公立高校を受験予定の中学生とその保護者
※佐鳴予備校に通っていなくても、申し込みをすれば視聴できます。
【申込】参加無料・要予約
「公立高校説明会オンライン」専用ページ（下記）から、視聴希望の時間帯・内容をご確認の上、専用フォームからお申し込みください。
https://www.sanaru-net.com/contents/26koukoufair/
【スケジュール】※画像は尾張地区の例です。三河地区をご希望の方は専用ページからご確認ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351921/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社さなる
佐鳴予備校（株式会社さなる 本社：東京都新宿区）は、愛知県内の公立高校を受験予定の中学１～３年生の生徒・保護者を対象に、2026年7月12日（日）「公立高校説明会オンライン2026」を開催します。
過去6年間で延べ30万人以上が参加したこの説明会は、受験生が志望校を具体的にイメージして勉強に臨めるよう、尾張地区・三河地区の各公立高校の詳細な情報を提供するセミナー。今年もセミナーは塾生である・なしを問わず全て無料公開とし、各学区の難関校・進学校の先生や生徒の皆さんの全面協力のもと、「高校別」の最新・最旬情報を詳細に知ることができるセミナーとして、好評を博してきました。
さらに公立高校合格実績県下No.1を誇る佐鳴予備校のカリスマ教師陣による高校入試分析・学年別の対策や、生徒たちによる「生の声」を届ける懇談会なども企画。進学に悩む中学生とその保護者に向けて、リアルで役立つ“公立高校ならでは”の魅力をたっぷりお伝えします！
◆説明会概要 「愛知県 公立高校説明会オンライン2026」
【日時】 2026年7月12日（日）午後6時～
【配信方法】 オンラインによるライブ配信 ※アクセスURL等、詳細は申込者に伝達
【対象】 愛知県の公立高校を受験予定の中学生とその保護者
※佐鳴予備校に通っていなくても、申し込みをすれば視聴できます。
【申込】参加無料・要予約
「公立高校説明会オンライン」専用ページ（下記）から、視聴希望の時間帯・内容をご確認の上、専用フォームからお申し込みください。
https://www.sanaru-net.com/contents/26koukoufair/
【スケジュール】※画像は尾張地区の例です。三河地区をご希望の方は専用ページからご確認ください。
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配信元企業：株式会社さなる
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