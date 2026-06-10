OKIアレステック株式会社、基幹業務システムに「ZAC」を採用
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株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、OKIアレステック株式会社（東京都港区 代表取締役社長 早乙女貴久雄、以下OKIアレステック）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
OKIアレステックは、電気設備・通信インフラの設計から施工、保守までを一貫提供するエンジニアリング企業です。LED照明や太陽光発電、受変電設備などの電気工事に加え、交通防災システムや企業向け通信設備の構築を手がけ、省エネと安全・安心の環境づくりを支えています。
ZACの導入にあたって、案件管理・受発注管理を一元化できる点が評価されました。
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【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後もエンジニアリングサービス業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、OKIアレステック株式会社（東京都港区 代表取締役社長 早乙女貴久雄、以下OKIアレステック）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
OKIアレステックは、電気設備・通信インフラの設計から施工、保守までを一貫提供するエンジニアリング企業です。LED照明や太陽光発電、受変電設備などの電気工事に加え、交通防災システムや企業向け通信設備の構築を手がけ、省エネと安全・安心の環境づくりを支えています。
ZACの導入にあたって、案件管理・受発注管理を一元化できる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後もエンジニアリングサービス業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
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