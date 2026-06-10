データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、ウェルネスブランド「Re・De（リデ）」より展開する次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2（リデリング）」が、晋遊舎発行のテストする家電購入ガイド『家電批評』2026年7月号において、「2026年上半期ベストバイ大賞 スマートリング部門 第2位」に選出されたことをお知らせいたします。あわせて、優れた費用対効果が認められ、「コスパBEST A評価」を獲得いたしました。





Re・De Ring 受賞キービジュアル





プレスリリース： https://pixela-group.jp/press/2026/20260610.html

製品ページ ： https://re-de.jp/ring/









■『家電批評』における評価ポイントと当社の取り組み

本誌の検証において、「Re・De Ring Gen2」は日々の睡眠や活動データの正確なトラッキングに加え、アプリの見やすさや計測データに基づく「生活改善アドバイスのわかりやすさ」が特に高く評価されました。

この評価の背景には、当社が2026年に入り精力的に進めてきた専用アプリのアップデートと最新テクノロジーの実装があります。





＜独自アルゴリズムによる可視化＞

2026年1月に、独自の深層解析アルゴリズムによって心とカラダのバランスを可視化する「フィジカルヘルス機能」を搭載。





＜最新AI機能の拡充＞

2026年4月には、その日のコンディションを可視化する「フィジカルエナジー」や、Apple Intelligenceを活用した「AIキャラクター」などの新機能を実装し、ユーザー一人ひとりに寄り添った直感的かつ具体的なアドバイス体験を実現しています。





これら一連のUX(ユーザー体験)強化が、今回の「アドバイスのわかりやすさ」という高評価に直結いたしました。また、上位製品と比較して圧倒的に手に取りやすい価格帯であることから、スマートリング初心者にも自信を持っておすすめできる製品として「コスパBEST A評価」の獲得に至りました。









■「Re・De Ring Gen2」について

「Re・De Ring Gen2」は、睡眠、コンディション、活動データを日常的に自動記録し、自分自身の状態を手軽に把握・管理できる次世代のウェルネスリングです。

2026年4月からは、ヨドバシカメラ各店およびヨドバシ・ドット・コムでの取扱いも開始しており、最新のAIウェルネス機能を広く手にとって「体験」いただける環境を整えています。

Re・Deが掲げる「心地をリデザインする」というブランドテーマのもと、単なるウェアラブルデバイスを超え、毎日の暮らしを整えるライフスタイルアイテムとして多くのお客様に支持されています。





Re・De Ring Gen2 各色





＜製品概要＞

・製品名 ： Re・De Ring Gen2（リデリング）

・価格 ： 29,800円(税込)

・カラー ： サテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラック

・サイズ ： 8サイズ展開

・主な機能： 睡眠計測、コンディション管理(フィジカルエナジー、

フィジカルヘルス機能)、AIキャラクターによるアドバイス(※1)、

活動データ記録、専用アプリ連携

・防水性能： IP68相当

・販売場所： ヨドバシカメラ各店、ヨドバシ・ドット・コム、

PIXELA GROUP Shop、Re・De公式オンラインショップ









■今後の展開：食事・ポイ活・Web3との連携で、さらなるウェルネス体験の共創へ

Re・Deは今後も、日々の暮らしの中で自然に使えるウェルネスプロダクトを通じて、より心地よい毎日を送るための体験価値を提供してまいります。

直近の取り組みとして、2026年5月には健康管理アプリ「カロミル」を展開するライフログテクノロジー株式会社との共創を開始いたしました。「Re・De Ring Gen2」が持つ睡眠・活動データと、カロミルの食事データを掛け合わせることで、よりパーソナライズされたウェルネス体験の提供を目指します。

今後はさらに、ポイ活プラットフォーム「EveryPoint」やWeb3プロジェクト「WellthVerse」との連携も視野に入れ、「日々の健康行動が価値になる」新たな生活インフラの構築と、アプリ体験のさらなる向上、販売チャネルの拡大を推進してまいります。









■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

この度、徹底したユーザー目線での製品検証で定評のある『家電批評』様において、スマートリング部門第2位、ならびに『コスパBEST A評価』という栄えある賞をいただき、大変光栄に思います。

私たちが何より嬉しく思うのは、単なる数値データの記録(ライフログ)に留まらず、ユーザーの皆様の日常に寄り添う『生活改善アドバイスのわかりやすさ』を高く評価していただけた点です。当社は今年、独自の深層解析アルゴリズムの実装をはじめ、Apple Intelligenceを活用したAIキャラクター機能など、アプリのUX進化に総力を挙げて取り組んでまいりました。今回の受賞は、その技術的アプローチと『心地よさ』へのこだわりが結実した結果であると確信しております。

『Re・De Ring Gen2』は、単なるガジェットではなく、日常に溶け込むウェルネス習慣そのものです。今後は食事データとの融合や、インセンティブ設計との連携をさらに加速させ、一人ひとりの心地よい毎日を支える新しい生活インフラへと進化させてまいります。これからのRe・Deの挑戦に、ぜひご期待ください。





社長サイン





■Re・Deについて

Re・Deは、「心地をリデザインする」をテーマに、毎日の暮らしの中にある“当たり前”を見つめ直し、使うたびに心が整うような体験を届けるウェルネスブランドです。調理家電、美容家電、ウェアラブルデバイスなど、暮らしのさまざまなシーンに寄り添う製品を通じて、機能性とデザイン性、そして心地よさを兼ね備えた新しいライフスタイルを提案しています。





Re・De ロゴ





Re・De公式Webサイト ： https://re-de.jp/

Re・De公式Instagram ： https://www.instagram.com/re_de_official/

Re・De公式オンラインショップ： https://re-de.shop/

Re・Deブランドサイト ： https://brand.re-de.jp/

あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」： https://re-design-media.jp/









■株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 4億50百万円(2026年5月31日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、IoTホームサービスおよび

その関連機器、ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/





※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※ 本製品は一般的なウェルネス・フィットネスを目的とした製品であり、医療機器ではありません。病気の診断・治療・予防などの医療目的には使用できません。

※1 iPhone 16以降、iOS 26を搭載したデバイス限定の機能です。