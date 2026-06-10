7万円以下で、挽きたての本格カフェメニューが手軽に楽しめる ミルクシステム付き「全自動コーヒーマシン」 ～ラテ・カプチーノ・エスプレッソまで、ワンタッチで簡単抽出～ 2026年6月中旬より発売開始

株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、ミルクシステムを搭載し、豆挽きから抽出まで全自動で行う「全自動コーヒーマシン」を、当社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」にて、2026年6月中旬から順次販売を開始いたします。





今回発売する「全自動コーヒーマシン」は、ミルクシステムを搭載し、コーヒー豆から挽きたての香りを楽しめる全自動タイプのコーヒーマシンです。「コーヒー」、「アメリカン」、「エスプレッソ」に加え、「ラテ」、「カプチーノ」、「ミルクフォーム」など計8種類のメニューを搭載し、ワンタッチで本格的なカフェメニューを手軽に楽しめます。

本商品は、約15気圧の高圧抽出を採用し、コーヒー豆本来の香りやコクをしっかり引き出します。また、コーヒー豆の挽き具合や濃度調節※にも対応しており、好みに合わせた味わいを楽しめます。さらに、ミルクシステムを搭載しているため、ミルクフォームを使用したラテなど幅広いメニューを作ることができます。

水タンク容量は約1.2L、豆ホッパー容量は約150gと大容量設計で、大人数での使用にも便利です。操作部にはタッチスイッチを採用し、シンプルで直感的な操作性を実現しました。

また、リンス・クリーン・ディスケールの3種類の洗浄モードを搭載し、抽出ユニットや内部水路を清潔に保つことが可能です。ミルクタンクやトレイユニットなど主要パーツは取り外して丸洗いできるため、お手入れも簡単です。また、これまで“豆挽きからミルクメニューまで対応した本格仕様”の全自動コーヒーマシンは、10万円を超えるモデルが中心でしたが、本商品は7万円以下というお買い求めやすい価格帯を実現。本格的なカフェメニューと使いやすさ、お手入れのしやすさを兼ね備え、自宅はもちろんオフィスでも手軽に本格コーヒーを楽しめます。

※:「ミルクフォーム」、「ホットウォーター」については濃度調整不可。

商品特長

1. 7万円以下で、8種類のメニューをワンタッチで楽しめる全自動仕様

7万円以下のお買い求めやすい価格帯ながら、コーヒー豆の挽きから抽出まで全自動で行い、自宅やオフィスで手軽に本格カフェの味わいを楽しめます。

「コーヒー」、「アメリカン」、「エスプレッソ」、「アイスコーヒー」、「ホットウォーター」のほか、ミルクシステム搭載により「ラテ」、「カプチーノ」、「ミルクフォーム」の全8種類のメニューを1台で作ることができます。

2. 濃度や挽き加減を調整でき、自分好みの味わいにカスタマイズ可能

コーヒーメニューの濃度は、「マイルド」「スタンダード」「ストロング」の3段階から選択可能※。その日の気分や好みに合わせて味わいを調整できます。さらに、豆ホッパーの「粗さ調整リング」でコーヒー豆の挽き加減も6段階で変更可能。粗挽きから細挽きまで、自分好みのアレンジを楽しめます。

※:「ミルクフォーム」、「ホットウォーター」については濃度調整不可。

3. 豆ホッパーの取り外しが可能、お手入れしやすく、毎日使いやすい設計

本体内部の水路や抽出ノズルを洗浄する「リンス」、抽出部用洗浄剤で抽出ユニットを洗浄する「クリーン」、スケール除去剤を使用し、本体内部を念入りに洗浄する「ディスケール」の3種類の洗浄モードを搭載。

また、ミルクタンクやコーヒー豆をストックしておくための豆ホッパーなど、各ユニットを取り外して丸洗いできるため、お手入れしやすく、清潔に使用できます。

商品概要

今後も、パーパス「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

※ 新商品情報の内容は発表時のものです。閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますのでご了承ください。