「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社(東京都港区、代表取締役社長：大浦 征也、以下パーソルイノベーション)が展開する介護業界に特化した人材紹介サービス『みーつけあエージェント』( https://agent.meetscare.jp/ )と、同じくパーソルグループで外国人材に特化した人材サービスを提供するPERSOL Global Workforce株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：多田 盛弘)は、介護業界における採用と定着を両立する組織づくりをテーマに、2026年6月30日(火)にオンラインセミナーを開催します。





【2026年6月30日開催】介護業界における採用と定着を両立する組織づくり無料セミナー





■オンラインセミナー概要

『みーつけあエージェント』では、介護業界の人材課題に向き合う中で、「採用できても定着しない」「そもそも応募が集まらない」といった現場の声を多く伺ってきました。

本セミナーでは、「『はたらきたい』『はたらき続けたい』と思われる組織づくり」をテーマに、採用と定着を両立するための実践的なポイントをお伝えします。特に、求職者から“選ばれる理由”となる理念の言語化や組織内への浸透、魅力を的確に伝える採用手法、さらには入社後の定着を見据えた組織運営の工夫など、『みーつけあエージェント』が現場支援の中で培ってきた知見をもとに解説します。

また、深刻化する人材不足を背景に注目が高まる外国人材の活用については、PERSOL Global Workforceから、直近の外国人採用市場の状況や採用方法・流れについてご説明します。人材不足・採用でお困りの介護事業所こそ知るべき、外国人材の採用手法やメリットについても理解を深めていただける内容です。既存の日本人職員と外国人材との組み合わせにより、人材不足を解決し、持続可能な組織づくり・職場づくりを可能とする具体的な戦略、事例をご紹介します。





「人材を確保する」だけでなく、「選ばれ続ける介護事業所になるためには何が必要か」。日々現場で課題解決に向き合う『みーつけあエージェント』だからこそお伝えできる、実践的かつ再現性の高い内容となっています。

介護事業所の経営者・管理者・採用担当者の皆様にとって、明日から活用できるヒントをお届けします。









■セミナー開催概要

開催日 ： 2026年6月30日(火) 15:00～16:00

会場 ： オンライン(Zoomウェビナー)

参加費 ： 無料

申し込みURL： 以下より必要事項を入力のうえお申し込みください。

https://zoom.us/webinar/register/WN_xKx2FmrJQa2SGC0JzUtMAA#/registration

(定員となり次第締め切りとさせていただきます)









■登壇者プロフィール

●PERSOL Global Workforce株式会社

事業本部 営業部 部長

佐藤 大介 氏

2005年テンプスタッフ(現パーソルテンプスタッフ)株式会社にてキャリアをスタートとし、人材派遣事業を中心に、人材紹介、BPO等国内総合人材ビジネスの営業に従事。

2014年より現PERSOL INDONESIAにグループマネージャーとして着任。

現地進出日系企業への人材支援をはじめ、現地法人の立ち上げ、VISA取得支援、人事労務コンサルティング等を行う。

2016年より、APACでの経営統合の動きに合わせ、KELLY Services INDONESIAとのJVをPJTの中心メンバーとして推進、日系企業と欧米企業との異文化統合に尽力。

その後、日本帰国後、人材派遣市場で最大規模となるパーソルテンプスタッフにて、情報セキュリティ、事業継続計画、BPO事業のリスク管理等、新たな体制構築に従事し、2024年より現職にて営業部長に就任。





PERSOL Global Workforce株式会社 佐藤 大介 氏





●パーソルイノベーション株式会社

エージェント事業部 特別法人営業ユニット

村越 康賢

ヘルパー2級(訪問介護員2級養成研修課程)および社会福祉主事任用資格を保有。

訪問介護事業所や知的障がい者支援施設にて、介護・福祉現場における利用者支援を経験。

その後、HR／人材業界にて法人営業、新規事業開発、プロダクト推進など幅広い領域に従事。求人メディアの営業・運営を経て、採用ソリューション提案や新規事業開発を担当。特に、医療・介護・福祉領域の専門職向け求人メディアや人材紹介サービスにおいて、法人営業、事業推進、サービス企画を通じた採用課題の解決支援に携わる。

その後も一貫してHRテック・DX領域において、ソリューション営業、営業推進、プロダクトマーケティングマネージャーとして活動。

新規プロダクトの企画・立ち上げを主導するとともに、専門職向け求人メディアのカスタマーサクセス部門の統括や新領域サービスの企画立案にも従事。現在はパーソルイノベーション株式会社 エージェント事業部 特別法人営業ユニットにて、営業企画や施策推進、サービス拡大に向けた取り組みを担当している。





パーソルイノベーション株式会社 村越 康賢





■PERSOL Global Workforce株式会社について＜ https://persol-gw.co.jp/ ＞

PERSOL Global Workforce(パーソル グローバルワークフォース)株式会社は、「“Work and Smile” Decent work for everyone.」をミッションに掲げ、外国人材に特化したサービスを提供しています。在留資格「特定技能」人材および在留資格「技術・人文知識・国際業務」人材を対象に、外国人材の育成・紹介から定着支援まですべての過程を支援しています。また農業分野においては人材派遣サービスも展開しています。質の高いサービスの提供を通じて、日本ではたらく外国人材と日本企業双方の「はたらいて、笑おう。」を実現します。









■『みーつけあエージェント』＜ https://agent.meetscare.jp/ ＞









■パーソルイノベーション株式会社について＜ https://persol-innovation.co.jp/ ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的に、2019年4月に事業を開始しました。世の中で見過ごされてきた“誰かが解くべき”はたらく領域の課題に向き合っています。まずは、フロントラインワーカー向けの転職/採用支援に取り組むべく若年層・未経験者向け転職支援サービス『ピタテン』やドライバーに特化した転職エージェントに注力します。また、約10万件の求人情報を人材紹介会社に開放する求人データベース事業『HITO-Linkエージェント』など業界のパラダイムシフトとなるようなサービスも展開していきます。今後も新たな価値創出を通じて、はたらくの常識をアップデートし続けてまいります。