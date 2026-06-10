総合家電メーカー、ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、国内外で人気のネット動画アプリ多数対応、そしてネット動画もキレイに映像処理する最新の画質エンジン搭載、便利機能満載のBS／CS4Kチューナー内蔵液晶テレビ「A6Sシリーズ」を2026年6月下旬より発売します。





また、ハイセンスは今月開催予定のFIFAワールドカップ2026(TM)の公式スポンサーとして、大画面テレビならではの迫力と臨場感で、世界最高峰のサッカー観戦体験を盛り上げます。





商品ページはこちら： https://www.hisense.co.jp/tv/a6s/





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■商品特徴

1.お好みのネット動画コンテンツを存分に楽しむ

・たくさんのネット動画が高画質で楽しめる「ネット動画アプリ対応」

最初から多数内蔵、ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。(＊)

・観たい動画配信をダイレクトに選べる「VODダイレクトボタン」を12個搭載。

テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択したネット動画の画面になります。

※別途契約が必要なサービスがあります

・よく使うアプリにアクセスしやすいように、アイコンの並び替えをカスタマイズ可能。Prime VideoやDisney+などからお勧めのコンテンツを表示するリコメンデーション機能つき。アプリから任意のコンテンツを検索可能な「ボイスアシスタント」。

・声でテレビの操作(音量、入力切替、ビデオ再生など)ができ、観たい動画を探せる「ボイスアシスタント」搭載。

(＊) 動画配信サービスについて

※ 動画配信サービスのご利用には、インターネット接続が必要です。また、ネットワークダウンロードによる更新が必要となる場合があります

※ プロバイダーや回線事業者との別途契約・使用料が必要です

※ 回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式などによりご利用いただけない場合があります

※ 天災、ネットワーク混雑状況その他の理由でご利用できない場合があります

※ 動画配信サービスの録画には対応していません

※ 動画配信サービスのサービス名称やサービスの内容は、予告なく変更・終了する場合があります









2.様々な機器と繋いで楽しむ

・スマートフォンの画面をテレビ画面に映し出してみんなで画面をシェアできる「スクリーンシェア」

Apple製デバイスの画面をスクリーンシェアするApple AirPlay2搭載

Android(TM)デバイスの画面をスクリーンシェアするAnyview Cast搭載

※スマートフォンやタブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続し、コンテンツが視聴できます。

※接続する機器によっては表示できない場合があります

※Apple AirPlay2、Apple Homeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です

・リビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができる「Anyviewホームサーバー機能」搭載

※接続可能なハイセンス製対応テレビ：2018年以降の発売モデル

※ホームネットワーク接続が必要です

※本機能はDTCP-IPに対応しておりますが、他社製テレビとの接続は動作保証いたしかねます

※すべての機器における動作を保証するものではありません

・家庭でワイヤレスヘッドホンなどを接続して離れた場所でテレビの音声を聴くことができるので、夜間の音漏れを気にすることなくテレビを楽しめる「Bluetooth対応」。

・接続したヘッドホンとテレビのスピーカー両方から音だせる「音声同時出力」。Bluetooth(R)ヘッドホンなどで聴くというような使い方もできます。

・テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができる「Bluetooth対応リモコン」

・最新ゲーム機に対応する「HDMI 2.1」を2個搭載。同時に2台接続できるので面倒な繋ぎ替えの手間が省けます。

・テレビの電源オン・オフ、音量の変更など様々な動作を音声でおこなえるスマートスピーカー連携「Alexa/Apple Home対応」。

・テレビから操作、ハイセンス生活家電を遠距離設定できる「Connect Life」搭載。





3.ゲームを楽しむ

・ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームに最適な「低遅延対応ゲームモード」を搭載。

・選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替える「ALLM対応」

※「ALLM設定」は、HDMI入力毎に設定が必要です

※各機能の利用には、インターネット接続が必要な場合があります

・HDMI 2560×1440 60p出力の「PCゲームに対応」。高精細なPCゲームも大迫力でキレイなテレビ画面で楽しめます。

4K入力も可能で、対応ゲームが4K解像度のまま緻密な映像で楽しめます。

・ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめる「HDMI2.1入力対応」。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。





4.低遅延 遅延時間約0.83ms※を実現

ゲームプレイに最適な映像処理により、低遅延を実現。約0.83msec＊の入力遅延で、対戦格闘ゲームやアクションゲームなど、一瞬の操作が勝敗を左右するシーンでも快適なプレイをサポートします。高画質な映像表現とあわせて、ゲームの世界観をより臨場感豊かに楽しめます。

※1080p/60Hz、4k60p入力時の映像遅延時間(パネルによる遅延を除く)。映像メニュー「ゲーム」選択時。





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【高画質】

ネット動画の高画質化に対応した最新映像エンジン「Hi-ViewエンジンS」を搭載。地デジ/BS/CS放送や4K放送はもちろん、ネット動画やゲームなど幅広いコンテンツに応じて映像を最適化。ノイズを抑えながら細部まで鮮明に映し出し、さまざまな映像を見やすく美しい高画質で楽しめます。





・よりキレイなネット動画が楽しめる「AIネット映像高画質処理」

ネット配信のコンテンツを分析し、コンテンツに合わせて色濃度/超解像処理/輝度/ダイナミックガンマ補正など最適な映像処理を行い、低クオリティコンテンツから高クオリティコンテンツまで、高いコントラストと自然な色彩で表情豊かに再現する「AIネット映像高画質処理」を搭載。様々なネット動画コンテンツを高画質で楽しめます。





・画質の低い映像を超解像処理「4Kアップコンバート」

エンジンによる超解像処理で多彩な高画質化を行い、解像度の低い映像コンテンツを、4K映像に迫る高精細な画質へアップコンバートします。より繊細で美しい映像が再現できます。





・気になる映像のノイズを解消「ノイズキャンセリング」

映像のエッジ部や平坦部を識別しノイズの種類に合わせて処理。文字の周りやエッジ周辺に出やすいモスキートノイズや処理範囲が広いときに出るブロックノイズも低減します。





・肌の美しい質感をリアルに再現［美肌リアリティー］

肌に光が当たって白飛びしてしまった部分の色調をきめ細やかに描き出すことで、透明感のある美しい肌の質感をよりリアルに再現します。





・斜めから見ても見やすい画質「広視野角パネル」

斜めからでも見やすいハイコントラストで高画質な「広視野角パネル」採用。高コントラストパネルに比べて視野角が広いため、テレビを正面から見ることができない場所でも色褪せることなく映像が視聴できます。(50v型、43v型は高コントラストパネルになります)





・お部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる「おまかセンサー」

部屋の明るさを感知し、オートAIの自動画質調整に反映する「環境光センサー」。部屋の灯りを考慮に入れて、画面を自動で最適な輝度に調整します。









【高音質】

・原音の持つディテールがよみがえる「オートボリューム」搭載

番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。

※オートボリュームはEilex Auto Volume技術を採用しています。





・人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調する「クリア音声」搭載

テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。

※クリア音声はEilex Prism Dialogue技術を採用しています。





・高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正する「VIRフィルター」搭載





・デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善する「デジタルリマスター」搭載

音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。(サウンドリマスターはEilex Focus技術を採用しています)









【録画機能】

・市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能な「外付けHDD対応」

録画データの空き容量が足りなくなった時、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。





・従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に2チューナーを搭載

番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を録画する「裏番組録画対応」。

※市販のUSBハードディスク接続時に対応しています。





・一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくて済む「簡単連続録画予約」

テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。

※市販のUSBハードディスク接続時に対応しています。

※追跡キーワードや追跡基準を適切に変更しないと録画されない場合があります。

※放送時間の変更は2時間までとなります。





・録画番組を見たいシーンから再生できる「チャプター機能」搭載

録画番組の切り替わりを自動的に判断しチャプターを作成。

見たいシーンからすぐに再生できます。

※市販のUSBハードディスク接続時に対応しています。

※番組の種類や映像の種類によって、機能が正確に働かない場合があります。









【その他】

・お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、ハイセンステレビ製品には「メーカー3年保証」が付いています。





・リモコンの裏側にドット状の細かな凹凸をつけることで、手で持った時の滑りやすさを改善した「裏面滑り止め加工」。





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■会社概要

社名 ： ハイセンスジャパン株式会社

本社 ： 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル 19階

設立日 ： 2010年11月4日

代表者 ： 代表取締役社長 張 喜峰

事業内容： 家電の輸入・販売等

URL ： https://www.hisense.co.jp/